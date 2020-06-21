Представники української діаспори відкрили в Чорногорії реабілітаційний центр, в якому прийматимуть наших військовослужбовців. ФОТО

У чорногорському місті Сутоморе відкрили реабілітаційний центр, на базі якого буде відбуватися реабілітація українських військовослужбовців.

Про це повідомив у фейсбуці консул Посольства України в Чорногорії Михайло Шматов, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора в місті Сутоморе було урочисто відкрито український реабілітаційний центр. Саме на базі цього центру в майбутньому відбуватиметься реабілітація наших українських військових. Це та мета, до якої крок за кроком, ми за допомогою нашої діаспори йдемо", — написав Шматов.

Консул опублікував фото і відео з відкриття центру.

"Щоб показати, що Чорногорія - це не тільки проросійська країна. А що українці тут дійсно можуть показувати свій патріотизм, свою позицію і робити щось практичне для того, щоб допомогти Україні", - говорить він на відео.

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