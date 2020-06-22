Харківщина попрощалася з воїном 54-ї ОМБр Богданом Коваленком, убитим ворожим снайпером у зоні ООС. ФОТО
21 червня в селищі міського типу Нова Водолага Харківської області відбулося прощання зі старшим солдатом, навідником-оператором 2-го розвідувального взводу 1-го батальйону 54-ї ОМБр Богданом Коваленком, який загинув 18 червня близько 22:00 в районі міста Авдіївка Донецької області від смертельного кульового поранення, заподіяного снайпером найманців РФ.
Про це йдеться на сайті "Суспільного", повідомляє Цензор.НЕТ.
Богдана Коваленка, старшого солдата, який служив у зоні проведення ООС, поховали 21 червня на кладовищі в Новій Водолазі.
На похорон прийшли близько 300 осіб. Серед них місцеві, однокласники, побратими - 4 хлопці і дівчина, з якими безпосередньо служив Коваленко, розповів Нововодолазький селищний голова Олександр Єсін.
Люди принесли національні прапори, військові виконали залп.
Богдан Коваленко народився 02.01.1998 року. На військовій службі за контрактом перебував з 2017 року. Після підготовки в навчальному центрі "Десна" проходив службу в 54-й бригаді. Після завершення контракту мріяв стати спецпризначенцем.
У нього залишився батько.
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