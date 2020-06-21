Поліція розшукує раніше судимого жителя Житомирщини, який зарізав чоловіка та поранив 8 осіб. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Коростишівської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактами умисного вбивства та хуліганства із застосуванням холодної зброї, які призвели до загибелі однієї людини та поранення 8 осіб (ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, інцидент стався вночі 21 червня 2020 року в смт Іршанськ, в місцевому кафе. За попередньою інформацією, між раніше судимим місцевим жителем і відвідувачем кафе виник конфлікт, причини і обставини якого встановлюються. Чоловіки вийшли з приміщення кафе, після чого нападник завдав ножового поранення потерпілому. Потім він же поранив ножем ще 8 осіб, які намагалися його заспокоїти. Після скоєного нападник зник із місця події на автомобілі.

Всіх постраждалих доставлено в лікарню для надання медичної допомоги. Одна людина від отриманих ножових поранень померла в лікарні, семеро перебувають на лікуванні, одного виписали.

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Тривають слідчі (розшукові) дії з встановлення обставин вчиненого злочину, вживаються заходи для встановлення місця перебування нападника, готується повідомлення про підозру.



