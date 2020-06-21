П'яний водій протаранив зупинку з людьми в Києві: дивом ніхто не постраждав. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Деснянському районі міста Києва пізно ввечері в суботу, 20 червня, водій напідпитку в'їхав у зупинку з людьми.

Про це з посиланням на "Вартові еспресо" повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами очевидців, Volkswagen Golf на великій швидкості рухався столичною Троєщиною. Якоїсь миті автомобіль вилетів із дороги і протаранив зупинку, перекинувши її на бік.

Як кажуть свідки, автомобіль виїхав на перехрестя на заборонний сигнал і, об'їжджаючи пішоходів, які вже вийшли на дорогу, вилетів на тротуар. На зупинці саме стояли чоловік і жінка. Вони дивом встигли відскочити.





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Тест на алкоголь показав 2,01 проміле, що перевищує допустиму норму вдесятеро.

Медики швидкої надали першу допомогу водію, проте від госпіталізації він відмовився.