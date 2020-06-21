Водії в Києві знімають номерні знаки, щоб уникнути фіксації камерами за перевищення швидкості. ФОТОрепортаж

Після появи в Києві систем автофіксації порушників швидкісного режиму деякі столичні водії вирішили їздити без номерних знаків.

Про це повідомляє у фейсбуці командир батальйону патрульної поліції Євген Зборовський, передає Цензор.НЕТ.

"Думали, що сховалися від камери, а лише гарантовано привернули увагу патрульних", - написав він, опублікувавши фото порушників.















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Водночас Зборовський повідомив, що таке порушення тягне за собою штраф лише у 170 грн.

"Але нічого, витрачений час на отримання постанови і виховна бесіда з патрульними мають свій ефект", - додав патрульний.