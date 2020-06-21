Малюська показав "недороге" СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців. ФОТОрепортаж
Міністр юстиції України Денис Малюська відвідав платний слідчий ізолятор у Чернівцях.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Посидіти в історичній пам’ятці в центрі міста і недорого: доба - 346,00 грн, тиждень - 1170,00 грн, місяць - 2508,00 грн", - написав він у коментарі до знімків.
Топ коментарі
+34 belge
показати весь коментар21.06.2020 13:40
+19 Phoenix Winner #471221
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+15 Aleks_15
показати весь коментар21.06.2020 13:40
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садитесь, господа, садитесь !!!!!
Глубокий кретинизм. Бездонньій.
Источник: https://censor.net/p3203347
Об этом сказано в постановлении Бердянского горрайонного суда, опубликованном на сайте "Громадське".
Суд удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого, который аргументировал его тем, что Евгению Бродскому с детьми якобы нужно пройти оздоровление в городе Бердянске. Подозреваемого освободили от домашнего ареста по месту проживания на 5 дней - до 22 июня включительно.По словам боевых товарищей Виталия Олешко, Евгений Бродский воспользовался отпуском, чтобы отметить свой день рождения. Кроме того, он мог воспользоваться случаем, чтобы встретиться с другими обвиняемыми по делу, которых суд тоже отпустил под домашний арест.
Друзья "Сармата" уже 12 день голодают ради того, чтобы всех обвиняемых вернули в СИЗО.
Таковы иностранные ценности, которые внедряются в Украине.
А СИЗО пять звёздочек ? Где снимки тех аппартаментов ?
Уголовники у нас теперь элита-? Как госчиновникам в Феофании - комфорт и почти задаром.
Так що, там треба сирі катакомби для розповсюдження туберкульозу влаштовувати ???
Навіть при тому, що частина з них нелюди.