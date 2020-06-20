Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком. ДОКУМЕНТ
Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом можливого стеження за п'ятим президентом України, народним депутатом і лідером "Європейської солідарності" Петром Порошенком.
Про це в Facebook повідомив його колега по партії Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.
Він доклав до посту відповідь Офісу генпрокурора на звернення народних депутатів щодо стеження за Порошенком.
З тексту стає зрозуміло, що відомості в ЄРДР внесено 12 червня, розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).
Досудове розслідування здійснює слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.
Нагадаємо, 12 червня під час брифінгу співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов повідомив, що за п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком ведеться незаконне стеження.
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- «То платні порохобот-провокатори, у змові з Порошенком робили умисно, щоб опорочити високоповажні служби».
Невже брехали?
КанадскойРоссийской границы или нет!
Бо згідно її рекомендаціям, які дані у вищезгаданій монографії, світове демократичне суспільство і примушує наших злодіїв до антикорупційних реформ, в обмін на кредити.
Згідно даного там визначення ми маємо клептократичний державний режим.
Тобто владу злодіїв, останній очільник корупції, державного клептократичного режиму твій пеця.
Ти ж мабуть чув, що зелик божився що не має при ньому корупції у вищих ешелонах влади?
То мабуть знає, що корупція у вищих ешелонах влади та багато хабародавців то і є клептократія, згідно наукового визначення.
Тут і виникає питання моралі, яке стосується і тебе, як подільника злочинців, це вже згідно з оруеллом.
Отож, можеш казати що наука не така чи то що оруелл щось не так збрехав, чи взагалі носа в дупу й продовжувати далі, все ж божа роса, обтерся й пішов.
Ну й та ні, ні пеця ні зелик мені нафіг непотрібні, й нікому молитися не маю потреби, живучи своїм розумом.
Охотно верю вам, мадам, верю, да и сам вам именно об этом и говорил, у вас нарушение элементарного понимания о том https://www.youtube.com/watch?v=fCfvrs8RV4g что такое хорошо что такое плохо .
Петро, а что там со сгоревшим сараем Гонтаревой? 3 миллиона за раскрытие заплатил?
А в то, что сбежал от суда, вислоухие поверят...
Тай на атрибути влади,аби гризти грати.
МУРці твердо-ватою підстелю,-
Їй народ був,як "За Педро!"-урод як "За Зелю!"