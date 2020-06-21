В Україні минулого року найчастіше ставали батьками чоловіки 30-39 років, - Держстат. ІНФОГРАФІКА
В Україні чоловіки найчастіше стають батьками у віці 30-39 років.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держстату.
У 2019-му у чоловіків цього віку народилися 135 167 дітей. Ще 108 080 дітей народилося у чоловіків у віці 20-29 років. На третьому місці йде вікова категорія "40-49 років" (26 999 дітей).
Майже 2800 дітей народилися у чоловіків у віці старше 50 років.
У 2020 році в Україні вдруге офіційно святкують День батька. Це міжнародне свято відзначається щорічно в третю неділю червня.
Топ коментарі
+7 Татьяна Лайф
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+6 Ави
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+5 Ali Hasan
показати весь коментар21.06.2020 19:28
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Она готовится стать матерью! А я готовлюсь стать отцом! "Операция Ы" 1965 г. - YouTube
Звичайно діти народжуються у жінок, а тепер вже чоловіки замінили жінок?🙄
С праздником вас, отцы!!!)))
Про чемоданчик з солодощами… https://youtu.be/045KmEzTEiA
Яхве уважаеш?А как же Богдан Хмельницкий,или Зализняк и Гонта?
Будьте здоровы и благополучны, жизнерадостны и богаты, чтобы ваши дети могли гордиться вами и говорить - Это мой папа, самый лучший папа на Земле!
А мужчина должен зарабатывать деньги. А мало какой мужчина может это эффективно делать до 30 лет.