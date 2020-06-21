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Новини Фото ДТП
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Nissan врізався у фуру під Дніпром - загинули двоє чоловіків і дитина. ФОТО

Увечері в суботу, 20 червня, на автодорозі Дніпро-Запоріжжя унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло двоє дорослих і дитина, ще двох дорослих і двох дітей із травмами госпіталізовано.

Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ДТП на місці загинули водій і два пасажири Nissan Maxima. Ще чотирьох пасажирів легкового автомобіля госпіталізовано до лікарні. Серед них діти віком 1 рік і 7 років", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, ДТП сталася 20 червня близько 22:00 за 30 км від міста Дніпро на автодорозі Дніпро-Запоріжжя. Попередньо встановлено, що автомобіль Nissan Maxima під керуванням 30-річного жителя Солонянського району на великій швидкості зіткнувся з причепом автомобіля DAF. Унаслідок зіткнення легковий автомобіль зазнав значних механічних пошкоджень і наполовину опинився під причепом вантажівки.

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Nissan врізався у фуру під Дніпром - загинули двоє чоловіків і дитина 01
Nissan врізався у фуру під Дніпром - загинули двоє чоловіків і дитина 02

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

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ДТП (4471) смерть (6757) Дніпропетровська область (3766)


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