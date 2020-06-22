Поліція посилила контроль за дотриманням карантинних вимог пасажирами залізничного транспорту в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві задіяно додаткові наряди поліцейських для патрулювання станцій з метою дотримання карантинних обмежень пасажирами залізничного транспорту.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Перш за все, ми націлені на запобігання та профілактику. Тож поліцейські проводять з пасажирами бесіди та роз’яснюють їм про необхідність носіння захисних масок. Також правоохоронці матимуть при собі певний запас таких засобів індивідуального захисту і видають їх тим громадянам, в яких вони відсутні", - зазначив начальник відділу поліції на станціях залізничного транспорту поліції Києва Андрій Степанов.

Зазначається, що для запобігання поширенню коронавірусної інфекції задіяні додаткові сили здійснюватимуть перевірки і в середині вагонів.

Київські поліцейські закликають громадян дотримуватися протиепідемічних обмежень і нагадують про відповідальність за порушення правил щодо карантину, передбачену ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Санкція статті передбачає накладення штрафу на громадян від одного до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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