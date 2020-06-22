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Новини Фото Агресія Росії проти України Убивство Віталія Олешка
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В ОП намагаються умовити піти з Банкової побратимів убитого добровольця Олешка (Сармата), які оголосили голодування: очікують на приїзд іноземних делегацій. ФОТО

В Офісі Президента усіма засобами намагаються вмовити піти на кілька годин з-під будівлі товаришів убитого добровольця Олешка (Сармата), які оголосили голодування, оскільки в ОП мають прибути іноземні делегації.

Про це повідомив один з учасників протестного голодування Вадим Саввон, передає Цензор.НЕТ.

"З дещо прохолодним ранком розпочалася 14-та доба нашого протесту. Під ОП сьогодні намічені урочисті заходи з приводу роковин нападу фашистської Німеччини 22 червня 1941 року. Будуть іноземні делегації. І в ОП згадали про нас!!! Неформатна картінка може скластися у поважних закордонних гостей! Під Офісом першої людини Країни купка людей вимагають справедливого правосуддя!" - розповів він.

"Ранок проходить в чисельних перемовинах. Поліція вживу і знайомі по телефону пропонують захопливу перспективу піти на кілька годин пройтися, полюбуватися архітектурою центра столиці. А потім, переповненими враженнями, повернутися до свого улюбленого заняття-протестного голодування. Була навіть замануха побачити очі самого генерального прокурора України! Венедіктової!!! Уявляєте? Ми, відчайдушно пересилюючи себе, ледве втрималися від цих неймовірних спокус... Коротше, у клєрків з ОП явно підгорає.. Скоро у них п а л а т и м е ! С т о ї м о!" - пояснив Саввон.

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В ОП намагаються умовити піти з Банкової побратимів убитого добровольця Олешка (Сармата), які оголосили голодування: очікують на приїзд іноземних делегацій 01
В ОП намагаються умовити піти з Банкової побратимів убитого добровольця Олешка (Сармата), які оголосили голодування: очікують на приїзд іноземних делегацій 02

Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.

У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в організації вбивства Олешка (Сармата) Сігіду залишили під вартою на місяць

Навесні 2019 року справу вбивства Віталія Олешка об'єднали ще з одню - розбійним нападом на сім'ю Поплавських у Дніпрі, який стався 4 липня 2018 року. У ньому підозрюваними проходять чотири людини з так званої групи Віктора Власюка - передбачуваний організатор вбивства Сармата Тарас Мовчан, Денис Зеленкін, Руслан Кузнєцов, Сергій Смирнов. Слідство вважає, що ці дві справи пов'язані між собою.

Поліція вручила повістку народному депутату Олександру Пономарьову з викликом на допит у справі про вбивство учасника бойових дій на Донбасі Віталія Олешко (Сармата). Згодом стало відомо, що на допит викликали і народного депутата Сергія Валентірова. Обидва на допит не з'явилися, їх викликали повторно.

Дивіться також: Пам'ять убитого рік тому ветерана Сармата вшанували в Запорізькій області. ВIДЕО

Наприкінці липня 2019 року справу щодо ймовірних виконавців та організаторів вбивства Сармата передали в суд. На лаві підсудних - підозрювані в скоєнні вбивства Артем Матюшин, Микола Ломако, Олександр Обухов і Максим Владимиренко, ймовірні організатори Михайло Сігіда, Євген Бродський і Віктор Власюк, а також фігуранти справи про розбійний напад у Дніпрі Денис Зеленкін, Тарас Мовчан, Сергій Смирнов і Руслан Кузнєцов.

Двоє суддів заявили про самовідвід.

У серпні 2019 року ДБР відкрило справу за фактом можливого приховання поліцейськими інформації про підготовку вбивства Сармата.

29 травня 2020 року суд відпустив під домашніх арешт чотирьох обвинувачених - Михайла Сигиду, Миколу Ломако, Олександра Обухова, Максима Владимиренкова.

Автор: 

голодування (426) суд (11700) Олешко Віталій (80) Офіс Президента (2025)


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Топ коментарі
+20
вы зачем выпустили убийц из под стражи упыри?
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22.06.2020 12:08
+20
Надо на английском сделать плакати, что б иностранцам було понятней какой беспредел в украинской судебной системе!
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22.06.2020 12:12
+17
ожидают приезда иностранных делегаций

В ОП пытаются уговорить уйти с Банковой объявивших голодовку побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): ожидают приезда иностранных делегаций - Цензор.НЕТ 1483
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22.06.2020 12:09
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вы зачем выпустили убийц из под стражи упыри?
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22.06.2020 12:08 Відповісти
начайника приказала
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22.06.2020 12:13 Відповісти
В ОП пытаются уговорить уйти с Банковой объявивших голодовку побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): ожидают приезда иностранных делегаций - Цензор.НЕТ 1195
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22.06.2020 12:18 Відповісти
ожидают приезда иностранных делегаций

В ОП пытаются уговорить уйти с Банковой объявивших голодовку побратимов убитого добровольца Олешко (Сармата): ожидают приезда иностранных делегаций - Цензор.НЕТ 1483
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22.06.2020 12:09 Відповісти
а може просто посадити замовників і кілерів, що вбили Сармата ?

але це порушить ватні принципи зееленського і акаківа
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22.06.2020 12:11 Відповісти
Надо на английском сделать плакати, что б иностранцам було понятней какой беспредел в украинской судебной системе!
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22.06.2020 12:12 Відповісти
+++++++++!!!!!!!
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22.06.2020 12:15 Відповісти
шо шляжко карантину отменил ужо ???
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22.06.2020 12:14 Відповісти
Когда не знаете дебилы, что делать, учитесь у беса путлера, подгоните автозаки и закидайге их туда, и нет проблемы.
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22.06.2020 12:14 Відповісти
Поведуть іноземні делегації чорних ходом через підвал.
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22.06.2020 12:16 Відповісти
А найвеличніший, якого вони чекають, вийти не може? Підгузок переповнюється, доки воно до дверей дійде? Ото хоробрий! Ото вірить у всенародну підтримку і не боїться своїх виборців! Ну просто безстрашний!
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22.06.2020 12:17 Відповісти
В этом вся сущность Зеленского и его шоблы:не решение проблем,а ,как он сам сказал, затыкание дыр и при этом сплошной пиар.
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22.06.2020 12:17 Відповісти
Не ведіться, все одно бубочка кине.
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22.06.2020 12:18 Відповісти
сложности перевода. урочистi.
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22.06.2020 12:44 Відповісти
Суд отпустил на море подозреваемого в убийстве ветерана АТО "Сармата": скандальные детали. Суд освободил от домашнего ареста бизнесмена Евгения Бродского, которого обвиняют в организации убийства ветерана боевых действий на Донбассе Виталия Олешко (позывной "Сармат"), чтобы он 5 дней отдохнул на море.

Об этом сказано в постановлении Бердянского горрайонного суда, опубликованном на сайте "Громадське".

Суд удовлетворил ходатайство адвоката обвиняемого, который аргументировал его тем, что Евгению Бродскому с детьми якобы нужно пройти оздоровление в городе Бердянске. Подозреваемого освободили от домашнего ареста по месту проживания на 5 дней - до 22 июня включительно.По словам боевых товарищей Виталия Олешко, Евгений Бродский воспользовался отпуском, чтобы отметить свой день рождения. Кроме того, он мог воспользоваться случаем, чтобы встретиться с другими обвиняемыми по делу, которых суд тоже отпустил под домашний арест.

Друзья "Сармата" уже 12 день голодают ради того, чтобы всех обвиняемых вернули в СИЗО.
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22.06.2020 12:34 Відповісти
Так що, тепер вирішувати питання винуватий- невинуватий, саджати - не саджати будемо в залежності від кількості протестувальників? Президент правильно робить, що не виходить, - хіба він судить і виносить вироки?
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22.06.2020 12:36 Відповісти
https://nv.ua/ukr/opinion/protesti-v-novih-sanzharah-chogo-ne-rozumiye-zelenskiy-vitaliy-portnikov-novini-ukrajini-50071628.html Українці - перша нація, яка на чесних демократичних виборах обрала президентом телевізійний персонаж, практично ожилого Міккі-Мауса.
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22.06.2020 13:04 Відповісти
Все дни оффыс игнорировал голодающих была возможность поговорить с людьми раньше, так нет - думали само рассосется, нет ЗЕбятки не рассосется.
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22.06.2020 13:36 Відповісти
А уговорить наказать убийц почему ОП не пытается?
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22.06.2020 15:16 Відповісти
Парни не сдавайтесь.
Нынешняя власть- это власть бандитов. Коррумпированная судейская мафия и коррумпированные так называемые правоохранительные органы: прокуратура и полиция предстанут перед народным судом и будут наказаны по всей строгости военного времени.
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22.06.2020 15:38 Відповісти
 
 