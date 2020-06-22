У Чернівецькій області прорвало захисну дамбу, вирішується питання про можливість відселення жителів, - Держагентство водних ресурсів. ФОТОрепортаж

На річці Черемош 22 червня стався прорив захисної дамби в с. Банилів.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба Держагентства водних ресурсів, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на 15.00 22 червня 2020 року на межах сіл Банилів і Слобода-Банилів, Вижницького району на пошкоджених ділянках дамби № 5 на річці Черемош (басейн річки Прут), відбувається перелив паводкових вод річки Черемош через тіло дамби.

На місце події виїхали представники Чернівецької обласної адміністрації для вирішення питання про можливість відселення мешканців у зоні події.

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