Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мін'юсту Малюська. ФОТОрепортаж
У слідчих ізоляторах Житомира, Вінниці та Хмельницького з'явилися платні камери.
Про це у фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.
"Житомир. Сьогодні відкрили платну камеру в місцевому СІЗО", - написав він.
За даними міністра, за 1 добу вартість перебування в камері становить 610 грн; за тиждень – 2 070 грн; за місяць – 3 940 грн.
Малюська також опублікував фотографії із СІЗО.
"На одному з фото цього поста - цегляна стіна. До 1938 року перед нею проводилися розстріли. Сліди від куль, якими вбивали в'язнів, добре видно і зараз. Сумне місце", - зазначив він.
За інформацією міністра, розцінки в СІЗО Вінниці трохи нижчі: доба - 586,00 грн, тиждень - 2095,00 грн, місяць - 3123,00 грн.
Водночас, повідомляє Малюська, в Хмельницькому СІЗО доба в платній камері коштуватиме 780,00 грн, тиждень - 2720,00 грн, місяць - 4910,00 грн.
"На рідній Хмельниччині сидіти трохи дорожче, ніж в інших містах, де ми відкрили камери сьогодні", - коментує міністр.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України постановою від 22 квітня 2020 року ввів експериментальний проєкт платної послуги в слідчих ізоляторах України. Він триватиме до 31 грудня 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Будут проводить по кассе, пару дней на месяц, а по факту, там будут жить на постоянной основе авторитеты, разница в карман руководству. Проконтролировать это невозможно
Но если честно, то вы конечно правы, однако если пойти еще дальше в таких умозаключениях, то и условия содержания в разных тюрьмах должны тоже быть абсолютно одинаковые, а не так, что один сидит в средневековой камере и кормит крыс, а другой загорает...
Как говорил очень известный реформатор цадик нахман, почти 200 лет назад
человек и деньги не могут быть всегда вместе. или человек уходит от денег или деньги уходят от человека. а в случае с мыролюбцемто его нареформированные деньги уйдут на оплату этих апартаментов.
Человек совершл преступление и независимо от своего имущественного и финансового положения длжен сидеть в общей камере. Считаете,что камеры надо ремонтировать? Воруйте меньше на местах и будут лучше условия ,но для всех!!!
Мне эта власть начинает напоминать шестилетнего врага гинеколога, у которого вдруг в одну ночь сбылась детская мечта - сколько всего нового обрушилось на неокрепшую голову бывшего детсадовского свадебного фотографа...
эта тема поднималась,а здесь раз и в миг. Барыги и страна барыг.
Так доступно, Ванятка?