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Подружжя загинуло під час вибуху невідомого пристрою у приватному будинку в Станиці Луганській, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція встановлює обставини вибуху в Станиці Луганській.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області, ввечері 20 червня до чергової частини надійшло повідомлення, що в житловому будинку на вул. Миколи Гоголя в Станиці Луганській стався вибух, є постраждалі.

На місце події виїхали співробітники слідчо-оперативної групи, фахівці-вибухотехніки, керівництво ГУНП у Луганській області, відділу поліції і прокуратури.

Правоохоронці встановили, що вибухнув невідомий пристрій, унаслідок отриманих травм загинули власники будинку - чоловік, 1962 року народження, і жінка, 1968 року народження.

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Цей факт внесено до ЄРДР. На місці події тривають першочергові слідчі дії.

Подружжя загинуло під час вибуху невідомого пристрою у приватному будинку в Станиці Луганській, - поліція 01
Подружжя загинуло під час вибуху невідомого пристрою у приватному будинку в Станиці Луганській, - поліція 02
Подружжя загинуло під час вибуху невідомого пристрою у приватному будинку в Станиці Луганській, - поліція 03

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Автор: 

вибух (4481) Нацполіція (15196) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6757) Станиця Луганська (196)


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Топ коментарі
+4
Путен учит рузькому языгу дамбасян.
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21.06.2020 00:32
+4
Результат разведения?
Орки шастают уже, как у себя дома!
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21.06.2020 00:35
+4
Это программа примирения о сивухи и ерьмака.
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21.06.2020 07:25
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Второй взрыв за день
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21.06.2020 00:15 Відповісти
Путен учит рузькому языгу дамбасян.
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21.06.2020 00:32 Відповісти
Результат разведения?
Орки шастают уже, как у себя дома!
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21.06.2020 00:35 Відповісти
ФСБ взрывает всю росию, теперь и Донбасс.
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21.06.2020 00:40 Відповісти
Взрыв в доме, окна целые. ???
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21.06.2020 01:09 Відповісти
там же не атомна бомба вибухнула а мабуть граната
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21.06.2020 09:55 Відповісти
тим більше скоріш за все у дворі, а не всередині будинку
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21.06.2020 09:55 Відповісти
Это программа примирения о сивухи и ерьмака.
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21.06.2020 07:25 Відповісти
Тоже проукраински настроенние граждане Донбаса?
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21.06.2020 09:39 Відповісти
Дом не бедный...
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21.06.2020 11:00 Відповісти
..так того и взрыв...((
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21.06.2020 12:34 Відповісти
 
 