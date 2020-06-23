Річка Туринка вийшла з берегів на Львівщині, затоплено село, - МВС. ФОТОрепортаж
На місці події працюють екіпажі сектору реагування та інші співробітники територіального відділу поліції: правоохоронці стежать за безпекою дорожнього руху і підтримують громадський порядок.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Сьогодні, 23 червня, близько третьої години ночі під час тривалих сильних дощів у районі села Зарічне вийшла з берегів річка Туринка. В результаті повені близько 100 житлових будинків і 105 господарських будівель підтоплено.
На місці події працюють співробітники Стрийського відділу поліції та рятувальники – вони надають мешканцям села необхідну допомогу, стежать за безпекою дорожнього руху та підтримують правопорядок.
За допомогою човнів та рятувальних жилетів врятовано 3 особи, з них 1 звернулась за медичною допомогою (стан шоку).
Правоохоронці звертаються до водіїв із проханням тимчасово утриматися від поїздок дорогами між населеними пунктами Великі Дідушичі - Зарічне, Баня Лисовецька – Лани Соколівські, ділянками доріг між селами Лани Соколівські - Малі Дідушичі та Подорожне - Зарічне, а також дорогою до села Зарічне, на яких через повінь тимчасово обмежено рух транспорту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
бо ріка має протяжність не один кілометр.. (
Ліс рубають -повені посилюються щороку..Це закономірність..
https://texty.org.ua/d/deforestation/
Аналітики видання проаналізували дані супутникових знімків основної частини Українських Карпат, виділили ділянки, які постраждали від вирубки найбільше, та підрахували масштаби.
Інтерактивну візуалізацію можна переглянути http://texty.org.ua/d/deforestation/ тут http://texty.org.ua/d/deforestation/ .
Червоним кольором позначено території, які алгоритм (детальніше про нього - під http://texty.org.ua/d/deforestation/ картою ) визначив як вирубки, здійснені протягом чотирьох років - з літа 2011-го до червня 2015 року. Також можна переглянути карту в режимі "Природний колір" (без червоних маркерів).