В Україні минулого року найчастіше ставали батьками чоловіки 30-39 років, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

В Україні чоловіки найчастіше стають батьками у віці 30-39 років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держстату.

У 2019-му у чоловіків цього віку народилися 135 167 дітей. Ще 108 080 дітей народилося у чоловіків у віці 20-29 років. На третьому місці йде вікова категорія "40-49 років" (26 999 дітей).

Майже 2800 дітей народилися у чоловіків у віці старше 50 років.

Також читайте: Шкарлет каже, що розгляне скорочення терміну навчання в школі з 12 до 11 років. Це риторика Табачника, - нардепка "Голосу" Совсун

У 2020 році в Україні вдруге офіційно святкують День батька. Це міжнародне свято відзначається щорічно в третю неділю червня.