Коронавірус у ВАКС: проведено посилену дезінфекцію, суд працює в штатному режимі. ФОТОрепортаж

У приміщеннях Вищого антикорупційного суду здійснена посилена дезінфекція. Всі зали судових засідань, коридори, ліфти та інші місця загального користування оброблені спецрозчинами.

Про це йдеться на сторінці ВАКС у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на сьогодні серед працівників ВАКС тільки один підтверджений первинним тестом випадок, особа перебуває на самоізоляції вдома і має легкі ознаки ГРВІ. Всі, хто контактував з цим співробітником, проходять тестування.

"Доступ у приміщення ВАКС, здійснюється тільки за наявності маски і температурного скринінгу. Ми не допускаємо осіб, які мають ознаки ГРВІ та щогодини дезінфікуємо ручки, входи і двері", - підкреслюється в повідомленні.

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