Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом стеження за Порошенком. ДОКУМЕНТ

Офіс генпрокурора відкрив провадження за фактом можливого стеження за п'ятим президентом України, народним депутатом і лідером "Європейської солідарності" Петром Порошенком.

Про це в Facebook повідомив його колега по партії Володимир Ар'єв, інформує Цензор.НЕТ.

Він доклав до посту відповідь Офісу генпрокурора на звернення народних депутатів щодо стеження за Порошенком.

З тексту стає зрозуміло, що відомості в ЄРДР внесено 12 червня, розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу).

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Досудове розслідування здійснює слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.





Нагадаємо, 12 червня під час брифінгу співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді Артур Герасимов повідомив, що за п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська Солідарність" Петром Порошенком ведеться незаконне стеження.