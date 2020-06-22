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У Чернівецькій області прорвало захисну дамбу, вирішується питання про можливість відселення жителів, - Держагентство водних ресурсів. ФОТОрепортаж

На річці Черемош 22 червня стався прорив захисної дамби в с. Банилів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Держагентства водних ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 15.00 22 червня 2020 року на межах сіл Банилів і Слобода-Банилів, Вижницького району на пошкоджених ділянках дамби № 5 на річці Черемош (басейн річки Прут), відбувається перелив паводкових вод річки Черемош через тіло дамби.

На місце події виїхали представники Чернівецької обласної адміністрації для вирішення питання про можливість відселення мешканців у зоні події.

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У Чернівецькій області прорвало захисну дамбу, вирішується питання про можливість відселення жителів, - Держагентство водних ресурсів 01
У Чернівецькій області прорвало захисну дамбу, вирішується питання про можливість відселення жителів, - Держагентство водних ресурсів 02
У Чернівецькій області прорвало захисну дамбу, вирішується питання про можливість відселення жителів, - Держагентство водних ресурсів 03
У Чернівецькій області прорвало захисну дамбу, вирішується питання про можливість відселення жителів, - Держагентство водних ресурсів 04
У Чернівецькій області прорвало захисну дамбу, вирішується питання про можливість відселення жителів, - Держагентство водних ресурсів 05

Автор: 

Буковина (848) прорив (42)


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Топ коментарі
+12
Проклятие и бич Украины Осел Апокалипсиса-а-а...
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22.06.2020 17:27
+8
тодi лiсiв було набагато бiльше. попробуй тодi чужий лiс порубати...
а зараз державне, тобто нiби нiчиє, якраз для злодiiв-чинуш.
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22.06.2020 18:26
+8
там всі на лісі живуть,не тільки чиновники-нема лісу,нема чому воду з гір затримувати
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22.06.2020 18:46
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Проклятие и бич Украины Осел Апокалипсиса-а-а...
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22.06.2020 17:27 Відповісти
цікаво, а що вони хочуть з отим дрючком зробити на нижньому фото?
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22.06.2020 17:30 Відповісти
Думають чи не згодиться воно продати в Польщу.
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22.06.2020 17:32 Відповісти
яка Польща? де Буковина, а де Польща... Ви на мапу хоча б коли-небудь дивились?

там Румунiя поруч кругом.
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22.06.2020 18:24 Відповісти
Ну в Румунію, якщо це для тебе щось міняє.
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22.06.2020 21:25 Відповісти
це член партії СН В нього Польша скраю Буковини, за Китаєм
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22.06.2020 22:47 Відповісти
зрозуміло, то з тупих хАхлів-малороссів з трускавецькими дводенними дипломами.))
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22.06.2020 23:05 Відповісти
Версія: якщо подивитись більш уважно, вони кидають дерева, щоб зупинити, хоч якось подальший зсув грунту з берега / чи залишків дамби. Адже місцеві казнокради чиновники, тільки ліс можуть рубати втіхаря та красти все що прилипне до їхніх лопат-ручок.)
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22.06.2020 18:13 Відповісти
там всі на лісі живуть,не тільки чиновники-нема лісу,нема чому воду з гір затримувати
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22.06.2020 18:46 Відповісти
Поки порішають чи відселяти чи ні, тре вже буде рішати де тіла ховати...
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22.06.2020 17:33 Відповісти
Котить хвилі наш Черемош, а куди не зна-а-є...
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22.06.2020 17:35 Відповісти
Подумаешь, дамба. Вон в Париже собор сгорел, а в Омане султан помер.
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22.06.2020 17:52 Відповісти
В Японии средневековый замок сгорел.
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22.06.2020 18:05 Відповісти
Форелька буде на асфальті.
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22.06.2020 18:13 Відповісти
Чомусь, коли Буковина та Галичина були у складі Австро-Угорщини, то їх села так не топило🤔Може тоді Черемош з Пруто не розливались, сам собі думаю...***
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22.06.2020 18:20 Відповісти
тодi лiсiв було набагато бiльше. попробуй тодi чужий лiс порубати...
а зараз державне, тобто нiби нiчиє, якраз для злодiiв-чинуш.
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22.06.2020 18:26 Відповісти
то був цісарський ліс,не дай бог щось без дозволу зрубати
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22.06.2020 18:49 Відповісти
Саме так. Саме так.
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22.06.2020 19:41 Відповісти
Обратите внимание сколько кустов и деревьев в пойме реки!!! Там этого быть не должно быть а не толще 5см!! Ширина русла реки между дамбами от 600 до километра, а реке течь негде так как всё заросло https://www.google.com/maps/place/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+59216/@48.3687093,25.3263462,1503m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x4736b11ec24cb83f:0x80d5d200edc7ad67!8m2!3d48.3583839!4d25.3449259 ЛЕСОМ . Сколько говорилось водным долбойё*ам, что реку нужно чистить от леса и гравия,а им пок*й и вот он результат, в очередной раз!! Печально, что за это никто из этой шоблы не ответит!!
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22.06.2020 19:42 Відповісти
Я был в том году в Банылове. Местные твари вырубили половину леса. Горы стоят голые с пнями. Так что они ответочку сейчас ловят
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22.06.2020 20:54 Відповісти
Всі дороги ведуть до Бурбачні, не забудьте йому подякувати, хоча більшисть Буковинців звикли продаватися як наволоч, я боронив пять років ліса Буковини,а натомість довелося плюнути і поїхати з країни, а Буковина продовжує тонути в лайні, а люди продовжують чекати бомбонів...
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23.06.2020 17:36 Відповісти
 
 