У Харкові люди заблокували лікарню, де хочуть приймати пацієнтів із COVID-19: "Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню". ФОТОрепортаж

Представники чорнобильських організацій протестують проти відкриття диспансера радіаційного захисту для прийому хворих на COVID-19.

Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.

Біля будівлі лікарні зібралося кілька десятків людей. Вони тримають плакати: "Руки геть від Чорнобильської лікарні Харкова", "Вимагаємо виконання Конституції і законів України".

На думку учасників акції, медзаклад не пристосований для лікування хворих на коронавірус.

"Чого ми прийшли? Захистити свою лікарню! Щоб не пускали сюди сторонніх! Чорнобильська лікарня - значить, чорнобильська", - зазначив один із учасників протесту.

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"Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню. Ми не говоримо, що вони не люди, вони теж люди, їх потрібно обстежити, лікувати, але цей диспансер не пристосований для того, щоб коронавірусних хворих тут лікувати. Він у центрі міста! Ми проти такого рішення влади", - заявив чорнобилець Сергій Беліченко.

Інший учасник акції, Володимир Проскурін, переконаний, що будівля лікарні не відповідає "спеціальним вимогам".

"Палати і все приміщення повинні постійно мити, дезінфікувати, а у нас в палатах і загалом скрізь - шпалери, багато хто з вас їх своїми руками клеїли, тому ви знаєте, що тут умов, щоб мити і дезінфікувати стіни, підлогу паркетну, абсолютно немає", - сказав Проскурін.







