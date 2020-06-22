Двоє поліцейських постраждали в сутичці з протестувальниками проти розміщення пацієнтів з COVID-19 у харківському диспансері, розпочато три кримінальні провадження, - НПУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Слідчі відкрили три кримінальні провадження за фактом конфлікту учасників акції біля диспансеру в Харкові з поліцією. До лікарні з травмами доставлено двох співробітників територіального відділу поліції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.
Під час сутички двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції зазнали тілесних ушкоджень. Один із поліцейських зазнав закритої черепно-мозкової травми і струсу головного мозку, в іншого - забій гомілки.
Слідчим відділом Шевченківського відділу поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, вранці 22 червня під стінами Харківського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення на вулиці Новгородській почалася акція на знак протесту проти відкриття диспансеру для прийому громадян, інфікованих коронавірусною хворобою. Пізніше відбулася сутичка.
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так ещё люди должны заплатить за их головотяпство
Далее во всех СМИ заголовок - "Двое полицейских пострадали в стычке с протестующими"...