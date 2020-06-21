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Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мін'юсту Малюська. ФОТОрепортаж

У слідчих ізоляторах Житомира, Вінниці та Хмельницького з'явилися платні камери.

Про це у фейсбуці повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"Житомир. Сьогодні відкрили платну камеру в місцевому СІЗО", - написав він.

За даними міністра, за 1 добу вартість перебування в камері становить 610 грн; за тиждень – 2 070 грн; за місяць – 3 940 грн.

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Малюська також опублікував фотографії із СІЗО.

"На одному з фото цього поста - цегляна стіна. До 1938 року перед нею проводилися розстріли. Сліди від куль, якими вбивали в'язнів, добре видно і зараз. Сумне місце", - зазначив він.

Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 01

Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 02

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Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 03
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 04
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 05
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 06

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Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 07
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 08
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 09
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 10

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За інформацією міністра, розцінки в СІЗО Вінниці трохи нижчі: доба - 586,00 грн, тиждень - 2095,00 грн, місяць - 3123,00 грн.

Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 11
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 12
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 13
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 14
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 15

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Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 16
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 17

Водночас, повідомляє Малюська, в Хмельницькому СІЗО доба в платній камері коштуватиме 780,00 грн, тиждень - 2720,00 грн, місяць - 4910,00 грн.

"На рідній Хмельниччині сидіти трохи дорожче, ніж в інших містах, де ми відкрили камери сьогодні", - коментує міністр.

Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 18

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Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 19
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 20
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 21
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 22

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Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 23
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 24
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 25
Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мінюсту Малюська 26

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів України постановою від 22 квітня 2020 року ввів експериментальний проєкт платної послуги в слідчих ізоляторах України. Він триватиме до 31 грудня 2021 року.

Автор: 

Житомир (577) СІЗО (726) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+11
Офіційна корупція. Дебілюська.
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21.06.2020 01:32
+9
Можно спокойно спустить Конституцию в унитаз, ибо она провозглашает равенство всех перед законом.
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21.06.2020 02:13
+5
МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ!!! 😏🙄
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21.06.2020 02:15
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Офіційна корупція. Дебілюська.
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21.06.2020 01:32 Відповісти
Почему официальная?! Все деньги будут идти мимо кассы.
Будут проводить по кассе, пару дней на месяц, а по факту, там будут жить на постоянной основе авторитеты, разница в карман руководству. Проконтролировать это невозможно
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21.06.2020 07:48 Відповісти
грьбобане мудюска
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21.06.2020 10:28 Відповісти
лучше сразу в Хилтон поселяйте урок за деньги)
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21.06.2020 01:34 Відповісти
Кто в теме, сколько сейчас стоит аренда однокомнатной квартиры, интересно сравнить? А ведь с СИЗО за эту цену еще и "процедуры" предлагают (навязчиво).
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21.06.2020 01:36 Відповісти
и охрана бесплатная...
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21.06.2020 11:24 Відповісти
Вы так печетесь как будто будующее знаете или предвидите,не дай бог. Сделайте все такие,что бы в стране где по Конституции запрещена дискриминация( в том числе и по имущественным признакам) ВСЕ были в равных условиях. Посадите человек пятьдесят тех кто Вам помогут быстрее отстроится. А без них в государстве может и не надо будет?
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21.06.2020 01:47 Відповісти
Можно спокойно спустить Конституцию в унитаз, ибо она провозглашает равенство всех перед законом.
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21.06.2020 02:13 Відповісти
На заключенных не распространяются все права и свободы прописанные к Конституции...
Но если честно, то вы конечно правы, однако если пойти еще дальше в таких умозаключениях, то и условия содержания в разных тюрьмах должны тоже быть абсолютно одинаковые, а не так, что один сидит в средневековой камере и кормит крыс, а другой загорает...
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21.06.2020 07:52 Відповісти
Димирий а нчего что речь идет о СИЗО, там нет заключенных, там все подозреваемые и имеют все теже права по Конституции, а?
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21.06.2020 08:00 Відповісти
Да ну?! А ка насчет свободы передвижения? Ото ж!
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21.06.2020 08:13 Відповісти
Вы написали "На заключенных не распространяются все права и свободы прописанные к Конституции" Я Вам ответил, что в СИЗО нет заключенных, до решения суда все подозреваемые имеют все права гражданина Украины, кроме свободы перемещения. Кстати заключенные не лишаются Всех прав гражданина, а только некоторых, называется "лишение свободы". Заключенные голосуют на выборах, знаете? Имеют право на мед обсуживание и т д, запрещены пытки и та же дискриминация, ст 24 Конституции Ото ж!
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21.06.2020 08:27 Відповісти
МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ!!! 😏🙄
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21.06.2020 02:15 Відповісти
Винница ждет своего мыролюбца в этой платной камере.
Как говорил очень известный реформатор цадик нахман, почти 200 лет назад
человек и деньги не могут быть всегда вместе. или человек уходит от денег или деньги уходят от человека. а в случае с мыролюбцемто его нареформированные деньги уйдут на оплату этих апартаментов.
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21.06.2020 02:21 Відповісти
Покращення умов СІЗО - звичайно, це добра справа. Але у нашій країні менти тепер на офіційній підставі займатимуться шантажем і здирством. Тобто: або родичі та близькі платять бабло, і підозрюваний до суду сидить у нормальних умовах... Або закинуть фактично до прес-хати, де можуть скалічити, вбити, перетворити на пасивного ********* лише тому, що людина не належить до гопоти.
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21.06.2020 03:33 Відповісти
Жду.... когда для богатеньких сидельцев откроют платные санатории,где они будут, периодически, поправлять подорванное сидением в ВИП палатах здоровье.
Человек совершл преступление и независимо от своего имущественного и финансового положения длжен сидеть в общей камере. Считаете,что камеры надо ремонтировать? Воруйте меньше на местах и будут лучше условия ,но для всех!!!
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21.06.2020 04:16 Відповісти
для коррупционеров это должно стоить 1000Ѕ в сутки,как минимум. Они же в таких отелях отыхают.
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21.06.2020 04:42 Відповісти
А в стоимость камеры включена шелковая веревка и мыло "Шик"?
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21.06.2020 05:44 Відповісти
Малюсик, на фига был этот концерт с камерами. Для ремонта всех тюрем достаточно было того, шоб вертухаи согласились 5% своих доходов пожертвовать на ремонт собственного предприятия. А так блин Малючику кинут штуку гривен с камеры на туалетную бумагу, а с клиентва жирного штуки две-три снимут за продвижение в очереди на ВИП-камеру им. Блаженного Малюсика...
Мне эта власть начинает напоминать шестилетнего врага гинеколога, у которого вдруг в одну ночь сбылась детская мечта - сколько всего нового обрушилось на неокрепшую голову бывшего детсадовского свадебного фотографа...
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21.06.2020 07:55 Відповісти
Как быстро они ремонт навели. Столько лет
эта тема поднималась,а здесь раз и в миг. Барыги и страна барыг.
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21.06.2020 08:07 Відповісти
По логике зебилов,- следующим платными услугами станут- туалеты и еда и счёт за присоединение сетей камеры к сетям турьмы.
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21.06.2020 08:07 Відповісти
Эти ****** вообще обнаглели, теперь воровать можно у государства по крупному. Нужен закон линча вводить.
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21.06.2020 08:28 Відповісти
Украл 2000грн - вот тебе серая камера с двухярусными кроватями на которых еще "куркулей" и "врагов народа" содержали. Украл миллион - "Чиво изволите откушать?" в платной камере.
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21.06.2020 08:43 Відповісти
Дальновидный Дебилюська готовит более комфортное будущее для зеленой погани.... Более важного дела в Минюсте нет!!!)))
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21.06.2020 08:40 Відповісти
Лично сфотографировал свои никчёмный "достижения"(((. Так грустно, что такие дебилы находясь у власти попросту "изничтожают" наше с вами время...
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21.06.2020 08:45 Відповісти
бачили очі шо обирали? жріть хоч повилазьте...Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 2151
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21.06.2020 08:55 Відповісти
Зайчиха харьковская номер заказала уж ?? ... хотя судя по фоткам она и там не бедствует ..... сначала ввели залог по которому можно откупиться , теперь люкс номера ...*******
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21.06.2020 09:24 Відповісти
Масюська,ты кассовый аппарат купил,ЕСВ заплатил,арестуйте его за незаконное предпринимательство,а эго минюст оштрафуйте на сто миллионов за неуплату налогов.
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21.06.2020 09:37 Відповісти
Ну какие же в стране еще проблемы у Министра юстиции, можно еще отдельно туалеты платные в СИЗО открывать.
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21.06.2020 09:46 Відповісти
Тепер переможемо злочинність
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21.06.2020 09:57 Відповісти
Дава-давай,малюська! Дуже скоро ці камери ой як у пригоді вам стануть.
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21.06.2020 10:04 Відповісти
Пускай преступники участвуют в собственном содержании!
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21.06.2020 10:50 Відповісти
А ниччо что в СИЗО не ни одного ПРЕСТУПНИКА а только ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ?
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21.06.2020 12:30 Відповісти
У нас просто так не подозревают!
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21.06.2020 12:43 Відповісти
О а я думал что вам больше 7 лет...))
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21.06.2020 13:35 Відповісти
Глупо, Ваня! Погугли - сколько лет этой фразе.
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21.06.2020 14:10 Відповісти
Вот и не пиши глупостей, Вася))
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21.06.2020 14:15 Відповісти
Ты дурак? Тогда подробней - как может тот, кому 7 лет знать фразу, которой 70 лет?
Так доступно, Ванятка?
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21.06.2020 19:20 Відповісти
Повторяю для персонажа с ником амфаш - Вы написали "Пускай преступники участвуют в собственном содержании" это есть признак глубокого невежества если это не сарказм)) Общаться в стиле сам дурак на Цензоре считаю бессмысленной тратой времени. Честь имею))
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21.06.2020 19:28 Відповісти
О, а я думал что вам больше 7 лет...
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21.06.2020 20:03 Відповісти
Від коммунізму до соціального расизму! Колись житло будували для робітників тепер будують тюрми для злодів в "законі".
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21.06.2020 11:36 Відповісти
Коротше, громадяни можна спокійно грабували багатіїв, повезе будеш жити на Канарах, неповезе будеш спокійно гріти себе на сонечку за парканом.
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21.06.2020 11:43 Відповісти
Всё на продажу :от земли и заводов до тюрем и условий содержания в СИЗО.Время мародёров Коломойского.
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21.06.2020 12:01 Відповісти
 
 