Колишній військовослужбовець готував вибухи в Сєвєродонецьку і Рубіжному, - Офіс генпрокурора. ФОТО
Чоловік заклав вибухівку поруч із військовим госпіталем у Сєвєродонецьку і на шляхах залізничної станції Рубіжне. Його затримали, вибухівку вилучили.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.
За даними слідства, чоловік у 2018-2019 рр. служив у зоні ООС. Тепер він збирався перейти лінію розмежування і влаштуватися на службу в окупаційну адміністрацію РФ у Луганській області.
"Він встановив вибухові пристрої біля будівлі 59-го військового госпіталю в м. Сєвєродонецьку, в якому перебуває близько 170 осіб хворих військовослужбовців і медичного персоналу. Також він заклав вибухівку на залізничній станції в смт. Рубіжне на ділянці шляху, де зазвичай розвантажують військову техніку", - сказано в повідомленні.
Чоловіка затримали, вибухівку знайшли, знешкодили і вилучили.
Справу розслідують за ч.3 ст.15 (замах на злочин) і ч. 1 ст. 258 (теракт) КК України. Колишньому військовослужбовцю може загрожувати від 5 до 10 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну надо же...
Всё же я не пойму - каким образом, Вы увидели в моих постах математику и возможность проверки правильности каких-то цифр обратным уравнением...?
Сегодня сколачивает частную армию для медведчука.
ПреЗедент как раз собрался легализировать частные армии.
"ОПЗЖ создает своё силовое крыло для противостояния радикалам и отвоевывания улицы у националистов.
За этот процесс взялся Илья Кива,который набирает в организацию бывших АТОшников.
Проект лично финансирует Медведчук в организацию должны войти 500 человек".
А то, что Медведчук спонсирует некоторых руководителей националистических сил говорили умные люди еще год назад.
Но все равно, мне трудно представить, как настоящий АТО-шник в угоду Медведчука будет бить своего побратима, с которым вместе воевали, сидели под огнем и спасали друг друга.
Ну це дуже елегантна ідея, сумніваюсь що вона реальна
https://mobile.twitter.com/hatifnatowie/status/1274232446628900864
Пророссийская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" презентовала в Киеве гражданское движение "Патриоты за жизнь".
Главой движения стал скандальный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.
ВИДЕО https://apostrophe.ua/news/politics/2020-06-20/gotovit-titushek-seti-razgnevala-prezentatsiya-kivoy-novogo-dvijeniya/200920 https://apostrophe.ua/news/politics/2020-06-20/gotovit-titushek-seti-razgnevala-prezentatsiya-kivoy-novogo-dvijeniya/200920
Готовятся нас добивать и делать Малороссийский федеральный округ. А украинские силы сейчас разобщены
Принудительно его не могли отправлять в зону боевых действий.
Одного командира погибшего разпиарили-герой,своей жизнью спас солдат и т. д.. Потом журнадисты выяснили шо его свои укокошили.
Наверно был какоц-то Гондурас.
у бубы там шо в мозге курлычит....