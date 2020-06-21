П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Деснянському районі міста Києва пізно ввечері в суботу, 20 червня, водій напідпитку в'їхав у зупинку з людьми.
Про це з посиланням на "Вартові еспресо" повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами очевидців, Volkswagen Golf на великій швидкості рухався столичною Троєщиною. Якоїсь миті автомобіль вилетів із дороги і протаранив зупинку, перекинувши її на бік.
Як кажуть свідки, автомобіль виїхав на перехрестя на заборонний сигнал і, об'їжджаючи пішоходів, які вже вийшли на дорогу, вилетів на тротуар. На зупинці саме стояли чоловік і жінка. Вони дивом встигли відскочити.
Тест на алкоголь показав 2,01 проміле, що перевищує допустиму норму вдесятеро.
Медики швидкої надали першу допомогу водію, проте від госпіталізації він відмовився.
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-- ???
-- продаю закопчоннийє стьокла во врємя солнєчних затмєній
І правильно зробив! Якщо народ не може вибрати таку владу, щоб приймала закони на їхній захист і щоб ні одна падла і ге подумала сідати за кермо п'яним, то такий народ заслуговує щоб його давили на зупинках
Повторное попадание-лишение прав или лечение полгода.
Мо, радунская и село справа?
Вы их оштрафуете - а они заплятят штраф (или не заплатят) - и снава будут бухими ездить.
Вы их лишите прав - а они права купят или без прав будут ездить, ездить пьяными.
Вы их посадите - а они отсидят, выйдут - и снова будут ездить пьяными.
Единственный вариант - лишить их средства передвижения, изъять автомобиль в пользу государства (хоть битый, на запчасти пойдет)
Тем, кто скаже: "Ай-яй-яй, автомобиль - это же частная собственность, ее трогать нельзя," - отвечу, что еще как можно. У корпораций заводы отнимали в пользу государства (см. как поступил президент США со сталилитейными предприятиями во время войны в Корее), а уж изъять средство транспорта, вождение которого угрожает жизни граждан - это не сталеплавильный завод отжать, это много проще будет.
Иначе будет вариант второй: пьяный скот будет гонять за рулем, пока сам не убьется. Сколько народа он при этом погубит - это вот хороший вопрос.
Забрать Т.С. не решает проблемы пьяного вождения
И это не макароновирус - к пьянству за рулем иммунитет не выработаешь.
Читала комментарии в рассейский прессе, когда "борец с режимом"(С), запойный пьяница актер Ефремов устроил лобовое столоновение в столице ихней родины, городе Москве.
Комментарии вогнали меня в состояние ступора: на Московии бухают бабы!
И не просто бухают, а бухими бабы за руль садятся, потому как благосостояние населения сильно повысилось: хватает и на кредит на автомобиль, и на бухло, и на бензин.
Одна баба пишет: "Я немного выпиваю, потому, когда после выпивки, я въехала в ворота своего гаража-сарая, то очень испугалась и машину продала, я - не Ефремов, я умная."
И другая ей вторит: "И я немного выпиваю, и потому за рукь больше не сажусь".
Если "немного" выпить у них - это расх*рачить ворота своего сарая, то что же они сотворяют, когда выпьют как следует?
И вы полагаете, что вот таким вот созданиям можно штрафами что-то объяснить?
Да они сами прекрасно понимают, что единственная возможность для них не ездить бухим за рулем- это продать автомобиль!
Та тетка - действительно умная, продала машину, потому как поняла: "немного" пить она не перестанет и потому за рулем попадет в беду.
А вы у бухих за рулем автомобили изымайте, в счет уплаты за повреждения собственности (и жизней)..
але, оскільки піпл ці проблеми не хвилюють, то нехай безпантові мусара ще посидять на нашому забезпеченні