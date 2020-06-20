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Окупанти провели в Сімферополі репетицію військового параду без масок і соціальної дистанції. ФОТО

Під час репетиції військового параду 20 червня в окупованому Сімферополі не було вжито жодних захисних заходів проти коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

На проспекті Кірова, на якому проходила репетиція, немає розмежувальних відміток для дотримання безпечної дистанції. Від глядачів не вимагалося бути в масках, і ніхто не заважав людям збиратися у великі групи.

Співробітники окупаційної поліції і так званої "кримської самооборони", патрулі яких під час репетиції розміщувалися через кожні двадцять метрів, також були без захисних масок.

Окупанти провели в Сімферополі репетицію військового параду без масок і соціальної дистанції 01

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Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що в Сімферополі все-таки відбудеться військовий парад до 75-річчя закінчення Другої світової війни. Хоча за кілька годин до цього оголошення він говорив, що захід не проводитимуть через загрозу коронавірусу.

Аксьонов обіцяв, що захід відбудеться "при дотриманні всіх санітарно-епідеміологічних вимог".

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За минулу добу в Криму виявили 5 нових випадків коронавірусної інфекції. Всього, за інформацією окупантів, зареєстровано 595 випадків нової коронавірусної інфекції, 200 з них - у Севастополі.

Окупанти провели в Сімферополі репетицію військового параду без масок і соціальної дистанції 02

Автор: 

карантин (18172) Крим (14174) парад (380) Сімферополь (221) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
корона вам в помощь !!!
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20.06.2020 15:42
+25
та прям испереживалась за эту маразматичку на первом плане)))
Оккупанты провели в Симферополе репетицию военного парада без масок и социальной дистанции - Цензор.НЕТ 606
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20.06.2020 15:55
+20
Тот случай, когда вирус - союзник Украины.
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20.06.2020 15:43
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корона вам в помощь !!!
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20.06.2020 15:42 Відповісти
пофик
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20.06.2020 15:43 Відповісти
Тот случай, когда вирус - союзник Украины.
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20.06.2020 15:43 Відповісти
стане натасканим на вату.
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20.06.2020 15:45 Відповісти
Тот случай, когда вирус не знает границ.
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20.06.2020 16:06 Відповісти
Може і на красній площаді проведуть - так щоб тисячі москалів ковід підхопили.
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20.06.2020 15:45 Відповісти
Тысячи погибнут и десятки тысяч приобретут иммунитет.
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20.06.2020 16:08 Відповісти
А у ***** твоего есть уже иммунитет? Чего й то он из бункера не вылезает
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20.06.2020 17:26 Відповісти
***** боиться смерти, бо знает что в ад попадет
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20.06.2020 18:11 Відповісти
Как-то мелькало в новостях , что зеля хочет открыть границу для ваты .
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20.06.2020 15:48 Відповісти
открыл
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20.06.2020 15:53 Відповісти
та прям испереживалась за эту маразматичку на первом плане)))
Оккупанты провели в Симферополе репетицию военного парада без масок и социальной дистанции - Цензор.НЕТ 606
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20.06.2020 15:55 Відповісти
бабка уже поняла, что от камней с неба уже не спрячешься, а вы про какую-то корону 😂
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20.06.2020 16:10 Відповісти
за себя волнуйся)Вернувшихся с "гастролей" из Киева сторонников Шария качественно и добросовестно избили в Запорожье
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20.06.2020 16:49 Відповісти
а как называется гетто, в котором тебя ,твоих маму с папой, твоих деток - чечены посадили на бутылки, опущенный?)
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20.06.2020 16:57 Відповісти
Перепутали коллективный иммунитет с коллективным победобесием.
Жуков бы одобрил. Зачем задорого и долго лечить если и так выживут сильнейшие.
Марш на минное поле!
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20.06.2020 18:54 Відповісти
Хай замість масок, напнуть на харі протигази.
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20.06.2020 15:57 Відповісти
Не-не-не, нехай дышут свежим коронавирусным воздухом.
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20.06.2020 17:38 Відповісти
таки да! чем больше кацапов загнутся от коронавируса, тем меньше их в Украину приползет, убивать украинцев
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20.06.2020 18:13 Відповісти
Ну, что же если кацапов не начнет косить covid-19, то это тогда мировой фэйк, а не пандемия.
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20.06.2020 16:03 Відповісти
Баби єщо нарожают.
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20.06.2020 16:07 Відповісти
А зеленские решили досрочно открыть пропускные пункты из Крыма на материковую Украину.
Ждем очередных криков преЗедента и его главврача о плохих украинцах, которые разносят корновирус.
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20.06.2020 16:07 Відповісти
У поганого керманича - поганий народ
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20.06.2020 16:08 Відповісти
А фофка в бункере,в сторонке...
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20.06.2020 16:09 Відповісти
Пу - священний генофонд Ватаната.
Пу - фалічний символ рузького народа.
Пу - фюрер-сцикло для адекватних людей
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20.06.2020 16:15 Відповісти
Ублюдочному насалению ублюдочное существование!
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20.06.2020 16:19 Відповісти
юные пионЭрки: каждому участнику парада побЭды секс вне очереди..
Оккупанты провели в Симферополе репетицию военного парада без масок и социальной дистанции - Цензор.НЕТ 2857
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20.06.2020 16:21 Відповісти
После парада - ролевые игры.
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20.06.2020 17:40 Відповісти
старая карга совкодрочерская вздрочнуло на неведомый аквафреш
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20.06.2020 16:29 Відповісти
Син свині і собаки, а де її нема навколо України? Так, що вкластись і не жити?
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20.06.2020 16:47 Відповісти
нічого крім дрочерізма срср...., навіть шкода
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20.06.2020 16:43 Відповісти
Диды ОРЗ у немцев не боялись!
Окупанти провели в Сімферополі репетицію військового параду без масок і соціальної дистанції - Цензор.НЕТ 6743
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20.06.2020 16:56 Відповісти
"Караул устал"© матрос Железняк.
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20.06.2020 17:09 Відповісти
Это ж до какой степени надо религию "дидываивале" довести, чтобы додуматься до идиотизма, как на фото... Но додумались!
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20.06.2020 17:26 Відповісти
фу гадость!
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20.06.2020 18:18 Відповісти
У путина отношение к населению, как к скоту.

Сразу видно, что перед нами сталинский русский мир, со всеми вытекающими последствиями.
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20.06.2020 17:05 Відповісти
Почему,,как,,? Население и есть скот
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20.06.2020 17:36 Відповісти
Бабушке,с бешенством ватки на переднем плане короны не хватает. Все совкодрочеры-на концерт к кобзону
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20.06.2020 17:38 Відповісти
от и гарно.
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20.06.2020 17:43 Відповісти
Окупанти провели в Сімферополі репетицію військового параду без масок і соціальної дистанції - Цензор.НЕТ 7821
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20.06.2020 18:17 Відповісти
Все правильно, кримчане, не бойтеся! Корону придумалСорос против Китая. Ходите и не бойтесь! Можете не мыть и руки!
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20.06.2020 19:35 Відповісти
Совет не дельный. А то они до этого руки мыли жрать садясь! И вставая после, или по утрам, то ли на ночь глядя. Пусть на параде протрет Мойдодыра несут---сойдёт всу-***!
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20.06.2020 20:43 Відповісти
Отношение "элиты" к народу в ********** не меняется много столетий и я счастлив уже только от того что нам удалось свалить с той дырявой баржи...
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20.06.2020 20:44 Відповісти
Нажаль паради в ка цапстані не щодня..... То ж скільки б набоїв зекономили!
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20.06.2020 21:27 Відповісти
Окупанти провели в Сімферополі репетицію військового параду без масок і соціальної дистанції - Цензор.НЕТ 3652
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20.06.2020 21:32 Відповісти
Рай для совкодрочерів і русососів
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20.06.2020 23:13 Відповісти
Плоские как фото дидов на палках
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21.06.2020 00:45 Відповісти
 
 