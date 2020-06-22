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Коронавірус у ВАКС: проведено посилену дезінфекцію, суд працює в штатному режимі. ФОТОрепортаж
У приміщеннях Вищого антикорупційного суду здійснена посилена дезінфекція. Всі зали судових засідань, коридори, ліфти та інші місця загального користування оброблені спецрозчинами.
Про це йдеться на сторінці ВАКС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на сьогодні серед працівників ВАКС тільки один підтверджений первинним тестом випадок, особа перебуває на самоізоляції вдома і має легкі ознаки ГРВІ. Всі, хто контактував з цим співробітником, проходять тестування.
"Доступ у приміщення ВАКС, здійснюється тільки за наявності маски і температурного скринінгу. Ми не допускаємо осіб, які мають ознаки ГРВІ та щогодини дезінфікуємо ручки, входи і двері", - підкреслюється в повідомленні.
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Это же не бизнес - они себя сами не прокормят
В жодному разі не заперечую існування коронавірусної інфекції, усвідомлюю серйозність загрози, яку вона несе українцям. Проте час від часу ЗМІ повідомляють про скандали, коли лікарів змушували людям безпідставно ставити діагноз COVID-19. І навіть Дніпропетровська ОДА (державний орган влади!) заявила про фальшування статистики місцевим обласним лабораторним центром та домоглася перерахунку статистики.
А отже, щоб нам уряд не заявляв про безальтернативність тотального карантину, усім здоровим силам слід згуртуватись та висунути ініціативу щодо незалежного і прозорого контролю за підрахунком кількості нових випадків COVID-19. Впевнений у тому, що таким чином вдастся запобігти масштабним фальсифікаціям статистики та вберегти економіку від жорстких обмежень, які є непропорційними стосовно загрозі від самого COVID-19. Адже коли людина залишається без засобів для існування, то нема великої різниці, від коронавірусу вона помре, чи від голоду.