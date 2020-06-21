Малюська показав "недороге" СІЗО в історичній будівлі в центрі Чернівців. ФОТОрепортаж

Міністр юстиції України Денис Малюська відвідав платний слідчий ізолятор у Чернівцях.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Посидіти в історичній пам’ятці в центрі міста і недорого: доба - 346,00 грн, тиждень - 1170,00 грн, місяць - 2508,00 грн", - написав він у коментарі до знімків.

















Дивіться також: Платні камери відкрили в СІЗО Житомира, Вінниці та Хмельницького, - глава Мін'юсту Малюська. ФОТОрепортаж





