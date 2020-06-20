Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Неподалік від житлових будинків і позицій українських військовослужбовців в околицях Павлополя в Донецькій області 20 червня виявили дві некеровані авіаційні ракети С-8.

"Оскільки ракети некеровані, очевидним є той факт, що окупанти цілилися безпосередньо в напрямку населеного пункту. Такими діями загарбники ще раз продемонстрували своє цинічне ставлення до місцевого населення і свідомо наражали мирних громадян на небезпеку", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресцентру Об'єднаних сил.

Зазначається, що ракети не спрацювали, вдарившись об землю, боєголовки відломились. Військовослужбовці знищили їх.







Фото: facebook.com/pressjfo.news

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