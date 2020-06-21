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Малюська показав "недороге" СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців. ФОТОрепортаж

Міністр юстиції України Денис Малюська відвідав платний слідчий ізолятор у Чернівцях.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Посидіти в історичній пам’ятці в центрі міста і недорого: доба - 346,00 грн, тиждень - 1170,00 грн, місяць - 2508,00 грн", - написав він у коментарі до знімків.

Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 01
Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 02
Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 03
Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 04
Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 05Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 06Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 07
Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 08
Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 09
Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 10 

Дивіться також: Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мін'юсту Малюська. ФОТОрепортаж

Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 11
Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 12Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 13
Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 14

Малюська показав недороге СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців 15

Автор: 

СІЗО (726) Чернівці (562) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+34
Интересный подход. Чем больше спи2дил, тем комфортнее сидишь.
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21.06.2020 13:40
+19
такого дэбила в минюсте еще не было
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21.06.2020 13:41
+15
Для Зеленского и его команды подойдёт
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21.06.2020 13:40
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Интересный подход. Чем больше спи2дил, тем комфортнее сидишь.
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21.06.2020 13:40 Відповісти
бабло перемагає зло
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21.06.2020 13:50 Відповісти
Молодець Малюська! Лишень він один дбає про "слуг народа"! Тому що через декілька років ,а може і раніше усі ці платні номери вщент будуть забиті тими "слугами"! Бо не схочуть " трускавецькі фахівці! сидіти з простими бандюками в спільних камерах. Схочуть з комфортом.
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21.06.2020 13:57 Відповісти
мережа готелів "МІСЮСЬКА" - дешево та сердито !

садитесь, господа, садитесь !!!!!
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21.06.2020 14:00 Відповісти
Это так всегда и везде ......
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21.06.2020 15:02 Відповісти
Для Зеленского и его команды подойдёт
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21.06.2020 13:40 Відповісти
такого дэбила в минюсте еще не было
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21.06.2020 13:41 Відповісти
Примеряет. Правильно делает.
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21.06.2020 13:43 Відповісти
"Посидеть в историческом памятнике в центре города и недорого: сутки - 346,00 грн, неделя - 1170,00 грн, месяц - 2508,00 грн", - написал он в комментарии к снимкам.

Глубокий кретинизм. Бездонньій.

Источник: https://censor.net/p3203347
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21.06.2020 13:44 Відповісти
Привітатись із сідєльцем без фізичного контакту не міг? Карантин для лохів.
Малюська показал "недорогое" СИЗО в историческом здании в центре Черновцов - Цензор.НЕТ 3890
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21.06.2020 13:50 Відповісти
Дык,очкврик там,походу,пахан...
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21.06.2020 13:57 Відповісти
месяц за 2500.. ржака)) дешевле, наверянка, чем в самом дешевом хостеле с одним сортиром на 100 чел
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21.06.2020 14:23 Відповісти
п.с. пробил - хостел в черновцах, за месяц - 13 500 грн))
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21.06.2020 14:24 Відповісти
І якщо цедешево, то в СІЗО підуть клієнти?🐸
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21.06.2020 13:45 Відповісти
Такое ощущение , что Украина сплошное Сизо и в Украине полный пипец , а в Сизо прогресс и процветание. Готовьте , пригодится.
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21.06.2020 13:47 Відповісти
в многих гостиницах всё более убого выглядит и значительно дороже
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21.06.2020 13:47 Відповісти
выпил, украл, оплатил,- в сизо! романтика! )
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21.06.2020 13:47 Відповісти
Дом отдыха после уголовных дел. Пивас с раками и ***** тоже по прейскуранту? Вообще-то тюрьмы придумали для наказания и осознания преступления. Экономика в жопе, медицина и образование там же, идет война, а эти дебилы из тюрем отели делают. Клоунада продолжается.
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21.06.2020 13:49 Відповісти
Платные "камеры" - просто позор. Но органически вписывается в общую сегодняшнюю систему правового нргилизма в Украине.
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21.06.2020 13:52 Відповісти
Существо из отряда мяготелых не читало Конституцию вцелом и 24 ст в частности запрещающую дискриминацию в любых формах, в т ч по имущественному признаку..Такой же юрист как и президент))
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21.06.2020 14:08 Відповісти
Дискриминация это если и оба вида камеры были бесплатны. Но в одни сажали бы обеспеченных людей а в другие необеспеченных. А так это предоставление платных услуг. Не очень понятно, морально и законно ли это.
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21.06.2020 15:51 Відповісти
Подумайте, что Вы написали? Это дискриминация по имущественному цензу - богатые, и то не все за деньги имеют сносные условия при принудительном заключении в качестве меры присечения до решения суда, а остальные ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ сидят ГОДАМИ по 60 человек в камерах расчитанных на 20 чел в условиях котрые ЕСПЧ приравнял к пыткам (спят по очереди и т д) И что ужасно - это рекламирует Минюст в лице министра и он падло этого не понимает
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21.06.2020 16:38 Відповісти
Интересно. интернаты для сирот и дома престарелых уже все имеют удобства не на улице? И там кровати не ржавые с панцирной сеткой? И кормят стариков и детей прилично? Давайте тратить бюджетные деньги не на подонков и убийц, а на нуждающихся и беспомощных....
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21.06.2020 13:59 Відповісти
Ув. зрадофилы,вы все уверенны,что это делается за бюджетные деньги?Какое невежество,до полной тупости.Скажите,а было ли голосование в ВР об изменениях в бюджете страны для выделение денег на обустройстве платных камер?Ах не было?Харченко ты балабол и трепло.А вот аппарат вполне возможно куплен для тюремной больницы.И еще,ув. форумчане "От тюрьмы и сумы..."
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21.06.2020 15:01 Відповісти
А за какие такие деньги в тюрьмах и колониях делаются ремонты ? Не за бюджетные ли? Или они падают с неба? По нашей конституции и нашим законам условия содержания подозреваемых должны быть пристойными для всех....Улучшенные условия за оплату можно предоставлять ,как я думаю, только подозреваемым по наилегчайшим статьям и при условии первого попадания в СИЗО. А не устраивать королевские удобства рецидивистам, попавшим за решётку уже 10-й раз....
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21.06.2020 18:51 Відповісти
Да просто открой любую книгу об уголовном мире.Там везде говорят об "воровском общаке" с миллионными суммами,о "греве" для уважаемых уголовников.О негласных соревнованиях,чья тюрьма круче...
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24.06.2020 07:27 Відповісти
Беда,где бидэ?
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21.06.2020 13:59 Відповісти
Суд отпустил на море подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата": скандальные детали. Суд освободил от домашнего ареста бизнесмена Евгения Бродского, которого обвиняют в организации убийства ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (позывной "Сармат"), чтобы он 5 дней отдохнул на море.

Об этом сказано в постановлении Бердянского горрайонного суда, опубликованном на сайте "Громадське".

Суд удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого, который аргументировал его тем, что Евгению Бродскому с детьми якобы нужно пройти оздоровление в городе Бердянске. Подозреваемого освободили от домашнего ареста по месту проживания на 5 дней - до 22 июня включительно.По словам боевых товарищей Виталия Олешко, Евгений Бродский воспользовался отпуском, чтобы отметить свой день рождения. Кроме того, он мог воспользоваться случаем, чтобы встретиться с другими обвиняемыми по делу, которых суд тоже отпустил под домашний арест.

Друзья "Сармата" уже 12 день голодают ради того, чтобы всех обвиняемых вернули в СИЗО.
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21.06.2020 14:00 Відповісти
Правильно, это государство построили для бандитов, значит и в тюрьмах для них должны быть соответствующие комфортные условия.

Таковы иностранные ценности, которые внедряются в Украине.
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21.06.2020 14:03 Відповісти
Нет расизму! Для меня нет белых или черных! Вы для меня все Зеленые! Темно-Зеленых в платные камеры, Светло-Зеленых в общие камеры...По мотивам бородатого анекдота))
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21.06.2020 14:04 Відповісти
одна із складових покарання - це страх самого покарання. в тому числі і страх опинитися за гратами. будь-якому психологу відомо, що працювати із вперше затриманими набагато простіше, ніж з рецедивістами, бо той, хто вже був у тюрмі, її не лякається. а тут взагалі нічого боятися! 2500 грн на місяць навіть середньостатичному громадянину на волі замало за квартиру. або нас привчають не боятися тюрми, або дають зелену вулицю всім шахраям.
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21.06.2020 14:07 Відповісти
Это - недорогое .
А СИЗО пять звёздочек ? Где снимки тех аппартаментов ?
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21.06.2020 14:10 Відповісти
Аппарат искуственной вентиляции легких 100 % куплен за бюджетные деньги , то есть для спасения больных аппаратов ИВЛ не хватает , а для пиара Малюськи лишний нашелся ?
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21.06.2020 14:10 Відповісти
Зайди в Фейсбук ,на сторінку Віка Балицька , подивися на реальний стан з лікуванням людей , і це нажаль відбувається по всіх лікарнях .
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21.06.2020 14:35 Відповісти
Спілкуєся з тими медиками які витягають з бідних людей останні гроші ? Зашибісь у тебе коло знайомих .
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21.06.2020 15:12 Відповісти
Узбагойся зепримат, все знают что медики и учителя зашибают по 4 к евро в месяц, я в реальности спилкуюсь с учителями и медиками тоже, так что все норм, швл завались выше крыши, ты главное со своей отарой в следующие выборы за Киркорова голосуй, ну чтобы еще лучше было чем сейчас...
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21.06.2020 16:50 Відповісти
Вже колись таке було, влада Колумбії зробила для Пабло Ескобара фешенебельну буцегарню. Закінчилось це все погано, і наступний уряд країни вирішив, що Ескобара простіше і дешевше пристрелити. От я і гадаю, чи не простіше зробити те саме і з Малюською. Дешевше вийде.
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21.06.2020 14:17 Відповісти
Нееее...Виключно на полов по-одеські із малюсками))
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21.06.2020 14:24 Відповісти
Відремонтуйте лікарні та школи, а не тюрму.
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21.06.2020 14:19 Відповісти
Ну в школу вони вже точно не підуть..
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21.06.2020 14:25 Відповісти
Что бы что? бесплатного и так ничего не будет. Врачи только еще шире карманы пооткрывают.
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21.06.2020 14:34 Відповісти
Забавно будет если малюська однажды в ней поселетца😷
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21.06.2020 14:26 Відповісти
что-то дешево очень-346 грн в сутки, да еще и с мед. обслуживанием. Вы много отелей найдете за такую цену с таким уровнем комфорта да еще в центре города?
Уголовники у нас теперь элита-? Как госчиновникам в Феофании - комфорт и почти задаром.
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21.06.2020 14:27 Відповісти
Так Лук*янівське СІЗО у Києві теж не на перефірії знаходиться.
Так що, там треба сирі катакомби для розповсюдження туберкульозу влаштовувати ???
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21.06.2020 16:48 Відповісти
Не-а там можно проводити платні квести "знайди гроші для молюски"..із онлайном в програму Дія
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21.06.2020 17:00 Відповісти
Кстати - сравните цену 346 грн с арендой квартиры в центре Черновцов!
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21.06.2020 14:28 Відповісти
То фигня,прогрессия интересная в сутки,неделю,месяц...а за 100$ в центре Черновцов снять нереально с таким наворотом,даже без бидэ...
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21.06.2020 15:34 Відповісти
Зеленая банда мародеров для себя камеры готовит.
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21.06.2020 14:51 Відповісти
он чаво чМалюська показав "недороге" СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців - Цензор.НЕТ 3759иканутый вкрай????????????????????????????????????????
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21.06.2020 14:53 Відповісти
Нет, он просто отрабатывает деньги криминала.
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22.06.2020 09:29 Відповісти
Складывается впечатление, что он о чем-то догадывается и уже заранее решил соломки подстелить.
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21.06.2020 14:59 Відповісти
а военнослужащие вынуждены снимать жильё намного дороже, какого х... подследственным создают условия лучше чем для армии?
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21.06.2020 15:08 Відповісти
За рахунок зеків.
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21.06.2020 16:45 Відповісти
Більшість українців мешкають у гірших умовах...
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21.06.2020 15:11 Відповісти
Стоимость надо приравнивать пропорционально нанесенному ущербу.
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21.06.2020 16:13 Відповісти
Правильно роблять. Не треба поганими умовами утримання калічити здоров*я і психику ЗК.
Навіть при тому, що частина з них нелюди.
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21.06.2020 16:44 Відповісти
Я вже 10 раз пишу у цій гілці що в СІЗО немає зеків, а є тільки громадяни яких підозрюють у скоєнні злочинів (навіть при тому, що частина з них є дійсно нелюди) Це громадяни щодо яких є запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, від цього вони автоматично не стають з/к. І на них розповсюджується дія 24 ст Конституції, яка забороняє дискримінацію. Всі камери потрібно приводити до тями. І не за рахунок "госпразрахункових камер малюски". І це юридичний треш у виконанні Міністра Юстиції
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21.06.2020 17:08 Відповісти
у нас все сизо находятся в центре обл городов
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21.06.2020 17:10 Відповісти
у нас что Вест Индия или Африка? там кто оплатил тот сидит как царь. А в некоторых и порядки свои ставят.
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21.06.2020 22:31 Відповісти
Фрик-министр отрабатывает деньги криминала и защищает инвестиции Агрітім Канада Консалтинг Лтд в систему пробации. Кстати, в Agriteam Canada Consulting Ltd. (Канада) длительное время работала супруга фрик-министра.
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22.06.2020 09:28 Відповісти
 
 