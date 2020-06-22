У Чернівецькій області прорвало захисну дамбу, вирішується питання про можливість відселення жителів, - Держагентство водних ресурсів. ФОТОрепортаж
На річці Черемош 22 червня стався прорив захисної дамби в с. Банилів.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Держагентства водних ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.
Станом на 15.00 22 червня 2020 року на межах сіл Банилів і Слобода-Банилів, Вижницького району на пошкоджених ділянках дамби № 5 на річці Черемош (басейн річки Прут), відбувається перелив паводкових вод річки Черемош через тіло дамби.
На місце події виїхали представники Чернівецької обласної адміністрації для вирішення питання про можливість відселення мешканців у зоні події.
Топ коментарі
+12 Andrea Petrychenko
показати весь коментар22.06.2020 17:27
+8 Mora Zfayfer
показати весь коментар22.06.2020 18:26
+8 --Григорій--
показати весь коментар22.06.2020 18:46
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там Румунiя поруч кругом.
а зараз державне, тобто нiби нiчиє, якраз для злодiiв-чинуш.