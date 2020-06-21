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Представники української діаспори відкрили в Чорногорії реабілітаційний центр, в якому прийматимуть наших військовослужбовців. ФОТО

У чорногорському місті Сутоморе відкрили реабілітаційний центр, на базі якого буде відбуватися реабілітація українських військовослужбовців.

Про це повідомив у фейсбуці консул Посольства України в Чорногорії Михайло Шматов, інформує Цензор.НЕТ.

"Учора в місті Сутоморе було урочисто відкрито український реабілітаційний центр. Саме на базі цього центру в майбутньому відбуватиметься реабілітація наших українських військових. Це та мета, до якої крок за кроком, ми за допомогою нашої діаспори йдемо", — написав Шматов.

Консул опублікував фото і відео з відкриття центру.

"Щоб показати, що Чорногорія - це не тільки проросійська країна. А що українці тут дійсно можуть показувати свій патріотизм, свою позицію і робити щось практичне для того, щоб допомогти Україні", - говорить він на відео.

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Представники української діаспори відкрили в Чорногорії реабілітаційний центр, в якому прийматимуть наших військовослужбовців 01
Представники української діаспори відкрили в Чорногорії реабілітаційний центр, в якому прийматимуть наших військовослужбовців 02
Представники української діаспори відкрили в Чорногорії реабілітаційний центр, в якому прийматимуть наших військовослужбовців 03
Представники української діаспори відкрили в Чорногорії реабілітаційний центр, в якому прийматимуть наших військовослужбовців 04
Представники української діаспори відкрили в Чорногорії реабілітаційний центр, в якому прийматимуть наших військовослужбовців 05
Представники української діаспори відкрили в Чорногорії реабілітаційний центр, в якому прийматимуть наших військовослужбовців 06

українці (2539) Чорногорія (201) військовослужбовці (4766) реабілітація (326)


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Топ коментарі
+8
це добре, а сербов сраных, рашистов Балкан и москальских подстилок копняками на сранi-рязанi.))
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21.06.2020 17:07
+3
ниччего мутного. там целебный климат, море и курорт.
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21.06.2020 18:07
+2
однако это не мешает властям,депортировать с Черногории сербских попов..
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21.06.2020 17:35
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це добре, а сербов сраных, рашистов Балкан и москальских подстилок копняками на сранi-рязанi.))
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21.06.2020 17:07 Відповісти
не тупи, в Черногории сербы составляют половину населения, а Сутоморе исторически сербский вообще, сербы там в большинстве
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21.06.2020 17:16 Відповісти
однако это не мешает властям,депортировать с Черногории сербских попов..
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21.06.2020 17:35 Відповісти
никого не депортируют, депортировали аж одного попа, который находился на территории без документов, без ВНЖ и т.п., некоторым только так и нужно объяснять что Черногория уже независимое государство, он кстати приехал уже обратно
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21.06.2020 17:38 Відповісти
шо .ужо дали ему ВНЖ?
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21.06.2020 17:42 Відповісти
да, почему нет?
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21.06.2020 17:43 Відповісти
Вот и будут там сербов реабилитировались, пострадавших в ОРДЛО.
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21.06.2020 17:36 Відповісти
"сербы, пострадавшие в ОРДЛО" будут реабилитироваться в сербской тюрьме
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21.06.2020 17:56 Відповісти
не тупи сам, речь именно о сербах-рашистах, подстилках кремля, а вовсе не о всех.
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21.06.2020 18:06 Відповісти
когда Украина признает Косово?
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21.06.2020 18:55 Відповісти
после того, как все в ЕС признают.
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21.06.2020 19:08 Відповісти
та да, верим, просто ***** запретило
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22.06.2020 00:35 Відповісти
кому? многим странам ЕС? Испании, например...
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22.06.2020 01:11 Відповісти
Мутное дело. В Украине нельзя было открыть такой центр?
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21.06.2020 17:34 Відповісти
ниччего мутного. там целебный климат, море и курорт.
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21.06.2020 18:07 Відповісти
герб как кацапский. Я работаю на украино-словенском предприятии. так в 2014 у нас флаги срывали словенские, потому что на кацапский похоже.
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21.06.2020 18:02 Відповісти
Спасибо
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21.06.2020 18:10 Відповісти
Черногория полностью заселена ордынцами среднего пошибу.Треба бути обережными.Все побережье.
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21.06.2020 18:14 Відповісти
 
 