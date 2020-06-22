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Новини Фото Коронавірус і карантин
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У Харкові люди заблокували лікарню, де хочуть приймати пацієнтів із COVID-19: "Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню". ФОТОрепортаж

Представники чорнобильських організацій протестують проти відкриття диспансера радіаційного захисту для прийому хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Біля будівлі лікарні зібралося кілька десятків людей. Вони тримають плакати: "Руки геть від Чорнобильської лікарні Харкова", "Вимагаємо виконання Конституції і законів України".

На думку учасників акції, медзаклад не пристосований для лікування хворих на коронавірус.

"Чого ми прийшли? Захистити свою лікарню! Щоб не пускали сюди сторонніх! Чорнобильська лікарня - значить, чорнобильська", - зазначив один із учасників протесту.

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"Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню. Ми не говоримо, що вони не люди, вони теж люди, їх потрібно обстежити, лікувати, але цей диспансер не пристосований для того, щоб коронавірусних хворих тут лікувати. Він у центрі міста! Ми проти такого рішення влади", - заявив чорнобилець Сергій Беліченко.

Інший учасник акції, Володимир Проскурін, переконаний, що будівля лікарні не відповідає "спеціальним вимогам".

"Палати і все приміщення повинні постійно мити, дезінфікувати, а у нас в палатах і загалом скрізь - шпалери, багато хто з вас їх своїми руками клеїли, тому ви знаєте, що тут умов, щоб мити і дезінфікувати стіни, підлогу паркетну, абсолютно немає", - сказав Проскурін.

У Харкові люди заблокували лікарню, де хочуть приймати пацієнтів із COVID-19: Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню 01
У Харкові люди заблокували лікарню, де хочуть приймати пацієнтів із COVID-19: Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню 02
У Харкові люди заблокували лікарню, де хочуть приймати пацієнтів із COVID-19: Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню 03
У Харкові люди заблокували лікарню, де хочуть приймати пацієнтів із COVID-19: Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню 04

Автор: 

лікарня (1360) карантин (18172) протест (2398) Харків (5609) чорнобильці (75) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
самое интересное что месяц чернобыльцы молчали когда больницу оборудовали по высшему разряду. провели кислород, поставили оборудование. волонтеры привезли защитных средств на лям. и вот только завезли первых ковидных - половина врачей написала отказ работать с ковидниками а чернобыльцы резко вспомнили что это их больница
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22.06.2020 13:03
+2
73% зєбілів, а чого ви чекали?
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22.06.2020 13:03
+2
С каких это пор нездоровые граждане Украины стали в больнице посторонними . Сказывается близость мордора к моему родному городу , количество тупоголовой ваты зашкаливает .
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22.06.2020 13:06
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73% зєбілів, а чого ви чекали?
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22.06.2020 13:03 Відповісти
27% профессионалов,а вы что то сделали?Каждый 3-4 четвёртый не зебил. Но вчера ни на улице, ни в транспорте, ни в супермакете не видел людей в масках.
Правда в "Сильпо" почти все люди в масках.Наверно там именно обитают 27% профессионалов.А в остальном,обидно,единицы в масках,где же остальные?Вы то носите маску,помогая бороться с коронавирусом?
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22.06.2020 13:36 Відповісти
Так Гєпа з Ярославським вже порвали вірус як Тузік тряпку?! І взагалі в Харкові вірусу немає, як і масок на пиках!
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22.06.2020 13:02 Відповісти
самое интересное что месяц чернобыльцы молчали когда больницу оборудовали по высшему разряду. провели кислород, поставили оборудование. волонтеры привезли защитных средств на лям. и вот только завезли первых ковидных - половина врачей написала отказ работать с ковидниками а чернобыльцы резко вспомнили что это их больница
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22.06.2020 13:03 Відповісти
Можеш ти піти попрацювати... 4200грн ого яка винагорода, може тобі ще в телевізорі оплески покажуть.
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22.06.2020 13:04 Відповісти
не понял.
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22.06.2020 13:05 Відповісти
За відмову лікарів працювати беззахисту і підтримки з КОВІДом.
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22.06.2020 13:15 Відповісти
ты читать не умеешь?
"больницу оборудовали по высшему разряду. провели кислород, поставили оборудование. волонтеры привезли защитных средств на лям"
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22.06.2020 13:17 Відповісти
Волонтери привезли... А МОЗ що привіз? Чи волонтери будуть ще й зарплату і інвалідність при професійному захворюванні лікарям виплачувати? То в 27-й ХМКЛ лікарні керівництво лікарям вже сказало, що то вони самі десь заразилися (25 чоловік на секундочку) та ще ї самі заразили пацієнтів! О як захист і піклування! Аж по під боки пре!
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22.06.2020 13:27 Відповісти
а МОЗ поставил оборудование и определил эту больницу второй после опорной
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22.06.2020 13:30 Відповісти
Гроші де? Ти працюватимеш безплатно?
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22.06.2020 13:32 Відповісти
слышь малахольный. ты чего ко мне пристебался? тебе телефон моз найти в интернете? пшел нахер дятел
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22.06.2020 13:34 Відповісти
Де гроші на КОВІД, падло зєлєносраке?
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22.06.2020 14:37 Відповісти
ты с дуба рухнул дятел? ******* об стену три раза животное
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22.06.2020 14:42 Відповісти
Де гроші? Куди їх твоє чмо оманське со товаріші ********?
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22.06.2020 14:44 Відповісти
повторяю. ты нулевка пасть закрой прежде чем тявкать
где вазелин дел деньги я не знаю да и все равно мне. вы его выбрали - ипитесь сами
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22.06.2020 14:45 Відповісти
В тебе, сєпарок, стільки нуликів немає скільки в мене на Цензорі заблокованих з 2004-го року нікнеймів!
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22.06.2020 14:46 Відповісти
тем более - пшел нах дебила кусок
будет мне порохоботу с 2014 года какоето чмо рассказывать

иди похмелись олигофрен
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22.06.2020 14:47 Відповісти
Заткни їдло, довбень зеленосракий.
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22.06.2020 14:48 Відповісти
МОЗ и есть основной источник вранья и дезинформации!! Если кто в танке.
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22.06.2020 13:46 Відповісти
еще одна

мне похеру на моз и на воз и на тоз!!!!!!!
и на табе мне похеру!!!!!
читайте сообщение с чего все начало и не лезь куда не надо!
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22.06.2020 14:13 Відповісти
То піди повісся на бігборді "Кінець епохи брехні" брехливе зелене стерво!
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22.06.2020 14:38 Відповісти
ты это мне нулевка?
в чем я соврал а ну давай рассказывай. я жду
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22.06.2020 14:41 Відповісти
Ти лугандон з за парєбріка узбагойся, бо геморой вилізе разом з пляшкою на якій сидиш.
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22.06.2020 14:45 Відповісти
да ты охерел козел. ты бы падаль хоть бы поиском по форуму прошелся прежде чем скулить очкодав
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22.06.2020 14:46 Відповісти
І що я там побачу? Псісу папальйоту?
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22.06.2020 14:49 Відповісти
Было бы похеру, не удостоил бы ответом, а так болаболка ты картонная.
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22.06.2020 18:58 Відповісти
иди щи вари умница
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22.06.2020 20:48 Відповісти
С каких это пор нездоровые граждане Украины стали в больнице посторонними . Сказывается близость мордора к моему родному городу , количество тупоголовой ваты зашкаливает .
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22.06.2020 13:06 Відповісти
Граждане Украины - это посторонние?
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22.06.2020 13:12 Відповісти
У Харкові люди заблокували лікарню, де хочуть приймати пацієнтів із COVID-19: "Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню" - Цензор.НЕТ 7125
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22.06.2020 13:39 Відповісти
А за кого эти чернобыльцы голосовали .Наверняка за пороха? Или за гениального хуже не будет,вот оно хуже и пришло,только пока еще чуть, чуть!!
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22.06.2020 13:49 Відповісти
Дійсних чорнобельців, як і ветеранів одиниці, мій батько, працівник і ліквідатор,
помер 20 років тому, тих хто там дійсно щось робив вже майже немає в живих, залишились командировочні і купленні...
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22.06.2020 13:50 Відповісти
Запамятував написати, настоящі чорнобильці, ніколи б так не зробили, всі памятають як від них також шарахалися як від чумних і ховали в бетоні...
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22.06.2020 13:54 Відповісти
В общем ты совсем не прав.Ликвидаторы ,которые настоящие еще есть и не мало ,ты не придумывай ,пока умирать не собираемся. А к этим демонстрантам еще земляк зели хернес на своем сидячем мерсе не приезжал? А то скоро приедет с титушками и эти плакаты им вденут куда он захочет.Они его то же уже десятый раз избирают ,благодетеля.
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22.06.2020 13:57 Відповісти
 
 