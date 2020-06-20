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Новини Фото Агресія Росії проти України
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Колишній військовослужбовець готував вибухи в Сєвєродонецьку і Рубіжному, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Чоловік заклав вибухівку поруч із військовим госпіталем у Сєвєродонецьку і на шляхах залізничної станції Рубіжне. Його затримали, вибухівку вилучили.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік у 2018-2019 рр. служив у зоні ООС. Тепер він збирався перейти лінію розмежування і влаштуватися на службу в окупаційну адміністрацію РФ у Луганській області.

Колишній військовослужбовець готував вибухи в Сєвєродонецьку і Рубіжному, - Офіс генпрокурора 01

"Він встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю в м. Сєвєродонецьку, в якому перебуває близько 170 осіб хворих військовослужбовців і медичного персоналу. Також він заклав вибухівку на залізничній станції в смт. Рубіжне на ділянці шляху, де зазвичай розвантажують військову техніку", - сказано в повідомленні.

Колишній військовослужбовець готував вибухи в Сєвєродонецьку і Рубіжному, - Офіс генпрокурора 02Колишній військовослужбовець готував вибухи в Сєвєродонецьку і Рубіжному, - Офіс генпрокурора 03Колишній військовослужбовець готував вибухи в Сєвєродонецьку і Рубіжному, - Офіс генпрокурора 04

Чоловіка затримали, вибухівку знайшли, знешкодили і вилучили.

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Справу розслідують за ч.3 ст.15 (замах на злочин) і ч. 1 ст. 258 (теракт) КК України. Колишньому військовослужбовцю може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.

Колишній військовослужбовець готував вибухи в Сєвєродонецьку і Рубіжному, - Офіс генпрокурора 05

Автор: 

вибух (4481) Сєверодонецьк (508) теракт (1020) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+30
Воевать и служить в зоне ООС - две большие разницы, сейчас у каждого второго мента и СБУ-шника УБД-шка есть. Ещё может быть операция по внедрению.
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20.06.2020 18:11
+19
Вашей согласен. Кацапъё служило и Наполеону и Гитлеру да и раньше там татаро-монголам всяким!
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20.06.2020 18:09
+16
Таких нужно прикапывать прямо на месте .Какие 5 лет ?
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20.06.2020 18:07
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Колишній військовослужбовець готував вибухи в Сєвєродонецьку і Рубіжному, - Офіс генпрокурора - Цензор.НЕТ 7263
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20.06.2020 18:25 Відповісти
что за бред. год назад воевать против орков а сегодня перейти к ним?
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20.06.2020 18:03 Відповісти
Вашей согласен. Кацапъё служило и Наполеону и Гитлеру да и раньше там татаро-монголам всяким!
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20.06.2020 18:09 Відповісти
Алё , админ ! Я написал ответ тому агенту из-за поребрика , что речь идёт не о их нации , а о украинцах . Почему удалили ? Я что , обидел не только его нацию , а ещё чью-то ?
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20.06.2020 18:30 Відповісти
привыкай, админ ещё тот поц!! лет 16 эксПерду!
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20.06.2020 19:46 Відповісти
на обосРаху? к мелкопоместной немецкой пляти катьке второй, которая мужа сваего убила, а кацапо-ордынских лантей окончательно превратила в вечных рабов и холуев?
ну надо же...
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20.06.2020 18:23 Відповісти
Воевать и служить в зоне ООС - две большие разницы, сейчас у каждого второго мента и СБУ-шника УБД-шка есть. Ещё может быть операция по внедрению.
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20.06.2020 18:11 Відповісти
перепутал легенду и на какую сторону внедряется?
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20.06.2020 18:16 Відповісти
Я имел в виду, что ФСБ может внедрить своего агента в ВСУ, возможно даже добровольцем, для получения статуса. А дальше как пойдёт - теракты, информация о настроениях и планах ветеранов и всё, что может взбрести в голову ФСБ-шникам, например - "АТО-шник взорвал журналиста".
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20.06.2020 20:26 Відповісти
То есть когда в новостях сообщают, что какую-то акцию провели участники АТО или участника АТО побили в кабаке, то половину можно участниками не считать.
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20.06.2020 19:15 Відповісти
Каждый может считать как хочет, кто-то может считать беркутню, грабившую и избивавшую волонтёров на блокпостах - героями. Юридически - те у кого есть статус УБД - тот участник АТО или ООС. Также, есть ветераны которые воевали, а УБД у них нет.
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20.06.2020 19:30 Відповісти
В стране больше 300 тысяч участников АТО/ООС. По вашим раскладам (у каждого второго мента и СБУ-шника УБД-шка есть(с) в стране 300 тыс беркутов и СБУшников. Многовато будет.
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20.06.2020 20:33 Відповісти
Вы напрасно пытаетесь думать мои мысли и просчитывать мои расклады. Я не журналист, чтобы писать предельно ясно, дабы не было разночтений.
Всё же я не пойму - каким образом, Вы увидели в моих постах математику и возможность проверки правильности каких-то цифр обратным уравнением...?
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20.06.2020 20:47 Відповісти
Та я догадываюсь как он там "воевал"...
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20.06.2020 18:19 Відповісти
Кива тоже как бы участник, но с какими целями там был и чем занимался, большой вопрос.
Сегодня сколачивает частную армию для медведчука.
ПреЗедент как раз собрался легализировать частные армии.
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20.06.2020 18:22 Відповісти
На этой неделе Кива призывал создавать по всей стране отряды противодействия "радикальным националистам". Расжигают уже настоящую гражданскую войну с последующим вторжением российских войск под видом т.н. "миротворческих".
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20.06.2020 19:20 Відповісти
Источники сообщают:🤢

"ОПЗЖ создает своё силовое крыло для противостояния радикалам и отвоевывания улицы у националистов.
За этот процесс взялся Илья Кива,который набирает в организацию бывших АТОшников.
Проект лично финансирует Медведчук в организацию должны войти 500 человек".
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20.06.2020 18:24 Відповісти
Свободовцы, нац.корпус, люди "московской зозули" не вылазят с медведчуковских каналов.
А то, что Медведчук спонсирует некоторых руководителей националистических сил говорили умные люди еще год назад.
Но все равно, мне трудно представить, как настоящий АТО-шник в угоду Медведчука будет бить своего побратима, с которым вместе воевали, сидели под огнем и спасали друг друга.
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20.06.2020 19:33 Відповісти
Не факт, что они воевали. Тот же Кива был в зоне АТО по ментовской линии и, как пишут, гонял и крышевал контрабанду. Кроме этого мог выполнять поручения медведчука, в партии которого сейчас состоит.
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20.06.2020 19:42 Відповісти
а самое главное что етот Кива неадекватный,т.е. психбольной
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20.06.2020 22:16 Відповісти
В этой жизни все возможно, но меня смущает использование МОНки для подрыва. Возможно хотят провести аналогию с взрывом машины Шеремета.
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20.06.2020 18:24 Відповісти
шоб по-тихому відпустити тих хто сидить зараз?
Ну це дуже елегантна ідея, сумніваюсь що вона реальна
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23.06.2020 22:43 Відповісти
При чем тут "отпустить"? Скорее наоборот.
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24.06.2020 08:54 Відповісти
Пишут, что процесс идет полным ходом

https://mobile.twitter.com/hatifnatowie/status/1274232446628900864
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20.06.2020 18:25 Відповісти
Готовит титушек: сети разгневала презентация Кивой нового движения

Пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" презентовала в Киеве гражданское движение "Патриоты за жизнь".
Главой движения стал скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.
ВИДЕО https://apostrophe.ua/news/politics/2020-06-20/gotovit-titushek-seti-razgnevala-prezentatsiya-kivoy-novogo-dvijeniya/200920 https://apostrophe.ua/news/politics/2020-06-20/gotovit-titushek-seti-razgnevala-prezentatsiya-kivoy-novogo-dvijeniya/200920

Готовятся нас добивать и делать Малороссийский федеральный округ. А украинские силы сейчас разобщены
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20.06.2020 21:57 Відповісти
В данной ситуации да. Во времена мобилизации, брали всех, кого могли, и, в 2016 или 2017 году (статья была также на цензоре) всплыла ситуация, что один из солдат после увольнения, поехал в дыныры и стал воевать на их стороне, после этого, признали, шо это был не первый случай. Я к тому, что ватников у нас к сожалению огромное количество, предатели по всей стране, так, что, меня эта новость даже не удивляет.
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20.06.2020 18:32 Відповісти
Этот был в 2018-2019.
Принудительно его не могли отправлять в зону боевых действий.
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20.06.2020 18:41 Відповісти
Ты не поняла конечной сути ( или я не так подал информацию), суть в том, что такие, к сожалению, были с самого начала войны, они втихаря работают на врага, это катастрофа. Но такие олени есть во всех войнах. Я к тому, шо они есть, и будут, поскольку у нас куча ватников, которые ссутца по сруцкому миру, поэтому, меня эта новость и не удивляет. Та история про мобилизацию, это как пример, что эти твари среди нас.
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20.06.2020 20:39 Відповісти
Ведать не всё так просто тем более что платят на той стороне копейки согласно из материала блогера Вадимыча (Одесская хунта )
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20.06.2020 22:12 Відповісти
підар не воював, ментяра бувший на блокпосту, людей кошмарив, задля посвідчення УБД
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20.06.2020 23:14 Відповісти
Допитати і стратити.
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20.06.2020 18:07 Відповісти
Таких нужно прикапывать прямо на месте .Какие 5 лет ?
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20.06.2020 18:07 Відповісти
оставить его на месте закладки и проверить, может муляж?
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20.06.2020 18:17 Відповісти
Самое печальное , что ничего ему не будет и мечта его сбудется .
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20.06.2020 18:14 Відповісти
Всю историю не знаем. Если срочник,которого по призыву призвали, а не контрактник и не добробат, то все может быть
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20.06.2020 18:15 Відповісти
вам щами заниматься надо. в зоне ООС нет срочников
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20.06.2020 18:16 Відповісти
"нудно" ты пишешь и пытаешься троллить,убогий ты бамбасский хАхол.))
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20.06.2020 18:26 Відповісти
Какие нахрен 5-10 лет, такую тварь сразу надо пускать в расход без суда и следствия.
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20.06.2020 18:15 Відповісти
оступился с кем не бывает, на первые 3 раза простим.
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20.06.2020 18:20 Відповісти
Ты сегодня на пирожок не заработаешь . Да и вообще , меняй работу , не твоё это .
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20.06.2020 18:21 Відповісти
Разные уроды бывают, я не стал бы его активно защищать, помню в СМИ была история про одного выродка, который застрелил командира(прямо на передовой) и с оружием к сепарам подался.
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20.06.2020 18:17 Відповісти
Читал давно в Инете.Сдучай был в США во время вьетнамской воцны.
Одного командира погибшего разпиарили-герой,своей жизнью спас солдат и т. д.. Потом журнадисты выяснили шо его свои укокошили.
Наверно был какоц-то Гондурас.
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20.06.2020 19:16 Відповісти
Чому цей мужчина досі живий?
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20.06.2020 18:18 Відповісти
а можна не на войну, а сразу в президенты?
у бубы там шо в мозге курлычит....
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20.06.2020 18:19 Відповісти
Слуги скоро его заберут к себе...
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20.06.2020 18:25 Відповісти
Какая взрьівчатка ? Армейская мина МОН со шрапнелью , направленного действия , єто гораздо опаснее.
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20.06.2020 18:28 Відповісти
Якщо ці мини не переставляли- то при вибуху вони мало кому б зашкодили, бо розвернуті від дороги у кущі.
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20.06.2020 18:38 Відповісти
..так а ты шо, их снимал-деактивировал, шо смог направление так точно установить по минимуму фотоинформации..???
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21.06.2020 12:15 Відповісти
Електродетонатор у міні. Дроти підведені до телефону- отже міна не деактивована. Виключати телефон не будуть, бо дроти під'єднані паралельно до двигуна вібродзвінка і одразу буде детонація. Рухати недеактивовану міну також не будуть. Який висновок? Нам парять липу.
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21.06.2020 13:07 Відповісти
и чем она опасней кг тротила под рельсом..???
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21.06.2020 12:13 Відповісти
Рубежное это город, с 1934 г. И достаточно крупный. Какое пгт.?
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20.06.2020 18:28 Відповісти
Не зрозуміло одне. Якщо він має хоч якесь відношення до армії- то чому неправильно ставив міни? Напрям польоту шрапнелі у даному виконанні буде спрямовано у кущі, а не у напрямку дороги. Херня якась.
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20.06.2020 18:37 Відповісти
Та то такий "вояка". Мабуть мєнт колишній, що далі блокпостів, де шмонав волонтерів, і не бував.
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20.06.2020 18:43 Відповісти
запустить его в каЦманавты на этой ерунде!!
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20.06.2020 19:47 Відповісти
Сомнительное по надежности устройство инициации - мобила. Лопух или ..... В голову всякое приходит. Что-то тут не так.
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20.06.2020 21:13 Відповісти
а реклама на мабилу таким не приходит?
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20.06.2020 21:55 Відповісти
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20.06.2020 22:20 Відповісти
это противопехотные безоболочные управляемые мины, начиненные шариками. против поезда (ставились на обочине)=0.00, максимум зайцы и лисы... походу- просто для понту всё делалось...-НО! идиота наказать пятнашкой минимум...)))
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21.06.2020 12:11 Відповісти
 
 