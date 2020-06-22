Біля диспансеру в Харкові сталася штовханина між чорнобильцями та поліцією: намагалися не пустити швидку, яка привезла пацієнта з COVID-19. ФОТОрепортаж

У Харкові представники чорнобильських організацій, які перебувають на території диспансеру радіаційного захисту населення, намагалися не пустити "швидку", що привезла пацієнта з коронавірусом, лягали під машину та влаштували штурханину з правоохоронцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Силовики стали кордоном і зрештою відтіснили мітингувальників. Дехто намагався прорватися. Кілька агресивно налаштованих людей влаштували штурханину, нецензурно лаялися на адресу правоохоронців. Основна маса мітингувальників скандувала: "Ганьба". Попри протест, "швидка" під’їхала до одного з корпусів. Пацієнта не одразу понесли у приміщення – виявилося, що чоловік перебуває у важкому стані, медики несли апаратуру, до якої він підключений", - пише видання.

Радниця голови Харківської ОДА, волонтер Наталія Попова підтвердила журналістам, що пацієнт має позитивний ПЛР-тест і отримує неінвазивну кисневу терапію на апараті ШВЛ.

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"Це пацієнт із реанімації обласної інфекційної лікарні. Там відділення, розраховане на 6 ліжок, спершу розширили до 12, а тепер уже не вистачає місць. Це 13-й пацієнт звідти", - сказала Попова.

Вона також зазначила, що для лікування цього пацієнта та подальшої допомоги колективу "чорнобильської" лікарні до закладу прибув професор Володимир Корсунов, який консультує в реанімації обласної інфекційної лікарні.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер у коментарі Укрінформу вкотре наголосив, що з повагою ставиться до "чорнобильців" і їхнього подвигу, але диспансер – заклад, визначений МОЗ як опорний у боротьбі з COVID-19, а сам конфлікт і соціальне напруження мають політичне підґрунтя.

"Лікарня приймати пацієнтів буде. Вона визначена як опорна лікарня першої хвилі, яка зобов’язана приймати пацієнтів. Ви бачите той шалений спротив, який вмотивований, інспірований нашими політичними опонентами (натякає, що "чорнобильські" організації неформально керуються певними політичними діячами, - ред.). Я не буду навіть і прізвища називати, бо ми добре знаємо, хто підігріває цю інформацію, хто розхитує всю цю історію. І в мій бік, і в бік обласної адміністрації загалом іде багато негативної інформації з приводу боротьби з COVID – то задайте запитання МОЗ з приводу визначення закладу як опорного, запитайте в самого закладу, чому вони тоді приймали допомогу (за кошти Харківського IT-кластеру в диспансері проклали кисневу трасу на 40 точок, також МОЗ і благодійники забезпечили лікарню засобами захисту на кілька мільйонів гривень, - ред.)? Я дуже поважаю "чорнобильців". Але, на мій погляд, так ставитися до людей у сьогоденні, до хворих, і до лікарів вони не мають ніякого права" - сказав Кучер.





















