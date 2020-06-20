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Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком. ДОКУМЕНТ

Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом можливого стеження за п'ятим президентом України, народним депутатом і лідером "Європейської солідарності" Петром Порошенком.

Про це в Facebook повідомив його колега по партії Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

Він доклав до посту відповідь Офісу генпрокурора на звернення народних депутатів щодо стеження за Порошенком.

З тексту стає зрозуміло, що відомості в ЄРДР внесено 12 червня, розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

Дивіться також: Посадити Порошенка. Як Зеленський марно намагається підняти собі рейтинг. ВIДЕО

Досудове розслідування здійснює слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком 01

Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком 02
Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком 03

Нагадаємо, 12 червня під час брифінгу співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов повідомив, що за п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком ведеться незаконне стеження.

Автор: 

Ар’єв Володимир (320) Порошенко Петро (15180) стеження (123) Офіс Генпрокурора (3258)


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Топ коментарі
+31
Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 3270
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20.06.2020 23:23
+24
Зєля на фоні Порошенка виглядає дурачком
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20.06.2020 23:18
+20
у вас, зепилов, смысла отродясь не было Только олигофрен может выбрать в президента клована, а в депутаты урку, который даже не знает сколько депутатов в раде. Не морщи попу - это я про тебя, даунбасовец
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20.06.2020 23:17
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От стопудово залізний варіянт:
- «То платні порохобот-провокатори, у змові з Порошенком робили умисно, щоб опорочити високоповажні служби».
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20.06.2020 23:06 Відповісти
Он и так постоянно на виду, смысл за ним следить...
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20.06.2020 23:06 Відповісти
А тут казали, що він з 21.04.2019 вже у Ростові.
Невже брехали?
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20.06.2020 23:13 Відповісти
у вас, зепилов, смысла отродясь не было Только олигофрен может выбрать в президента клована, а в депутаты урку, который даже не знает сколько депутатов в раде. Не морщи попу - это я про тебя, даунбасовец
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20.06.2020 23:17 Відповісти
Спроси у своего параноика недонаполеона.Оно же у нас хворе на всю голову.
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20.06.2020 23:27 Відповісти
Скорее уж ты паранойикч раз тебе везде козни Зеленского передаться. И не забудь проверить перед сном под кроватью, вдруг он там спрятался.
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21.06.2020 00:10 Відповісти
Мерещатся т.е.
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21.06.2020 00:10 Відповісти
Ну да, это же я боюсь живых людей. Или все-таки не я?

Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 8802
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21.06.2020 00:44 Відповісти
вы преувеличиваете, это простой праздничный энурез !
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21.06.2020 01:23 Відповісти
Фобия и паранойя не одно и то же. PS картинка уныла донельзя.
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21.06.2020 09:26 Відповісти
Потім швиденько закриють з формулюванням "факти не підтвердилися"...
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20.06.2020 23:07 Відповісти
Наш вариант: зеленым надо чуток подождать, а потом СЯДУТЬ ВСІ!
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20.06.2020 23:07 Відповісти
Укуренные клоуны поняли что так можно и до майдана допреследоватся а потом кто его знает успеют они добежать до Канадской Российской границы или нет!
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20.06.2020 23:13 Відповісти
они надеются на майдан образца 2014 года с долгим стоянием табором и ожиданием пока беркут стрелять начнет. ну ну
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20.06.2020 23:17 Відповісти
Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 6975
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21.06.2020 00:26 Відповісти
Тут, конечно, тоже виноват Порошенко.
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20.06.2020 23:18 Відповісти
Зєля на фоні Порошенка виглядає дурачком
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20.06.2020 23:18 Відповісти
Как интересно, не одно так другое. Ниче, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Тримайся Петре, ти кращий!
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20.06.2020 23:19 Відповісти
Мадам, а как же моральная сторона вопроса, "Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники. - Джордж Оруэлл"?
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21.06.2020 00:35 Відповісти
Справді; і як на нього відповідаєте всі ви, 73/43%зебіли?
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21.06.2020 00:42 Відповісти
Хлопчику невігласу, та невже ти вже прочитав та зрозумів наукову монографію https://altairbook.com/books/1380647-korrupciya-i-gosudarstvo-prichiny-sledstviya-reformy Коррупция и государство. Причины, следствия, реформы, Сьюзан Роуз-Аккерман "профессор юриспруденции (Право и политология) и содиректор Центра по вопросам прав, экономикb и общественной политики на юридическом факультете Йельского университета . Она является экспертом в области политической коррупции и развития, административного права, права и регуляторной политики", певно вона точно зебіл?
Бо згідно її рекомендаціям, які дані у вищезгаданій монографії, світове демократичне суспільство і примушує наших злодіїв до антикорупційних реформ, в обмін на кредити.
Згідно даного там визначення ми маємо клептократичний державний режим.
Тобто владу злодіїв, останній очільник корупції, державного клептократичного режиму твій пеця.

Ти ж мабуть чув, що зелик божився що не має при ньому корупції у вищих ешелонах влади?
То мабуть знає, що корупція у вищих ешелонах влади та багато хабародавців то і є клептократія, згідно наукового визначення.

Тут і виникає питання моралі, яке стосується і тебе, як подільника злочинців, це вже згідно з оруеллом.

Отож, можеш казати що наука не така чи то що оруелл щось не так збрехав, чи взагалі носа в дупу й продовжувати далі, все ж божа роса, обтерся й пішов.

Ну й та ні, ні пеця ні зелик мені нафіг непотрібні, й нікому молитися не маю потреби, живучи своїм розумом.
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21.06.2020 02:41 Відповісти
Опять ты... их оправдывает отсутствие причинно-следственной связи в мозгу. А моральность, это лишь субъективное видение ситуации согласно каких то личных убеждений.
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21.06.2020 02:13 Відповісти
Так что, мадам, вы намекаете на то что в вашем мозгу отсутствуют причинно - следственные связи?
Охотно верю вам, мадам, верю, да и сам вам именно об этом и говорил, у вас нарушение элементарного понимания о том https://www.youtube.com/watch?v=fCfvrs8RV4g что такое хорошо что такое плохо .
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21.06.2020 02:55 Відповісти
Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 3270
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20.06.2020 23:23 Відповісти
Вони всі хочуть дати пів-шостому ще трохи часу! Ні? Правда-правда
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20.06.2020 23:35 Відповісти
Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 7122
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20.06.2020 23:32 Відповісти
У Петі чергова паранойя, а ОГПУ ведуться як лохи.
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20.06.2020 23:36 Відповісти
Великому Гетьману - великий термiн увязнення.
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20.06.2020 23:37 Відповісти
Малому гетьману великі каблуки...😉
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20.06.2020 23:42 Відповісти
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21.06.2020 01:25 Відповісти
гейман воно, а не гетьман.
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21.06.2020 09:30 Відповісти
можешь надеть портки - круги на луже разошлись
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20.06.2020 23:44 Відповісти
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20.06.2020 23:41 Відповісти
У Петра уже появилась не только мания величия, но мания преследования!
Петро, а что там со сгоревшим сараем Гонтаревой? 3 миллиона за раскрытие заплатил?
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20.06.2020 23:42 Відповісти
хочешь настучать на своих зеленых хозяев?
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20.06.2020 23:46 Відповісти
Ты же прекрасно знаешь - кто платит, тот и музыку заказывает!
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20.06.2020 23:50 Відповісти
и кто тебя заказывает? Десятицентовая шлюха не многим по карману
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20.06.2020 23:52 Відповісти
я хочу настоящее расследование - я заплачу за это деньги! это наконец стало очевидно даже парнокопытным зебуинам?
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20.06.2020 23:52 Відповісти
И как расследование?
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20.06.2020 23:55 Відповісти
хочешь настучать на своих зелёных хозяев?
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20.06.2020 23:57 Відповісти
у зебилов диарея началась
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20.06.2020 23:47 Відповісти
Так как всё развивается по сценарию в Беларуси, то, возможно, готовят похищение, т.к. посадить никак не удаётся...
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20.06.2020 23:48 Відповісти
тьфу-тьфу-тьфу.
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20.06.2020 23:51 Відповісти
Та ну, це треба закінченим йолопом бути, щоб викрасти Порошенка. Ви уявляєте який поросячий вереск лунатиме з мішка, в який запхнуть гетьмана?
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21.06.2020 00:03 Відповісти
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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21.06.2020 00:14 Відповісти
Твоя клавіша сьогодні добре відіграла. Хозяін тобой доволєн)))
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21.06.2020 00:15 Відповісти
Да никто даже не вспомнит о твоем голобородьке. Даже если оно из мешка хрипеть будет
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21.06.2020 00:23 Відповісти
В такому випадку влада ґавтоматично стає терористичним режимом і втрачає легітимність.
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21.06.2020 03:58 Відповісти
Ещё необходимо доказать, что похищен, а не сбежал от суда...
А в то, что сбежал от суда, вислоухие поверят...
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21.06.2020 12:07 Відповісти
Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 658
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21.06.2020 00:09 Відповісти
и как тебе там?
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21.06.2020 00:59 Відповісти
Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 6172
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21.06.2020 00:19 Відповісти
все будет хуже - ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС
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21.06.2020 05:20 Відповісти
Придурки .Як жеж можна слідкувати за Порошенком у жалібних поїздках-жалобах до ЕНП-партії Туска та Орбана друзів пуйла в такий важкий для нього час втрати батька.Це ж гидко,аби слідкувати за людиною в траурі,розїзджаючою по наперед запланованим ним тисячним мітингам,важким конференціям,та пресрелізам піару на переносі похорон неможливістю перенести виклик до ГБР.Це абсолютно цинічно,аби шпіонити за спасителем української нації "Мінськими домовленностями".Зелені,ви такі зелені!
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21.06.2020 06:44 Відповісти
Ну фсьо, понеслась п.... по кочкам! Следующим шагом будет "покушение", но главный герой конечно же не пострадает, или получит легкую царапину. Зато свинячьего визгу будет.......
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21.06.2020 09:35 Відповісти
А Маруську Звэробий опять "взломало ФСБ"...Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком - Цензор.НЕТ 1013
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21.06.2020 11:38 Відповісти
Ща усцуся,сказала Марюся,
Тай на атрибути влади,аби гризти грати.
МУРці твердо-ватою підстелю,-
Їй народ був,як "За Педро!"-урод як "За Зелю!"
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21.06.2020 16:26 Відповісти
 
 