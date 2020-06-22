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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Поліція посилила контроль за дотриманням карантинних вимог пасажирами залізничного транспорту в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві задіяно додаткові наряди поліцейських для патрулювання станцій з метою дотримання карантинних обмежень пасажирами залізничного транспорту.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Перш за все, ми націлені на запобігання та профілактику. Тож поліцейські проводять з пасажирами бесіди та роз’яснюють їм про необхідність носіння захисних масок. Також правоохоронці матимуть при собі певний запас таких засобів індивідуального захисту і видають їх тим громадянам, в яких вони відсутні", - зазначив начальник відділу поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва Андрій Степанов.

Зазначається, що для запобігання поширенню коронавірусної інфекції задіяні додаткові сили здійснюватимуть перевірки і в середині вагонів.

Поліція посилила контроль за дотриманням карантинних вимог пасажирами залізничного транспорту в Києві 01

Київські поліцейські закликають громадян дотримуватися протиепідемічних обмежень і нагадують про відповідальність за порушення правил щодо карантину, передбачену ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Поліція посилила контроль за дотриманням карантинних вимог пасажирами залізничного транспорту в Києві 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Карантин на Харківщині продовжено до 31 липня, обмежувальні заходи не послаблено, - ОДА

Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15176) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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ну-ну... полицай в неправильно надетом наморднике учит холопов правильно надевать цаки
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22.06.2020 17:18 Відповісти
там и бабка сидит нос высунув и каптит в вагончик а полицай мимо прошел....
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22.06.2020 17:27 Відповісти
так носити маску це все одно що свій піс"н поверх трусєлєй випустити....
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22.06.2020 17:33 Відповісти
Харьков.Золочев - Харьков,электричка утром одна.А было 3.Люди, как селёдки в бочке.Причём раньше она шла 54мин,теперь более 2х часов.Всё во ,,благо людей "и короновируса от Криклия.Чтоб он так ехал ,как люди золочевского направления.Это каким дебилом надо быть,чтобы такое устроить
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22.06.2020 18:06 Відповісти
Гении ношения масок и соблюдения дистанций)Полицейский подошёл к мужчине тот одел маску также как на полицейскому просто абы було.Пример показал пример.
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22.06.2020 19:08 Відповісти
зондер комманды )))
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22.06.2020 21:49 Відповісти
 
 