Окупанти провели в Сімферополі репетицію військового параду без масок і соціальної дистанції. ФОТО
Під час репетиції військового параду 20 червня в окупованому Сімферополі не було вжито жодних захисних заходів проти коронавірусу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.
На проспекті Кірова, на якому проходила репетиція, немає розмежувальних відміток для дотримання безпечної дистанції. Від глядачів не вимагалося бути в масках, і ніхто не заважав людям збиратися у великі групи.
Співробітники окупаційної поліції і так званої "кримської самооборони", патрулі яких під час репетиції розміщувалися через кожні двадцять метрів, також були без захисних масок.
Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що в Сімферополі все-таки відбудеться військовий парад до 75-річчя закінчення Другої світової війни. Хоча за кілька годин до цього оголошення він говорив, що захід не проводитимуть через загрозу коронавірусу.
Аксьонов обіцяв, що захід відбудеться "при дотриманні всіх санітарно-епідеміологічних вимог".
За минулу добу в Криму виявили 5 нових випадків коронавірусної інфекції. Всього, за інформацією окупантів, зареєстровано 595 випадків нової коронавірусної інфекції, 200 з них - у Севастополі.
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Жуков бы одобрил. Зачем задорого и долго лечить если и так выживут сильнейшие.
Марш на минное поле!
Ждем очередных криков преЗедента и его главврача о плохих украинцах, которые разносят корновирус.
Пу - фалічний символ рузького народа.
Пу - фюрер-сцикло для адекватних людей
Сразу видно, что перед нами сталинский русский мир, со всеми вытекающими последствиями.