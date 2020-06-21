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Поліція розшукує раніше судимого жителя Житомирщини, який зарізав чоловіка та поранив 8 осіб. ФОТО

Під процесуальним керівництвом Коростишівської місцевої прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактами умисного вбивства та хуліганства із застосуванням холодної зброї, які призвели до загибелі однієї людини та поранення 8 осіб (ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України).

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, інцидент стався вночі 21 червня 2020 року в смт Іршанськ, в місцевому кафе. За попередньою інформацією, між раніше судимим місцевим жителем і відвідувачем кафе виник конфлікт, причини і обставини якого встановлюються. Чоловіки вийшли з приміщення кафе, після чого нападник завдав ножового поранення потерпілому. Потім він же поранив ножем ще 8 осіб, які намагалися його заспокоїти. Після скоєного нападник зник із місця події на автомобілі.

Всіх постраждалих доставлено в лікарню для надання медичної допомоги. Одна людина від отриманих ножових поранень померла в лікарні, семеро перебувають на лікуванні, одного виписали.

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Тривають слідчі (розшукові) дії з встановлення обставин вчиненого злочину, вживаються заходи для встановлення місця перебування нападника, готується повідомлення про підозру.

Поліція розшукує раніше судимого жителя Житомирщини, який зарізав чоловіка та поранив 8 осіб 01
Поліція розшукує раніше судимого жителя Житомирщини, який зарізав чоловіка та поранив 8 осіб 02

Автор: 

Нацполіція (15198) розшук (653) вбивство (3095) Житомирська область (1267)


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Топ коментарі
+13
Слава Авакову!
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21.06.2020 15:29
+8
"Разгрузили" СИЗО и колонии, ну вот и получайте, куча гопоты с ножами на улицах наших городов, спасайся как можешь
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21.06.2020 15:34
+7
Кстати, почему когда в стране карантин ета рыгаловка принимала посетителей? Вот тебе и прямая вина полицаев.
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21.06.2020 15:51
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Слава Авакову!
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21.06.2020 15:29 Відповісти
рюкзАков конечно дерьмо, но тут он причем? молодняк без мозгов, языками шлепает, что попало, а чувак походу духовой оказался, заднюю не включил. протрезвели, схватились за голову.
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21.06.2020 15:34 Відповісти
А почему молодняк у нас без мозгов языками шлепает и наверное еще решил руками пошлепать? Наверное потому что в Украине нет права на самозащиту, нет права на ношение оружия и не работает Конституция. И толпа чуствует безнаказанность, потому что думали что мужик как всегда какой то лошок которому напинают и выпендрятся перед своими шалавами малолетними которые всегда тоже подначивают. В США ета толпа решилась бы например в Техасе пошлепать с каким то мужиком и помахать руками?
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21.06.2020 15:49 Відповісти
А фото где?
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22.06.2020 03:21 Відповісти
Кстати, почему когда в стране карантин ета рыгаловка принимала посетителей? Вот тебе и прямая вина полицаев.
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21.06.2020 15:51 Відповісти
когда быдло видит своего быдло-кумира оманского ишака видимо подражает...
Поліція розшукує раніше судимого жителя Житомирщини, який зарізав чоловіка та поранив 8 осіб - Цензор.НЕТ 1790
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21.06.2020 16:04 Відповісти
Збс розыск ни фото ни примет
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21.06.2020 15:32 Відповісти
"Разгрузили" СИЗО и колонии, ну вот и получайте, куча гопоты с ножами на улицах наших городов, спасайся как можешь
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21.06.2020 15:34 Відповісти
Интересная формулировка в заголовке- "бывший заключённый"...
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21.06.2020 15:34 Відповісти
Надо было снять на телефон как резал и сказать что это была самооборона. Сразу бы отпустили.
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21.06.2020 15:35 Відповісти
Они к нему по очереди подходили утихомиривать?
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21.06.2020 15:40 Відповісти
Ситуация *********. 8 мужиков хотели успокоить за углом одного. Догадываюсь как его успокаивали. Так что там черт ногу сломит кто виноват
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21.06.2020 15:44 Відповісти
А судимый он был за двоежонство очевидно
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21.06.2020 15:51 Відповісти
При затриманні заріже ще двох поліціянтів, які його посадять на задні сидіння в свою машину, і почнуть встановлювати особистість.
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21.06.2020 15:46 Відповісти
Не зарежет а залюстрирует или децентрализирует. У нас же диджитализация и децентрализация. Нужно идти в ногу со временем мля
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21.06.2020 15:53 Відповісти
Оптимизирует пару ментов при задержании.
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21.06.2020 17:39 Відповісти
Видать трезвый был местный житель,ниньзяпля...
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21.06.2020 15:48 Відповісти
Аваков ,не Слава ,а Арсен
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21.06.2020 15:49 Відповісти
А был бы хотя бы у одного травмат, все бы было иначе.
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21.06.2020 15:55 Відповісти
дайош ковбоев в кождом салуне!
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21.06.2020 16:26 Відповісти
Вообще в колхозах это , как здрасте , просто не все доходит до официальной статистики , зачем портить показатели ,
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21.06.2020 15:57 Відповісти
https://censor.net/user/467065 Травмат , это не город большой ,там все есть ,вопрос зачем нагнетать , помахались и разошлись
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21.06.2020 16:00 Відповісти
Ищут пожарные, ищет полиция. А хде фото разыскиваемого? Или фото тоже нужно разыскать?
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21.06.2020 16:06 Відповісти
синька.зачем вообще нужны эти гадюшники. в них постоянно происходят подобного рода "инцинденты" позакрывать
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21.06.2020 17:22 Відповісти
Пора возвращать смертную казнь.
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21.06.2020 17:37 Відповісти
Некуй ночью по рыгаловкам шататься!
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21.06.2020 17:42 Відповісти
Чел с мачете был, 8-х ранил и рост 2.20.Окуеть...
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21.06.2020 17:58 Відповісти
 
 