УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7906 відвідувачів онлайн
Новини Фото
3 695 7

Харківщина попрощалася з воїном 54-ї ОМБр Богданом Коваленком, убитим ворожим снайпером у зоні ООС. ФОТО

21 червня в селищі міського типу Нова Водолага Харківської області відбулося прощання зі старшим солдатом, навідником-оператором 2-го розвідувального взводу 1-го батальйону 54-ї ОМБр Богданом Коваленком, який загинув 18 червня близько 22:00 в районі міста Авдіївка Донецької області від смертельного кульового поранення, заподіяного снайпером найманців РФ.

Про це йдеться на сайті "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.

Богдана Коваленка, старшого солдата, який служив у зоні проведення ООС, поховали 21 червня на кладовищі в Новій Водолазі.

На похорон прийшли близько 300 осіб. Серед них місцеві, однокласники, побратими - 4 хлопці і дівчина, з якими безпосередньо служив Коваленко, розповів Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін.

Люди принесли національні прапори, військові виконали залп.

Також дивіться: Воїн 54-ї ОМБр Богдан Коваленко загинув 18 червня в зоні ООС від кулі снайпера найманців РФ. ФОТО

Харківщина попрощалася з воїном 54-ї ОМБр Богданом Коваленком, убитим ворожим снайпером у зоні ООС 01
Харківщина попрощалася з воїном 54-ї ОМБр Богданом Коваленком, убитим ворожим снайпером у зоні ООС 02Харківщина попрощалася з воїном 54-ї ОМБр Богданом Коваленком, убитим ворожим снайпером у зоні ООС 03

Богдан Коваленко народився 02.01.1998 року. На військовій службі за контрактом перебував з 2017 року. Після підготовки в навчальному центрі "Десна" проходив службу в 54-й бригаді. Після завершення контракту мріяв стати спецпризначенцем.

У нього залишився батько.

Автор: 

похорон (1289) Ян Осока (1495) 54 окрема бригада (179)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Харьковщина простилась с воином 54 ОМБр Богданом Коваленко, убитым вражеским снайпером в зоне ООС - Цензор.НЕТ 2850
показати весь коментар
22.06.2020 10:59 Відповісти
здохніть прокляті кацапські виродки,горіти вам в пеклі за нашого побратима...!
показати весь коментар
22.06.2020 10:59 Відповісти
Вечная память и слава герою! Будьте прокляты, рашистские оккупанты!
показати весь коментар
22.06.2020 11:00 Відповісти
Красивый парень! Мы тебя не забудем.Будь проклят кремлёвский плешивый старец!Возмездие не за горами!
показати весь коментар
22.06.2020 11:07 Відповісти
Я своим детям и внукам буду рассказывать о тварях с росии
показати весь коментар
22.06.2020 11:10 Відповісти
Харьковщина простилась с воином 54 ОМБр Богданом Коваленко, убитым вражеским снайпером в зоне ООС - Цензор.НЕТ 8783 ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
показати весь коментар
22.06.2020 11:22 Відповісти
Уклін тобі,дитиночко,уклін тобі,красень,світла пам ять...,співчуття родині,моі материнські прокляття тому народу,що прийшов вбивати наших синів......Скільки ж матерів кричать ночами в подушки по загиблим дітям,жах...
показати весь коментар
22.06.2020 18:53 Відповісти
 
 