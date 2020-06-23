УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6449 відвідувачів онлайн
Новини Фото
9 175 9

Річка Туринка вийшла з берегів на Львівщині, затоплено село, - МВС. ФОТОрепортаж

На місці події працюють екіпажі сектору реагування та інші співробітники територіального відділу поліції: правоохоронці стежать за безпекою дорожнього руху і підтримують громадський порядок.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Сьогодні, 23 червня, близько третьої години ночі під час тривалих сильних дощів у районі села Зарічне вийшла з берегів річка Туринка. В результаті повені близько 100 житлових будинків і 105 господарських будівель підтоплено.

На місці події працюють співробітники Стрийського відділу поліції та рятувальники – вони надають мешканцям села необхідну допомогу, стежать за безпекою дорожнього руху та підтримують правопорядок.

Читайте також: Львівщина зробила вчора рекордні 1146 тестів на COVID-19, з них - 155 позитивних, - Садовий

За допомогою човнів та рятувальних жилетів врятовано 3 особи, з них 1 звернулась за медичною допомогою (стан шоку).

Правоохоронці звертаються до водіїв із проханням тимчасово утриматися від поїздок дорогами між населеними пунктами Великі Дідушичі - Зарічне, Баня Лисовецька – Лани Соколівські, ділянками доріг між селами Лани Соколівські - Малі Дідушичі та Подорожне - Зарічне, а також дорогою до села Зарічне, на яких через повінь тимчасово обмежено рух транспорту.

Також дивіться: Через паводки надзвичайні заходи безпеки запроваджено на Прикарпатті та Буковині, - Аваков. ФОТОрепортаж

Річка Туринка вийшла з берегів на Львівщині, затоплено село, - МВС 01
Річка Туринка вийшла з берегів на Львівщині, затоплено село, - МВС 02
Річка Туринка вийшла з берегів на Львівщині, затоплено село, - МВС 03
Річка Туринка вийшла з берегів на Львівщині, затоплено село, - МВС 04

Автор: 

МВС (3501) підтоплення (196) Львівська область (2428)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
она всегда выходит из берегов(
показати весь коментар
23.06.2020 11:16 Відповісти
судя по кату шестёрке, он под коммерческие группы заточен. пацаны срывают день и ждут клиентов ))
показати весь коментар
23.06.2020 11:16 Відповісти
село хоч назвіть ,придурки (((
бо ріка має протяжність не один кілометр.. (

Ліс рубають -повені посилюються щороку..Це закономірність..

https://texty.org.ua/d/deforestation/

Аналітики видання проаналізували дані супутникових знімків основної частини Українських Карпат, виділили ділянки, які постраждали від вирубки найбільше, та підрахували масштаби.
Інтерактивну візуалізацію можна переглянути http://texty.org.ua/d/deforestation/ тут http://texty.org.ua/d/deforestation/ .
Червоним кольором позначено території, які алгоритм (детальніше про нього - під http://texty.org.ua/d/deforestation/ картою ) визначив як вирубки, здійснені протягом чотирьох років - з літа 2011-го до червня 2015 року. Також можна переглянути карту в режимі "Природний колір" (без червоних маркерів).
показати весь коментар
23.06.2020 11:39 Відповісти
Наявність лісу впливає на ерозію грунтів, а от до чого тут кліматична ситуація? чи ліс притягує циклони?
показати весь коментар
23.06.2020 12:00 Відповісти
Ліс не дає дощовій воді швидко збігати з вершин, дерева, підлісок, шар хвої і листя сповільнюют процес стоку води, а пеньки якраз і створюють умови щоб річка по коліно за годину стала Дніпром на день. Тож країна олігофренів, яка вирубує бездумно ліси повинна плавати разом мостовими переходами, будинками і лайном із нужників.
показати весь коментар
23.06.2020 13:10 Відповісти
ага ага, дерева на відстані 5-6м сповільнюють , так так, піду посьорбаю вилами воду з калюжи
показати весь коментар
23.06.2020 13:28 Відповісти
Зате добрі та роботящі вуйки з кожним роком все сильніше пиляють гілку, на якій сидять. Себто рубають ліс, який в таких горах, як Карпати, повинен рости на кожному схилі. І не потрібно нікому розповідати, що можна рубати в якихось ефемерних придуманих хитрозадими межах. Запам"ятайте, місцеві дурні, скільки ви зрубаєте лісу, маючи від цього якусь там вигоду, стільки ж само ви отримаєте і проблем, що послідують за вашою вигодою. Навчіться існувати в гармоніі з тим природним середовищем, де ви примостилися жити. Чомусь в Австрії, якщо й рубають ліси в Альпах, то тільки в вигляді санітарних рубок догляду. Але вам же природна жадібність і жлобство не дають зрозуміти, що жадібний платить двічі. Позеленілі йолопи.... Ги-ги-ги....
показати весь коментар
23.06.2020 12:06 Відповісти
Річ у тім,що вуйкам похрєн,вони в горах...Страждають ті,що в низині - Дрогобич,Самбір,Стрий,Миколаїв...Дністер з притоками перетворюється в суцільне море...Півтора місяці кожен день в нас дощ і кінця не видно...Городина гниє...Вчора на базарі купив пару пучків зелені,мені непотрібної,бабця просила - підтримайте селян,купіть...Казала нічого не росте,один бур"ян,починає полоти поки дойде до кінця то вже початок заріс...
показати весь коментар
23.06.2020 12:45 Відповісти
И чего орать на всю Украину!! Делать журналюгам не хрен!! Из картинки видно, что ничего критического ещё нет, и такое там каждый год и не один десяток лет происходит! Пусть местная власть засучивает рукава и работает!! А то сами только заграницей вкалывают и бабки считают!! Заставьте народ, хоть возле своего дома канализацию-ливнёвку почистить!! А то как не председатель сельсовета так и мульти- милллионер!!!
показати весь коментар
23.06.2020 13:14 Відповісти
 
 