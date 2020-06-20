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Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

Неподалік від житлових будинків і позицій українських військовослужбовців в околицях Павлополя в Донецькій області 20 червня виявили дві некеровані авіаційні ракети С-8.

"Оскільки ракети некеровані, очевидним є той факт, що окупанти цілилися безпосередньо в напрямку населеного пункту. Такими діями загарбники ще раз продемонстрували своє цинічне ставлення до місцевого населення і свідомо наражали мирних громадян на небезпеку", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресцентру Об'єднаних сил.

Зазначається, що ракети не спрацювали, вдарившись об землю, боєголовки відломились. Військовослужбовці знищили їх.

Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС 01

Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС 02
Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС 03
Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС 04
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ обстріляли з мінометів житлові будинки в Авдіївці. ФОТО

Автор: 

ракети (4029) Донбас (22356) найманці рф (2060) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Передайте одну ЗЕлапуху-скажіть цо це"символ миру" від *****.
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20.06.2020 22:10
+4
Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3548
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20.06.2020 22:30
+1
Де наша відповідь фашисту?
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20.06.2020 22:13
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Передайте одну ЗЕлапуху-скажіть цо це"символ миру" від *****.
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20.06.2020 22:10 Відповісти
Де наша відповідь фашисту?
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20.06.2020 22:13 Відповісти
Як де відповідь?! Мі у відповідь свого **** вибрали, чмошне прада... але яке є
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21.06.2020 08:19 Відповісти
Выборы нужны, да? Ублюдки не понимают или не хотят понимать, что те территории потеряны и миллиарды денег тоже. Можно было на эти деньги обеспечить жильём украинцев, уроды продажные.
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20.06.2020 22:25 Відповісти
В общем оказались не страшнее деревянных
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20.06.2020 22:26 Відповісти
Хай падає :" ні за біндер", кормільцям. Те що поблизу наший військоаих - погано. Будьте пильні, бережіть себе.
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20.06.2020 22:26 Відповісти
Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3548
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20.06.2020 22:30 Відповісти
А тим часом підкацаплені сайти розганяють новину про постраждалу "женьщіну з фото *****" на футболці... Раджу переглянути коментарі "небайдужих" ватників
https://novosti-n.org/news/V-Kyeve-posetytel-Sylpo-oskorblyal-zhenshhynu-za-futbolku-s-Putynim-y-treboval-razdetsya-VYDEO-193788 В Киеве посетитель «Сильпо» оскорблял женщину за футболку с Путиным и требовал раздеться. ВИДЕО
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20.06.2020 22:30 Відповісти
что значит пострадавшую?эта мразь нарядила на себя урода убившего десятки тысяч украинцев и анексировшего территории -эту тварь надо привлечь по статье икстримизм и пропаганду терроризма и предательства
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20.06.2020 23:29 Відповісти
Україна активно постачає у Бельгію прилади наведення для протитанкових пострілів на мільйони доларів

https://uprom.info/news/vpk/********-aktyvno-postachaye-u-belgiyu-prylady-navedennya-dlya-protytankovyh-postriliv-na-miljony-dolariv/

Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 6271
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20.06.2020 22:39 Відповісти
Русофашисты все правильно делают. Шмаляют по рузьгоязычному населению Бимбаса чтобы те больше любили рузьгих.
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20.06.2020 22:52 Відповісти
Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 3839
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20.06.2020 23:22 Відповісти
Найманці РФ використовували некеровані ракети неподалік житлових будинків у Павлополі, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1859
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20.06.2020 23:34 Відповісти
На границе Индии и Китая настоящее побоище.Погибших с обоих сторон сотня минимум...
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20.06.2020 23:36 Відповісти
І ШО?
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21.06.2020 11:34 Відповісти
88-89г.г.- ху№ло отгружает ржавчину в даунбас...(((
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21.06.2020 12:24 Відповісти
 
 