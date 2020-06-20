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Чотирьох жителів Кривого Рогу спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії, - поліція. ФОТО

Двоє чоловіків і дві жінки від початку року з власної комп'ютерної техніки заливали в інтернет відео порнографічного характеру, зокрема з елементами дитячої порнографії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, 18 і 19 червня правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили комп'ютери, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, роутери та інші речові докази. На комп'ютерах зловмисників зберігалися порнографічні файли. За результатами комп'ютерно-технічної експертизи буде підтверджено факт поширення забороненого відео.

За даним фактом порушено кримінальні провадження у ч. 4 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Речові докази вилучено. Після експертизи всіх причетних до збуту порнографії буде обрано запобіжний захід і вручено повідомлення про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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Чотирьох жителів Кривого Рогу спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії, - поліція 01
Чотирьох жителів Кривого Рогу спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії, - поліція 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Операція "Павутина": кіберполіцейські викрили зловмисників, які розбещували дітей і поширювали порноконтент. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

діти (5087) Кривий Ріг (1358) Нацполіція (15196) порнографія (110)


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Топ коментарі
+38
Ты случаем не от Шария? Ваша тема.
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20.06.2020 20:34
+15
президентский кадровый резерв по пи.. пошел
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20.06.2020 20:41
+9
Неужели Шария поймали?
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20.06.2020 20:45
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Ви захвилювались?
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20.06.2020 20:34 Відповісти
Ты случаем не от Шария? Ваша тема.
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20.06.2020 20:34 Відповісти
Лукашов и его ручная крыса Бакаляр, просто денег не получили с этих дельцов, вот и закрыли...
То что творится в кривом роге это самая малость того, что там происходит...
В доме Моники, там где живут его родители, работает три порно студии, каждый день в городе наркососы стреляют друг друга, закладки на каждом шагу....
А они хвалятся раскрытием года ***..
Вот вам эта зеленая нечисть...
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20.06.2020 20:37 Відповісти
Так ось де піонер Вова вчився акторській грі! Не виходячи з батьківського дому! 🤔
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20.06.2020 21:02 Відповісти
На компьютерах злоумышленников хранились порнографические файлы

===================================
во ЗЕлень! В облаке парнуху хранить надо!
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20.06.2020 21:27 Відповісти
Своих ЗЕгенератных предков ЗЕ уже вывез и они там больше не живут. Может в их квартирке новые владельцы "балуются".
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20.06.2020 22:39 Відповісти
президентский кадровый резерв по пи.. пошел
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20.06.2020 20:41 Відповісти
еще бы проверили на педофилию чиновников, они там из 10 , 9 педофилы
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20.06.2020 20:42 Відповісти
Уверены? Или так, лижбы....
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20.06.2020 20:53 Відповісти
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ не задавть глупых вопросов надо читать или слушать свидетелей на ютубе
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20.06.2020 20:59 Відповісти
в госдуре да, у нас сомневаюсь
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20.06.2020 22:08 Відповісти
І у нас також. Принаймні при янику вилізли факти, що риги у дитбудинках і санаторіях грають дітей...
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20.06.2020 23:19 Відповісти
Роутер як в мене.
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20.06.2020 20:42 Відповісти
Мовчи!
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20.06.2020 20:46 Відповісти
Так беги домой. Походу мусора твою хату бомбанули
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20.06.2020 20:46 Відповісти
https://censor.net/user/461407 Та я дома.
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20.06.2020 20:56 Відповісти
А Сурова?)
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20.06.2020 23:19 Відповісти
https://censor.net/user/406171 Запитайте в нього.
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20.06.2020 23:24 Відповісти
Залізяка не дуже, як на мене... Не глючний, але є кращі. Та й через несучі бетонні стіни не дуже працює...
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20.06.2020 20:56 Відповісти
Так це ти Зеленського подал?
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20.06.2020 20:47 Відповісти
ЗЕ!, невже ти? А можна й тобі правди в очі насипать? Скажімо.... Починаючи з призначення Богдана...
То коли у відставку, ЗЕ?
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20.06.2020 20:58 Відповісти
когда наталкиваешься на зебила - ассоциация будто натолкнулся на "насрано"...
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20.06.2020 21:31 Відповісти
Неужели Шария поймали?
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20.06.2020 20:45 Відповісти
Идейных последователей Шария.
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20.06.2020 20:50 Відповісти
Ох...опять Кривой Рог, как не ларьки так порнография.
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20.06.2020 20:50 Відповісти
Та не, он дал кое что посмешнее!
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20.06.2020 21:04 Відповісти
шарик проявился
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20.06.2020 20:51 Відповісти
Кривий Ріг? Йой! Чому мені здається, що останнім часом назва цього населеного пункту спливає все частіше? І все частіше саме в кримінальних новинах... Кришувателю не до малої Батьківщини вже? Чи д'Єрмаку просто пофік на землі своєї маріонетки?
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20.06.2020 20:53 Відповісти
Красота спасет єтот мир

Четверых жителей Кривого Рога поймали на распространении детской порнографии, - полиция - Цензор.НЕТ 1253
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20.06.2020 20:57 Відповісти
"Краса врятує світ", "Краса - то страшенна сила"...
Мене завше цікавило: як "страшенна сила" може "врятувати світ"?
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20.06.2020 21:11 Відповісти
я би можливо, пояснив би свою версію, але адмін знову забанить за флуд
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20.06.2020 21:20 Відповісти
То використовуйте так звану "езопову мову" Чотирьох жителів Кривого Рогу спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії, - поліція - Цензор.НЕТ 4658 Або згадайте словник з х/ф "Джентельмени удачі"... То ж просто насолодження для розуму - законно обійти обмеження Чотирьох жителів Кривого Рогу спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії, - поліція - Цензор.НЕТ 4658
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20.06.2020 21:31 Відповісти
він банить любі мої месаги у кількості більше двох-трьох
не здивуюсь, якщо він (вона) і цей діалог видалить
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20.06.2020 21:45 Відповісти
Досі не видалив, то може спробуєте?
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20.06.2020 22:08 Відповісти
А ей 18 лет есть ? А то за просмотр детских фото с элемэнтами порнографии .......
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21.06.2020 11:28 Відповісти
Я в который раз требую внести в опрос( полицией)правонарушителей (преступников) один пункт - за кого голосовал на двух последних выборах президентов!
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20.06.2020 21:41 Відповісти
какая информация хранится на роутерах?
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20.06.2020 21:54 Відповісти
Лайк кто также зашёл в эту новость почитать про последователей Шария !
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20.06.2020 21:57 Відповісти
пятый, ****, ушел....
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20.06.2020 22:27 Відповісти
І всі вони з 95-го криворізького квартала?!
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20.06.2020 23:07 Відповісти
Чотирьох жителів Кривого Рогу спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії, - поліція - Цензор.НЕТ 8116
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20.06.2020 23:08 Відповісти
Що за *********? Вони там геніталіями одне одному тицяють?
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20.06.2020 23:21 Відповісти
Это город президента.
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20.06.2020 23:19 Відповісти
Зеленський, Юзік, Єрмак а хто четвертий?
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21.06.2020 00:07 Відповісти
Родина ЗЕ.....

Наводит на мысли......
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21.06.2020 09:19 Відповісти
 
 