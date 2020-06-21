Подружжя загинуло під час вибуху невідомого пристрою у приватному будинку в Станиці Луганській, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція встановлює обставини вибуху в Станиці Луганській.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області, ввечері 20 червня до чергової частини надійшло повідомлення, що в житловому будинку на вул. Миколи Гоголя в Станиці Луганській стався вибух, є постраждалі.

На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, фахівці-вибухотехніки, керівництво ГУНП у Луганській області, відділу поліції і прокуратури.

Правоохоронці встановили, що вибухнув невідомий пристрій, унаслідок отриманих травм загинули власники будинку - чоловік, 1962 року народження, і жінка, 1968 року народження.

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Цей факт внесено до ЄРДР. На місці події тривають першочергові слідчі дії.







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