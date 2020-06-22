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СБУ в Запорожье прекратила работу цеха по изготовлению контрафактного спирта на миллионы гривен. ФОТОрепортаж

В Запорожье Служба безопасности Украины выявила подпольное производство контрафактного спирта и блокировала его продажу через сеть розничной торговли региона.

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, информирует Цензор.НЕТ.

По данным следствия, незаконный бизнес организовали трое жителей областного центра. Цех по изготовлению подделки они обустроили в частном доме организатора группы. Часть готовой продукции дельцы сбывали оптом местным подпольным производителям водки, а остаток реализовывали в розницу. По оперативной информации, ежемесячно продавали до 15 тонн спирта на 2,2 миллиона гривен.

Во время обысков в подпольном цехе правоохранители обнаружили почти 4 тонны спирта, 8 тонн спиртосодержащих смесей, ароматические добавки и оборудование для изготовления контрафакта. Стоимость изъятого составляет 1 млн гривен.

СБУ в Запорожье прекратила работу цеха по изготовлению контрафактного спирта на миллионы гривен 01
СБУ в Запорожье прекратила работу цеха по изготовлению контрафактного спирта на миллионы гривен 02
СБУ в Запорожье прекратила работу цеха по изготовлению контрафактного спирта на миллионы гривен 03
СБУ в Запорожье прекратила работу цеха по изготовлению контрафактного спирта на миллионы гривен 04
СБУ в Запорожье прекратила работу цеха по изготовлению контрафактного спирта на миллионы гривен 05

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Начато производство по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают клиентов злоумышленников, продолжаются мероприятия по изъятию кустарного спирта из продажи.

Запорожье (2282) контрафакт (225) СБУ (12851) спирт (404)


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Бред!
Они же спирт делали, а не акцизки!
При чем тут 199 статья?!
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22.06.2020 13:28 Відповісти
Также паровозом пойдут по этой статье производители бутылок, крышек, этикеток....
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22.06.2020 13:39 Відповісти
вот тоже сразу глаз выхватил странную статью
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22.06.2020 13:52 Відповісти
во первых -причем тут сбу - где полиция - во вторых - не дают предпринимателям работать )
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22.06.2020 13:37 Відповісти
А з чого і як робили?
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22.06.2020 14:09 Відповісти
Виглядає ******* та пристойне обладнання ....

Ліпше , чим на деяких спиртзаводах .
ГАНЬБА ШКІДНИКАМ УКРАЇНСЬКИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ !


Ней би собі працювали ...
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22.06.2020 14:21 Відповісти
 
 