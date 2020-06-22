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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Коронавірус у ВАКС: проведено посилену дезінфекцію, суд працює в штатному режимі. ФОТОрепортаж

У приміщеннях Вищого антикорупційного суду здійснена посилена дезінфекція. Всі зали судових засідань, коридори, ліфти та інші місця загального користування оброблені спецрозчинами.

Про це йдеться на сторінці ВАКС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на сьогодні серед працівників ВАКС тільки один підтверджений первинним тестом випадок, особа перебуває на самоізоляції вдома і має легкі ознаки ГРВІ. Всі, хто контактував з цим співробітником, проходять тестування.

"Доступ у приміщення ВАКС, здійснюється тільки за наявності маски і температурного скринінгу. Ми не допускаємо осіб, які мають ознаки ГРВІ та щогодини дезінфікуємо ручки, входи і двері", - підкреслюється в повідомленні.

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Коронавірус у ВАКС: проведено посилену дезінфекцію, суд працює в штатному режимі 01
Коронавірус у ВАКС: проведено посилену дезінфекцію, суд працює в штатному режимі 02
Коронавірус у ВАКС: проведено посилену дезінфекцію, суд працює в штатному режимі 03
Коронавірус у ВАКС: проведено посилену дезінфекцію, суд працює в штатному режимі 04
Коронавірус у ВАКС: проведено посилену дезінфекцію, суд працює в штатному режимі 05

Коронавірус у ВАКС: проведено посилену дезінфекцію, суд працює в штатному режимі 06

Автор: 

карантин (18172) Антикорупційний суд ВАКС (1956) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Шизофрения коронобесноватых принимает причудливые формы
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22.06.2020 10:37 Відповісти
ЕЩЁ БЫ - суд отпустить домой . А как же они будут себе зарабатывать 😀😀😀
Это же не бизнес - они себя сами не прокормят
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22.06.2020 10:52 Відповісти
Лабораторні центри, де здійснюється підрахунок кількості хворих на коронавірус, це по суті виборчі дільниці, які впливають на наше подальше життя. Адже від жорсткості карантинних обмежень економічне життя країни залежить не менше, ніж від результатів виборів. Проте, якщо на виборах присутні спостерігачі, які можуть виявити фальсифікації та зобов'язати через суд виборчу комісію здійснити перерахунок голосів, то при підрахунку кількості хворих на коронавірус їх геть близько немає.
В жодному разі не заперечую існування коронавірусної інфекції, усвідомлюю серйозність загрози, яку вона несе українцям. Проте час від часу ЗМІ повідомляють про скандали, коли лікарів змушували людям безпідставно ставити діагноз COVID-19. І навіть Дніпропетровська ОДА (державний орган влади!) заявила про фальшування статистики місцевим обласним лабораторним центром та домоглася перерахунку статистики.
А отже, щоб нам уряд не заявляв про безальтернативність тотального карантину, усім здоровим силам слід згуртуватись та висунути ініціативу щодо незалежного і прозорого контролю за підрахунком кількості нових випадків COVID-19. Впевнений у тому, що таким чином вдастся запобігти масштабним фальсифікаціям статистики та вберегти економіку від жорстких обмежень, які є непропорційними стосовно загрозі від самого COVID-19. Адже коли людина залишається без засобів для існування, то нема великої різниці, від коронавірусу вона помре, чи від голоду.
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22.06.2020 11:13 Відповісти
Там ще треба провести деактивацію, дегазацію і вибірково депіляцію.
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22.06.2020 12:01 Відповісти
Судя по их работе (1 посадка за 4 мес.) ВАКС уже можно смело закрыть до конца года без всяких последствия для страны.
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22.06.2020 12:58 Відповісти
Як судді ВАКС бздят за себе,а як би було три підтвержених випадки ви би всі звільнились?
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22.06.2020 13:36 Відповісти
 
 