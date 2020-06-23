Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про "пластикові медалі" від Міноборони: "Я поквапився з висновками". ФОТО

Волонтер і учасник війни в Донбасі Олег Болдирєв (псевдонім - Мартін Брест) вибачився за те, що раніше повідомив, що медалі Міноборони, вручені українським воїнам, нібито зроблені з пластика.

Про це написав у Facebook волонтер і учасник війни на Донбасі Олег Болдирєв (псевдонім - Мартін Брест), інформує Цензор.НЕТ.

"Я мушу вибачитися перед тими людьми, яких, хоч і мимоволі, обдурив своїм постом про медаль, і перед Міністерством оборони України. Емоції під час виявлення цих надлегких медалей били просто через край. Мене ввела в оману вага медалі - сплав настільки легкий, що дуже схожий на пластик. На моє прохання сьогодні хлопці спробували підпалити, чекаючи, що медаль розплавиться - але сплав нагрівся. Скриншот із цього відео - під цим постом. Я поквапився з висновками, запостив неперевірену інформацію і вчинив відверто хріново. Зрозумію, якщо Міноборони подасть на мене в суд, себе вважаю винуватим. Зберігати хорошу міну при поганій грі не вважаю за потрібне, виправдовуватися або захищатися теж - наплужив, відверто лажанувся. Ще раз приношу вам свої вибачення", - заявив Мартін Брест.

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"Ще в 1994 році Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову за номером 302 від 12 червня, яка називалася "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветерана війни". Ця постанова містить опис нагрудного знака "Ветеран війни", і в пункті 2 зазначено, що нагрудний знак виготовляється з алюмінієвого сплаву, темно-жовтого кольору і має форму знака зазначених пропорцій. Так що саме алюмінієвий сплав темно-жовтого кольору, а не інші матеріали, щодо яких звучали припущення в повідомленнях", - йдеться в повідомленні Міноборони.

У відомстві зазначили, що в 2017 році в Міністерстві оборони України, відповідно до регламентуючого документа, була оброблена документація із закупівлі цього нагрудного знака. На цей момент кількість нагрудних знаків "Ветеран війни", закуплених тільки Міністерством оборони, становить кілька десятків тисяч.

"Замовлення на їхнє виготовлення відбувалося в межах чинного законодавства з тендерних закупівель. Ці відзнаки замовляються не тільки Міністерством оборони України, а й усіма іншими силовими структурами, представники яких мають статус учасника бойових дій", - пояснили в Міноборони.





