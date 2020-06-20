Чотирьох жителів Кривого Рогу спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії, - поліція. ФОТО
Двоє чоловіків і дві жінки від початку року з власної комп'ютерної техніки заливали в інтернет відео порнографічного характеру, зокрема з елементами дитячої порнографії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, 18 і 19 червня правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили комп'ютери, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, роутери та інші речові докази. На комп'ютерах зловмисників зберігалися порнографічні файли. За результатами комп'ютерно-технічної експертизи буде підтверджено факт поширення забороненого відео.
За даним фактом порушено кримінальні провадження у ч. 4 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Речові докази вилучено. Після експертизи всіх причетних до збуту порнографії буде обрано запобіжний захід і вручено повідомлення про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
То что творится в кривом роге это самая малость того, что там происходит...
В доме Моники, там где живут его родители, работает три порно студии, каждый день в городе наркососы стреляют друг друга, закладки на каждом шагу....
А они хвалятся раскрытием года ***..
Вот вам эта зеленая нечисть...
===================================
во ЗЕлень! В облаке парнуху хранить надо!
То коли у відставку, ЗЕ?
Мене завше цікавило: як "страшенна сила" може "врятувати світ"?
не здивуюсь, якщо він (вона) і цей діалог видалить
Наводит на мысли......