Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мін'юсту Малюська. ФОТОрепортаж

У слідчих ізоляторах Житомира, Вінниці та Хмельницького з'явилися платні камери.

Про це у фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Житомир. Сьогодні відкрили платну камеру в місцевому СІЗО", - написав він.

За даними міністра, за 1 добу вартість перебування в камері становить 610 грн; за тиждень – 2 070 грн; за місяць – 3 940 грн.

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Малюська також опублікував фотографії із СІЗО.

"На одному з фото цього поста - цегляна стіна. До 1938 року перед нею проводилися розстріли. Сліди від куль, якими вбивали в'язнів, добре видно і зараз. Сумне місце", - зазначив він.

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За інформацією міністра, розцінки в СІЗО Вінниці трохи нижчі: доба - 586,00 грн, тиждень - 2095,00 грн, місяць - 3123,00 грн.











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Водночас, повідомляє Малюська, в Хмельницькому СІЗО доба в платній камері коштуватиме 780,00 грн, тиждень - 2720,00 грн, місяць - 4910,00 грн.

"На рідній Хмельниччині сидіти трохи дорожче, ніж в інших містах, де ми відкрили камери сьогодні", - коментує міністр.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів України постановою від 22 квітня 2020 року ввів експериментальний проєкт платної послуги в слідчих ізоляторах України. Він триватиме до 31 грудня 2021 року.