Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж
Неподалік від житлових будинків і позицій українських військовослужбовців в околицях Павлополя в Донецькій області 20 червня виявили дві некеровані авіаційні ракети С-8.
"Оскільки ракети некеровані, очевидним є той факт, що окупанти цілилися безпосередньо в напрямку населеного пункту. Такими діями загарбники ще раз продемонстрували своє цинічне ставлення до місцевого населення і свідомо наражали мирних громадян на небезпеку", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресцентру Об'єднаних сил.
Зазначається, що ракети не спрацювали, вдарившись об землю, боєголовки відломились. Військовослужбовці знищили їх.
Топ коментарі
+12 Sav UA
показати весь коментар20.06.2020 22:10
+4 Advokat Vasil Savchuk
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+1 Виктор Ли #292636
показати весь коментар20.06.2020 22:13
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