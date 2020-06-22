Через паводки надзвичайні заходи безпеки запроваджено на Прикарпатті та Буковині, - Аваков. ФОТОрепортаж

В Івано-Франківській та Чернівецькій областях через різке погіршення погодних умов і сильні дощі почалися паводки. Рівень води в гірських річках піднімається до 2 метрів. Оголошено другий - помаранчевий - рівень небезпеки.

Станом на 18:00 на території Івано-Франківської області від підтоплення постраждали населені пункти в п'яти районах, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС. В епіцентрі негоди опинилися 31 житловий будинок та 37 господарств. Місцевим мешканцям допомагають поліцейські і рятувальники.

"Поліцейські та рятувальники заходять до кожного будинку та перевіряють, чи не залишилися там у небезпеці люди або домашні тварини, допомагають місцевій владі доставляти продукти першої необхідності. Організовано цілодобову роботу штабу. Поліцейські охороняють помешкання громадян, аби уникнути мародерства", - сказав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час робочої наради.

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На місці працює оперативний штаб, туди направлено вертоліт ДСНС, який буде доставляти їжу і воду.

У боротьбі з наслідками стихії задіяно 123 поліцейських і 120 рятувальників, а також 62 одиниці службової техніки.

"Ситуація змінюється щохвилини, поліцейські та рятувальники працюватимуть і вночі, аби не залишити людей сам на сам з негодою. Організовуємо місця для ночівлі та харчування. Станом на зараз – ситуація контрольована. Завтра зранку до регіону прибудуть додаткові сили поліції, рятувальників і гвардійців", - зазначив Аваков.

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Крім того, в Чернівецькій області через сильні дощі піднявся рівень води в річках Прут, Черемош та Брусниця. Також розмито автодороги і підтоплено мости в 7 населених пунктах Вижницького, Путильського та Кіцманського районів. У селі Банилів Вижницького району частково зруйнована дамба. Місцевих жителів правоохоронці попереджають про можливе відселення з небезпечної зони. До ліквідації наслідків негоди залучено 10 одиниць техніки та 55 співробітників ДСНС, а також 12 поліцейських.



















