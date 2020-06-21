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Новини Фото П'яні за кермом
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П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Деснянському районі міста Києва пізно ввечері в суботу, 20 червня, водій напідпитку в'їхав у зупинку з людьми.

Про це з посиланням на "Вартові еспресо" повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами очевидців, Volkswagen Golf на великій швидкості рухався столичною Троєщиною. Якоїсь миті автомобіль вилетів із дороги і протаранив зупинку, перекинувши її на бік.

Як кажуть свідки, автомобіль виїхав на перехрестя на заборонний сигнал і, об'їжджаючи пішоходів, які вже вийшли на дорогу, вилетів на тротуар. На зупинці саме стояли чоловік і жінка. Вони дивом встигли відскочити.

Пяний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав 01
Пяний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав 02

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Тест на алкоголь показав 2,01 проміле, що перевищує допустиму норму вдесятеро.

Медики швидкої надали першу допомогу водію, проте від госпіталізації він відмовився.

Автор: 

ДТП (4471) Київ (19528)


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Топ коментарі
+33
За вождение в пьяном виде нужно судить как за покушение на убийство, а не штрафовать и лишать прав.
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21.06.2020 09:10
+12
Пожизенное лишение прав на вождение всеми видами транспорта и условное лишение свободы без каких либо смягчающих факторов.Но КТО это будет принимать?
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21.06.2020 09:59
+8
Это столбики чтоб не заезжали на тротуар, от пьяни за рулем лекарств не придумали, разве что презервативы принудительно одевать их родителям...
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21.06.2020 09:53
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За вождение в пьяном виде нужно судить как за покушение на убийство, а не штрафовать и лишать прав.
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21.06.2020 09:10 Відповісти
Пожизенное лишение прав на вождение всеми видами транспорта и условное лишение свободы без каких либо смягчающих факторов.Но КТО это будет принимать?
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21.06.2020 09:59 Відповісти
И ты его все это время будешь содержать в тюрьме. А такие как он там как правило не работают. Таким только высшую меру.
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21.06.2020 10:02 Відповісти
... а за справляние малой нуждьі за пределами клозета- судить за попьітку изнасилования
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21.06.2020 13:55 Відповісти
і не лінчували..
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21.06.2020 09:12 Відповісти
Видать в вилюр спешил
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21.06.2020 09:15 Відповісти
Це пьорст Божій!!! Максимальне сонячне затемнення сьодні буде в точці Індо-Китайського конфлікту
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21.06.2020 09:18 Відповісти
Пьяный водитель протаранил остановку с людьми в Киеве: чудом никто не пострадал - Цензор.НЕТ 381
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21.06.2020 09:19 Відповісти
94%
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21.06.2020 09:27 Відповісти
38 секунд
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21.06.2020 09:28 Відповісти
всьо прошло гладко
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21.06.2020 09:50 Відповісти
Не зовсім, але все ж таки в тему.
Universe Size Comparison 3D 2020 https://www.youtube.com/watch?v=EgjTTLkx0Oc
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21.06.2020 11:00 Відповісти
А нам, як завжди, нічого цікавого та непересічного, крім хіба що таких от неприємностей як оця транспортно-алкогольна.
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21.06.2020 09:43 Відповісти
заходь на mamba - там інтірєсно
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21.06.2020 10:52 Відповісти
Какой же русский не любит быстрой езды , будучи в дребезг пьяным...
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21.06.2020 09:28 Відповісти
-- у міня сізонная работа
-- ???
-- продаю закопчоннийє стьокла во врємя солнєчних затмєній
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21.06.2020 09:29 Відповісти
"Пьяный водитель протаранил остановку с людьми..."

І правильно зробив! Якщо народ не може вибрати таку владу, щоб приймала закони на їхній захист і щоб ні одна падла і ге подумала сідати за кермо п'яним, то такий народ заслуговує щоб його давили на зупинках
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21.06.2020 09:30 Відповісти
Понаставили всюди зупинок. Проїхати ніде.
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21.06.2020 09:34 Відповісти
уявив себе президентом
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21.06.2020 09:40 Відповісти
Ми всі президенти. (Зелена сопля)
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21.06.2020 09:43 Відповісти
П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 7604П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 5195П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 8351П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 8616
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21.06.2020 09:43 Відповісти
Это столбики чтоб не заезжали на тротуар, от пьяни за рулем лекарств не придумали, разве что презервативы принудительно одевать их родителям...
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21.06.2020 09:53 Відповісти
лучший и действенный способ-это наклейка на лобовом и заднем стекле.("Пъянь за рулём")на полгода.Ну или менее откровенно.
Повторное попадание-лишение прав или лечение полгода.
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21.06.2020 09:44 Відповісти
Скорее всего - это село Троещина.
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21.06.2020 09:49 Відповісти
Це Лаврухіна, біля ТЦ Район...
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21.06.2020 09:58 Відповісти
На Лаврухина обычно запарковно столько транспорта, что 30 км в час там ездят только самые отчаянные.
Мо, радунская и село справа?
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21.06.2020 10:27 Відповісти
П'яне падлО, кончене
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21.06.2020 09:49 Відповісти
Наверное не знал про камеры и штрафы...
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21.06.2020 09:51 Відповісти
Пока власти не станут забитать у скотов, садящихся за руль бухими, "их средство передвижения, а также средство транспорта"(С), то есть любимый автомобиль, они пьяными ездит не перестанут.
Вы их оштрафуете - а они заплятят штраф (или не заплатят) - и снава будут бухими ездить.
Вы их лишите прав - а они права купят или без прав будут ездить, ездить пьяными.
Вы их посадите - а они отсидят, выйдут - и снова будут ездить пьяными.

Единственный вариант - лишить их средства передвижения, изъять автомобиль в пользу государства (хоть битый, на запчасти пойдет)
Тем, кто скаже: "Ай-яй-яй, автомобиль - это же частная собственность, ее трогать нельзя," - отвечу, что еще как можно. У корпораций заводы отнимали в пользу государства (см. как поступил президент США со сталилитейными предприятиями во время войны в Корее), а уж изъять средство транспорта, вождение которого угрожает жизни граждан - это не сталеплавильный завод отжать, это много проще будет.

Иначе будет вариант второй: пьяный скот будет гонять за рулем, пока сам не убьется. Сколько народа он при этом погубит - это вот хороший вопрос.
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21.06.2020 09:54 Відповісти
Ніяке посилення каральних мір не дасть ефекту без невідворотності покарання)
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21.06.2020 10:25 Відповісти
Ну заберут, он возьмёт в аренду, у папы, у брата-сестры, купит новое...
Забрать Т.С. не решает проблемы пьяного вождения
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21.06.2020 11:48 Відповісти
Нову машину купить.як і все інше.Хіба що до в"язниці.
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21.06.2020 12:55 Відповісти
И новую заберут, ведь стиль вождения не изменится.
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21.06.2020 14:12 Відповісти
Це курва вже стає національним спортом ??
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21.06.2020 09:55 Відповісти
главное чтобы были хорошие дороги и можно было разогнаться до 170.....если б на месте каждого погибшего пешехода делали лежачего полицейского-такие вещи прекратились бы через пол года
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21.06.2020 10:00 Відповісти
А что камеры не помогли,наверно дешевые камеры,нужно подороже купить.
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21.06.2020 10:02 Відповісти
Пьянство за рулем на постсоветском пространстве достигло эпидемических масштабов.
И это не макароновирус - к пьянству за рулем иммунитет не выработаешь.
Читала комментарии в рассейский прессе, когда "борец с режимом"(С), запойный пьяница актер Ефремов устроил лобовое столоновение в столице ихней родины, городе Москве.
Комментарии вогнали меня в состояние ступора: на Московии бухают бабы!
И не просто бухают, а бухими бабы за руль садятся, потому как благосостояние населения сильно повысилось: хватает и на кредит на автомобиль, и на бухло, и на бензин.
Одна баба пишет: "Я немного выпиваю, потому, когда после выпивки, я въехала в ворота своего гаража-сарая, то очень испугалась и машину продала, я - не Ефремов, я умная."
И другая ей вторит: "И я немного выпиваю, и потому за рукь больше не сажусь".

Если "немного" выпить у них - это расх*рачить ворота своего сарая, то что же они сотворяют, когда выпьют как следует?
И вы полагаете, что вот таким вот созданиям можно штрафами что-то объяснить?
Да они сами прекрасно понимают, что единственная возможность для них не ездить бухим за рулем- это продать автомобиль!
Та тетка - действительно умная, продала машину, потому как поняла: "немного" пить она не перестанет и потому за рулем попадет в беду.
А вы у бухих за рулем автомобили изымайте, в счет уплаты за повреждения собственности (и жизней)..
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21.06.2020 10:06 Відповісти
Сплошная болтавня 30 лет, особенно сейчас выглядит смешно на фоне полного дилетантства в верхних эшелонах власти начиная с клоуна
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21.06.2020 10:25 Відповісти
У Північній Кореї суцільне благолєпіє на дорогах. Бо там приватним автотранспортом громадянам взагалі заборонено володіти.

П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав - Цензор.НЕТ 4865
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21.06.2020 12:50 Відповісти
Кисты дали до приезда полиции?
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21.06.2020 10:52 Відповісти
То яка гнида скаже що проти таких покидьків не потрібен самосуд, раз пси авакова бездіють??
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21.06.2020 12:50 Відповісти
проти авакова потрібен самосуд в першу чергу,

але, оскільки піпл ці проблеми не хвилюють, то нехай безпантові мусара ще посидять на нашому забезпеченні
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21.06.2020 14:04 Відповісти
Був би джип- пішоходики б не сачканули
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21.06.2020 13:59 Відповісти
 
 