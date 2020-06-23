Річка Туринка вийшла з берегів на Львівщині, затоплено село, - МВС. ФОТОрепортаж

На місці події працюють екіпажі сектору реагування та інші співробітники територіального відділу поліції: правоохоронці стежать за безпекою дорожнього руху і підтримують громадський порядок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Сьогодні, 23 червня, близько третьої години ночі під час тривалих сильних дощів у районі села Зарічне вийшла з берегів річка Туринка. В результаті повені близько 100 житлових будинків і 105 господарських будівель підтоплено.

На місці події працюють співробітники Стрийського відділу поліції та рятувальники – вони надають мешканцям села необхідну допомогу, стежать за безпекою дорожнього руху та підтримують правопорядок.

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За допомогою човнів та рятувальних жилетів врятовано 3 особи, з них 1 звернулась за медичною допомогою (стан шоку).

Правоохоронці звертаються до водіїв із проханням тимчасово утриматися від поїздок дорогами між населеними пунктами Великі Дідушичі - Зарічне, Баня Лисовецька – Лани Соколівські, ділянками доріг між селами Лани Соколівські - Малі Дідушичі та Подорожне - Зарічне, а також дорогою до села Зарічне, на яких через повінь тимчасово обмежено рух транспорту.

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