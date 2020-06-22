У Харкові люди заблокували лікарню, де хочуть приймати пацієнтів із COVID-19: "Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню". ФОТОрепортаж
Представники чорнобильських організацій протестують проти відкриття диспансера радіаційного захисту для прийому хворих на COVID-19.
Про це повідомляє Суспільне, передає Цензор.НЕТ.
Біля будівлі лікарні зібралося кілька десятків людей. Вони тримають плакати: "Руки геть від Чорнобильської лікарні Харкова", "Вимагаємо виконання Конституції і законів України".
На думку учасників акції, медзаклад не пристосований для лікування хворих на коронавірус.
"Чого ми прийшли? Захистити свою лікарню! Щоб не пускали сюди сторонніх! Чорнобильська лікарня - значить, чорнобильська", - зазначив один із учасників протесту.
"Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню. Ми не говоримо, що вони не люди, вони теж люди, їх потрібно обстежити, лікувати, але цей диспансер не пристосований для того, щоб коронавірусних хворих тут лікувати. Він у центрі міста! Ми проти такого рішення влади", - заявив чорнобилець Сергій Беліченко.
Інший учасник акції, Володимир Проскурін, переконаний, що будівля лікарні не відповідає "спеціальним вимогам".
"Палати і все приміщення повинні постійно мити, дезінфікувати, а у нас в палатах і загалом скрізь - шпалери, багато хто з вас їх своїми руками клеїли, тому ви знаєте, що тут умов, щоб мити і дезінфікувати стіни, підлогу паркетну, абсолютно немає", - сказав Проскурін.
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Правда в "Сильпо" почти все люди в масках.Наверно там именно обитают 27% профессионалов.А в остальном,обидно,единицы в масках,где же остальные?Вы то носите маску,помогая бороться с коронавирусом?
"больницу оборудовали по высшему разряду. провели кислород, поставили оборудование. волонтеры привезли защитных средств на лям"
где вазелин дел деньги я не знаю да и все равно мне. вы его выбрали - ипитесь сами
будет мне порохоботу с 2014 года какоето чмо рассказывать
иди похмелись олигофрен
мне похеру на моз и на воз и на тоз!!!!!!!
и на табе мне похеру!!!!!
читайте сообщение с чего все начало и не лезь куда не надо!
в чем я соврал а ну давай рассказывай. я жду
помер 20 років тому, тих хто там дійсно щось робив вже майже немає в живих, залишились командировочні і купленні...