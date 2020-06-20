Колишній військовослужбовець готував вибухи в Сєвєродонецьку і Рубіжному, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Чоловік заклав вибухівку поруч із військовим госпіталем у Сєвєродонецьку і на шляхах залізничної станції Рубіжне. Його затримали, вибухівку вилучили.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік у 2018-2019 рр. служив у зоні ООС. Тепер він збирався перейти лінію розмежування і влаштуватися на службу в окупаційну адміністрацію РФ у Луганській області.

"Він встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю в м. Сєвєродонецьку, в якому перебуває близько 170 осіб хворих військовослужбовців і медичного персоналу. Також він заклав вибухівку на залізничній станції в смт. Рубіжне на ділянці шляху, де зазвичай розвантажують військову техніку", - сказано в повідомленні.

Чоловіка затримали, вибухівку знайшли, знешкодили і вилучили.

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Справу розслідують за ч.3 ст.15 (замах на злочин) і ч. 1 ст. 258 (теракт) КК України. Колишньому військовослужбовцю може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.