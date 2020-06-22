СБУ викрила на Харківщині угруповання, яке викрадало гроші з банківських карток: вилучено готівки та цінностей на суму 12 млн грн. ФОТО

На Харківщині контррозвідники і слідчі Служби безпеки України викрили угруповання, учасники якої викрадали гроші з банківських карток за допомогою втручання в роботу банківських систем.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

За попередньою версією слідства, до складу групи входило 15 зловмисників.

Хакери використовували шкідливе програмне забезпечення, через яке викрадали реквізити банківських електронних рахунків громадян США, Європи, України та їхні персональні дані.

Зокрема, через електронні платіжні сервіси, у тому числі заборонені в Україні російські, вони переводили викрадені гроші на власні рахунки у вітчизняних та банках РФ і привласнювали.

У межах розпочатого слідчими СБУ кримінального провадження правоохоронці провели у Харкові 16 обшуків за місцем роботи хакерського центру та за місцями проживання фігурантів.

Під час слідчих дій виявлено більш ніж 40 одиниць комп’ютерної техніки із фотографіями і реквізитами закордонних банківських карток та іншими доказами використання шкідливих програм. Також вилучено банківські картки, готівку та цінності на понад 12 мільйонів гривень, документи на рухоме та нерухоме майно в Україні й за кордоном.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення членам групи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-1 (створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних засобів, а також їх розповсюдження, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.



Фото: сайт СБУ

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудок.

Операція з викриття протиправної діяльності відбувалася під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.