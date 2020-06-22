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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Біля диспансеру в Харкові сталася штовханина між чорнобильцями та поліцією: намагалися не пустити швидку, яка привезла пацієнта з COVID-19. ФОТОрепортаж

У Харкові представники чорнобильських організацій, які перебувають на території диспансеру радіаційного захисту населення, намагалися не пустити "швидку", що привезла пацієнта з коронавірусом, лягали під машину та влаштували штурханину з правоохоронцями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Силовики стали кордоном і зрештою відтіснили мітингувальників. Дехто намагався прорватися. Кілька агресивно налаштованих людей влаштували штурханину, нецензурно лаялися на адресу правоохоронців. Основна маса мітингувальників скандувала: "Ганьба". Попри протест, "швидка" під’їхала до одного з корпусів. Пацієнта не одразу понесли у приміщення – виявилося, що чоловік перебуває у важкому стані, медики несли апаратуру, до якої він підключений", - пише видання.

Радниця голови Харківської ОДА, волонтер Наталія Попова підтвердила журналістам, що пацієнт має позитивний ПЛР-тест і отримує неінвазивну кисневу терапію на апараті ШВЛ.

Дивіться: У Харкові люди заблокували лікарню, де хочуть приймати пацієнтів із COVID-19: "Під виглядом якихось коронавірусних хворих хочуть забрати Чорнобильську лікарню". ФОТОрепортаж

"Це пацієнт із реанімації обласної інфекційної лікарні. Там відділення, розраховане на 6 ліжок, спершу розширили до 12, а тепер уже не вистачає місць. Це 13-й пацієнт звідти", - сказала Попова.

Вона також зазначила, що для лікування цього пацієнта та подальшої допомоги колективу "чорнобильської" лікарні до закладу прибув професор Володимир Корсунов, який консультує в реанімації обласної інфекційної лікарні.

Голова Харківської ОДА Олексій Кучер у коментарі Укрінформу вкотре наголосив, що з повагою ставиться до "чорнобильців" і їхнього подвигу, але диспансер – заклад, визначений МОЗ як опорний у боротьбі з COVID-19, а сам конфлікт і соціальне напруження мають політичне підґрунтя.

"Лікарня приймати пацієнтів буде. Вона визначена як опорна лікарня першої хвилі, яка зобов’язана приймати пацієнтів. Ви бачите той шалений спротив, який вмотивований, інспірований нашими політичними опонентами (натякає, що "чорнобильські" організації неформально керуються певними політичними діячами, - ред.). Я не буду навіть і прізвища називати, бо ми добре знаємо, хто підігріває цю інформацію, хто розхитує всю цю історію. І в мій бік, і в бік обласної адміністрації загалом іде багато негативної інформації з приводу боротьби з COVID – то задайте запитання МОЗ з приводу визначення закладу як опорного, запитайте в самого закладу, чому вони тоді приймали допомогу (за кошти Харківського IT-кластеру в диспансері проклали кисневу трасу на 40 точок, також МОЗ і благодійники забезпечили лікарню засобами захисту на кілька мільйонів гривень, - ред.)? Я дуже поважаю "чорнобильців". Але, на мій погляд, так ставитися до людей у сьогоденні, до хворих, і до лікарів вони не мають ніякого права" - сказав Кучер.

Біля диспансеру в Харкові сталася штовханина між чорнобильцями та поліцією: намагалися не пустити швидку, яка привезла пацієнта з COVID-19 01
Біля диспансеру в Харкові сталася штовханина між чорнобильцями та поліцією: намагалися не пустити швидку, яка привезла пацієнта з COVID-19 02
Біля диспансеру в Харкові сталася штовханина між чорнобильцями та поліцією: намагалися не пустити швидку, яка привезла пацієнта з COVID-19 03
Біля диспансеру в Харкові сталася штовханина між чорнобильцями та поліцією: намагалися не пустити швидку, яка привезла пацієнта з COVID-19 04
Біля диспансеру в Харкові сталася штовханина між чорнобильцями та поліцією: намагалися не пустити швидку, яка привезла пацієнта з COVID-19 05
Біля диспансеру в Харкові сталася штовханина між чорнобильцями та поліцією: намагалися не пустити швидку, яка привезла пацієнта з COVID-19 06
Біля диспансеру в Харкові сталася штовханина між чорнобильцями та поліцією: намагалися не пустити швидку, яка привезла пацієнта з COVID-19 07
Біля диспансеру в Харкові сталася штовханина між чорнобильцями та поліцією: намагалися не пустити швидку, яка привезла пацієнта з COVID-19 08
Біля диспансеру в Харкові сталася штовханина між чорнобильцями та поліцією: намагалися не пустити швидку, яка привезла пацієнта з COVID-19 09
Біля диспансеру в Харкові сталася штовханина між чорнобильцями та поліцією: намагалися не пустити швидку, яка привезла пацієнта з COVID-19 10
Біля диспансеру в Харкові сталася штовханина між чорнобильцями та поліцією: намагалися не пустити швидку, яка привезла пацієнта з COVID-19 11

Автор: 

лікарня (1360) карантин (18172) протест (2398) чорнобильці (75) Кучер Олексій (66) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Жену Зеленского куда вывезли, в какую больницу?
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22.06.2020 14:26
+8
"Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно - 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг. И неужели ради них мы не способны временно обуздать свои желания?...", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/v3203332
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2139
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22.06.2020 14:30
+7
Вірусобєсіє. Нє?
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22.06.2020 14:26
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Вірусобєсіє. Нє?
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22.06.2020 14:26 Відповісти
Жену Зеленского куда вывезли, в какую больницу?
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22.06.2020 14:26 Відповісти
Ты хочешь проведать?
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22.06.2020 14:32 Відповісти
Думаю вони десь на морі гріють муді. Все тепер можна списати на Ковід і ним же прикритись.
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22.06.2020 14:32 Відповісти
"Подумайте, как тяжело работают наши врачи. Когда нужно - 24 часа в сутки, не думая о еде и сне. Ежедневно они совершают подвиг. И неужели ради них мы не способны временно обуздать свои желания?...", - отметил Зеленский. Источник: https://censor.net/v3203332
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 - Цензор.НЕТ 2139
показати весь коментар
22.06.2020 14:30 Відповісти
Зебильная власть отменила медицинскую реформу. Теперь больницы берут деньги из государственного бюджета за койко-места, а не за вылеченных пациентов. Если человек здоров то его силой затянут в больницу, а если болен то отмахнутся.
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22.06.2020 14:30 Відповісти
боже, надо цензуру на такие ряшки "чернобыльцев " вводить , ужас. и это все Украина, 21 век. думаю, что к ним скоро прибавятся и т.н."ветераны covid-19"...
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22.06.2020 19:57 Відповісти
А нічого що чорнобильці поголовно в групі ризику зі своїми хронічними болячками? Чи на те й розрахунок, щоб виздихали вже від корони як їх радіація не взяла?
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22.06.2020 14:31 Відповісти
у кого пенсия большая все отстегивают
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22.06.2020 15:17 Відповісти
настоящие умерли и довольно давно. А те кто бузят-мусора с блокпостов что оформили корочки и даже в бинокль не видели ту ЧАЭС. У них здоровья хватит и не на это, не переживай.
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22.06.2020 15:31 Відповісти
Возле диспансера в Харькове произошли потасовки между чернобыльцами и полицией: пытались не пустить скорую, которая привезла пациента с COVID-19 - Цензор.НЕТ 4450
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22.06.2020 14:31 Відповісти
Потрапили до 2-х млрд гривень, що віддали з фонду боротьби з коронавірусом на доплати співробітникам МВС...
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22.06.2020 14:43 Відповісти
Теперь понятно, что чернобыльцы в 86-ом не всех защищали, а только лишь себя, свои будущие льготы; на остальных им - глубоко насрать?
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22.06.2020 14:32 Відповісти
А Харкові КОВІД є? Та ладно, це ж проіскі соросят і Біла Гейтса!
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22.06.2020 14:32 Відповісти
Столько ваты в одном месте....
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22.06.2020 14:42 Відповісти
Эхо облучения даёт знать.
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22.06.2020 14:46 Відповісти
Не страна, а террариум с гремучими змеями. Чернобыльцы уже забыли как во многих городах большинство семей не получили квартиры в 1986-1990 годах из-за того, что квартиры эти отдали чернобыльцам. А потом перестройка и всё... И как не стыдно блокировать диспансер? Дай Бог получите чего заслуживаете.
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22.06.2020 14:55 Відповісти
ниче так здоровье у этих чорнобыльцев, раз драться могут. а если ксивы проверить, точно=точно чернобыльци?
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22.06.2020 15:15 Відповісти
ПОЗОР!!!!! ЛЮДИШЬКИ,ГАДКИЕ ,ПОДЛЫЕ!!!!
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22.06.2020 15:23 Відповісти
1. настоящих ликвидаторов на ЧАЭС уже НЕТ или единицы на всю страну. Умерли от облучения и последствий лучевой болезни. Есть мусарское быдло что стояло в 20 км зоне на блокпостах и оформило себе "корочки".
2. нет никакого права пациенту относится к лечебному учреждению как к своей частной собственности и решать кто там будет лечится а кто нет. Просто паковать нарушителей и впаять реальные сроки условно с оглаской в СМИ. То что они делают - это беспредел.
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22.06.2020 15:28 Відповісти
ты дибил? люди не получают медицинскую помощь патаму что так решил зебик - на каком основании?
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22.06.2020 15:49 Відповісти
На основании результатов голосования 19.4.19
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22.06.2020 16:18 Відповісти
а почему собственно проблемы здоровья одной части населения должны решаться за счет другой?
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22.06.2020 15:48 Відповісти
Среди чернобыльцев 73% голосовали за недоумка!
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22.06.2020 16:17 Відповісти
На передостанньому фото жіночка,що сидить на ганку одіта в цікаву футболочку.Такі в 2014 роздавали,разом з колорадками.
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22.06.2020 19:34 Відповісти
 
 