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Двоє поліцейських постраждали в сутичці з протестувальниками проти розміщення пацієнтів з COVID-19 у харківському диспансері, розпочато три кримінальні провадження, - НПУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Слідчі відкрили три кримінальні провадження за фактом конфлікту учасників акції біля диспансеру в Харкові з поліцією. До лікарні з травмами доставлено двох співробітників територіального відділу поліції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Під час сутички двоє 24-річних оперуповноважених Шевченківського відділу поліції зазнали тілесних ушкоджень. Один із поліцейських зазнав закритої черепно-мозкової травми і струсу головного мозку, в іншого - забій гомілки.

Слідчим відділом Шевченківського відділу поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 279 (блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства), ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

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Двоє поліцейських постраждали в сутичці з протестувальниками проти розміщення пацієнтів з COVID-19 у харківському диспансері, розпочато три кримінальні провадження, - НПУ 01
Двоє поліцейських постраждали в сутичці з протестувальниками проти розміщення пацієнтів з COVID-19 у харківському диспансері, розпочато три кримінальні провадження, - НПУ 02
Двоє поліцейських постраждали в сутичці з протестувальниками проти розміщення пацієнтів з COVID-19 у харківському диспансері, розпочато три кримінальні провадження, - НПУ 03

Нагадаємо, вранці 22 червня під стінами Харківського обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення на вулиці Новгородській почалася акція на знак протесту проти відкриття диспансеру для прийому громадян, інфікованих коронавірусною хворобою. Пізніше відбулася сутичка.

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Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15176) протест (2398) Харків (5609) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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У вас в центре города Филатов сделал концентрационный лагерь из инфекционной больницы, с забором и полицейскими по периметру.
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22.06.2020 17:13 Відповісти
за город куда, в поля?
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22.06.2020 17:21 Відповісти
За каким городом? Предлагаешь срочно строить больницы для больных за городом? Или в палатки всех помещать? А сам заболеешь - хочешь, чтобы тебя в палатке лечили?

В Киеве основная больница для заболевших Ковид-19 - Александровская, находится в самом центре Киева - центрее не бывает - 10 минут пешком от ст.м.Крещатик.
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22.06.2020 17:41 Відповісти
ж*порукость минздрава, санит.врача, президента и его офиса привела к закономерной вспышке заболеваемости, а эти бездари вместо того, чтобы заранее готовить больницы и создавать оборудованные боксы, попилили выделенные деньги и перенаправили их на "дороги" и т.д., а население осталось один на один с болезнью … почему эти "знатоки" не приехали лично и не удостоверились, что всё готово к приёму больных и нет никакой угрозы местному населению, почему не поговорили с людьми ????????????
так ещё люди должны заплатить за их головотяпство
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22.06.2020 18:06 Відповісти
Ну и люди тоже хороши. Что то мне это все напомнило Новые Санжары. Некоторые совсем охренели, мы все по богом ходим, и любой из этих дебилов, который недоволен, что в больницу везут таких заболевших, завтра может оказаться сам заболевшим. И куда его везти? За город и выбросить? Хотя с такими недовольными наверно так и надо, может поумнеют. Отношение у людей просто мерзкое к другим людям. а потом мы удивляемся, как это быдло поддерживает таких , как *********, потому как у него к людям такое отношение, как скоту, и такие же его поддерживают. Будьте ЛЮДЬМИ прежде всего, особенно в таких ситуациях, и завтра к вам будут относится тоже с пониманием и помогать. Не будьте зелебобиками!
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22.06.2020 18:37 Відповісти
Чернобыльцы выстроились в линию перед воротами и не пускали скорую с пациентом. Приехал наряд полиции, ничего сделать не смогли, вызвали бойцов в защитной форме, шлемах всё как положено... Бойцы оттеснили чернобыльцев, в это время полицейские, которые приехали до бойцов, стали снимать огромные ворота... Об этом вы не пишите, но итог таков - один полицейский уронил на ногу ворота, а другому полицейскому эти ворота упали и проломали голову...
Далее во всех СМИ заголовок - "Двое полицейских пострадали в стычке с протестующими"...
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22.06.2020 19:45 Відповісти
 
 