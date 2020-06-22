У Харкові засуджено до 11 років в'язниці чоловіка, який захопив заручницю і поранив поліцейського, - прокуратура. ФОТО

Фрунзенський райсуд Харкова ухвалив обвинувальний вирок чоловіку, який у грудні 2019 року захопив заручницю і поранив поліцейського, який намагався його роззброїти.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"Фрунзенський районний суд Харкова визнав винним чоловіка в захопленні заручника і посяганні на життя співробітника правоохоронного органу (ч.1 ст.147, ст.348 КК України) і засудив його до 11 років позбавлення волі", - повідомляє прокуратура.

Зазначається, що під час судового слідства підсудний визнав вину і розкаявся.

Вирок суду не набув чинності. На нього може бути подана апеляція.

Як повідомлялося, вранці 24 грудня 2019 року в Харкові, коли жінка поверталася з дитячого садочка, куди відвела дитину, на неї напав невідомий чоловік. Він приставив до її горла ніж і сказав, що тепер вона його заручниця. Перехожі, які бачили це, викликали поліцію.

Під час спілкування з чоловіком правоохоронці дізналися, що той хоче негайно побачити свого знайомого, якого може обміняти на захоплену жінку. Начальник карного розшуку Немишлянського районного відділу поліції запропонував себе для обміну на заручницю. Зловмисник погодився і відпустив жінку.

Поліцейський, опинившись поруч із озброєним чоловіком, спочатку спробував заспокоїти його, викликати в нього довіру. Між ними зав'язалася розмова, оперативник запропонував зловмисникові закурити, і коли той відволікся, щоб запалити сигарету, поліцейський кинувся на нього. Але зловмисник встиг вдарити його ножем.

Поліцейський у важкому стані був госпіталізований до лікарні. Жінка не постраждала.

Зараз поліцейський вже видужав і повернувся до виконання своїх службових обов'язків.

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