Чотирьох жителів Кривого Рогу спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії, - поліція. ФОТО

Двоє чоловіків і дві жінки від початку року з власної комп'ютерної техніки заливали в інтернет відео порнографічного характеру, зокрема з елементами дитячої порнографії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, 18 і 19 червня правоохоронці провели обшуки, під час яких вилучили комп'ютери, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, роутери та інші речові докази. На комп'ютерах зловмисників зберігалися порнографічні файли. За результатами комп'ютерно-технічної експертизи буде підтверджено факт поширення забороненого відео.

За даним фактом порушено кримінальні провадження у ч. 4 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів). Речові докази вилучено. Після експертизи всіх причетних до збуту порнографії буде обрано запобіжний захід і вручено повідомлення про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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