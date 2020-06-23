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Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про "пластикові медалі" від Міноборони: "Я поквапився з висновками". ФОТО

Волонтер і учасник війни в Донбасі Олег Болдирєв (псевдонім - Мартін Брест) вибачився за те, що раніше повідомив, що медалі Міноборони, вручені українським воїнам, нібито зроблені з пластика.

Про це написав у Facebook волонтер і учасник війни на Донбасі Олег Болдирєв (псевдонім - Мартін Брест), інформує Цензор.НЕТ.

"Я мушу вибачитися перед тими людьми, яких, хоч і мимоволі, обдурив своїм постом про медаль, і перед Міністерством оборони України. Емоції під час виявлення цих надлегких медалей били просто через край. Мене ввела в оману вага медалі - сплав настільки легкий, що дуже схожий на пластик. На моє прохання сьогодні хлопці спробували підпалити, чекаючи, що медаль розплавиться - але сплав нагрівся. Скриншот із цього відео - під цим постом. Я поквапився з висновками, запостив неперевірену інформацію і вчинив відверто хріново. Зрозумію, якщо Міноборони подасть на мене в суд, себе вважаю винуватим. Зберігати хорошу міну при поганій грі не вважаю за потрібне, виправдовуватися або захищатися теж - наплужив, відверто лажанувся. Ще раз приношу вам свої вибачення", - заявив Мартін Брест.

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"Ще в 1994 році Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову за номером 302 від 12 червня, яка називалася "Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветерана війни". Ця постанова містить опис нагрудного знака "Ветеран війни", і в пункті 2 зазначено, що нагрудний знак виготовляється з алюмінієвого сплаву, темно-жовтого кольору і має форму знака зазначених пропорцій. Так що саме алюмінієвий сплав темно-жовтого кольору, а не інші матеріали, щодо яких звучали припущення в повідомленнях", - йдеться в повідомленні Міноборони.

У відомстві зазначили, що в 2017 році в Міністерстві оборони України, відповідно до регламентуючого документа, була оброблена документація із закупівлі цього нагрудного знака. На цей момент кількість нагрудних знаків "Ветеран війни", закуплених тільки Міністерством оборони, становить кілька десятків тисяч.

"Замовлення на їхнє виготовлення відбувалося в межах чинного законодавства з тендерних закупівель. Ці відзнаки замовляються не тільки Міністерством оборони України, а й усіма іншими силовими структурами, представники яких мають статус учасника бойових дій", - пояснили в Міноборони.

Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про пластикові медалі від Міноборони: Я поквапився з висновками 01

Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про пластикові медалі від Міноборони: Я поквапився з висновками 02

Автор: 

Міноборони (7374) нагорода (1260)


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Топ коментарі
+26
Достойно. Признал ошибку и извинился.
Ни один зебоб, особенно при власти, не делает этого.
Их всех рвет. Из контекста.
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23.06.2020 12:16
+10
даже если это металл, зацените качество изготовления (особенно в верхней части)Волонтер Мартин Брест извинился за недостоверное заявление о "пластиковых медалях" от Минобороны: "Я поторопился с выводами" - Цензор.НЕТ 3746
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23.06.2020 12:18
+9
Во тебя плющит, это где я про Пороха вспомнил? Тебе к доктору , и срочно.
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23.06.2020 12:33
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А у нас везде так, одни эмоции, сначала что то ляпнет а потом подумает, еще могут по приколу проголосовать за будущее своих детей, ну и результат соответствующий. На дурака не нужен нож...
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23.06.2020 12:16 Відповісти
И тут шоколадное не удержалось,чтоб Пэтьку своего не всунуть та попец не лизнуть.А что твой "неприкольный" из своих обещаний выполнил?Брусчатку обещанную и то не положил.И,да-не пиши о моей любви к Зеле(если надумаешь написать мне гневный отзыв).Для меня это зеленое такое же падло,как и шоколадное
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23.06.2020 12:29 Відповісти
Во тебя плющит, это где я про Пороха вспомнил? Тебе к доктору , и срочно.
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23.06.2020 12:33 Відповісти
Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про "пластикові медалі" від Міноборони: "Я поквапився з висновками" - Цензор.НЕТ 4150
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23.06.2020 12:56 Відповісти
Ты лучше скажи-зачем сейчас такие "эмоции"-если почти всё ВСУ и почти все ветераны дружно голосовали за зелёную власть!!! Ведь это раньше(что бы обхезать Пороха)..было много заявлений от "нерукопожатных" Азовцев и прочих ВСУшников,что у Пороха и награды не такие, и не там вручают, и не так вручают,и вручают не в ту пору суток!!!!
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23.06.2020 14:39 Відповісти
Сколько ветеранов голосовало? Не нужно преувеличивать, тем более сколько их вообще, от общей численности населения Украины, 2 - 3%? От населения которое в большинстве своем благополучно откосило и которому "какая разница".
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23.06.2020 18:50 Відповісти
Достойно. Признал ошибку и извинился.
Ни один зебоб, особенно при власти, не делает этого.
Их всех рвет. Из контекста.
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23.06.2020 12:16 Відповісти
Хотел об@срать Зеленского - нечаянно сделал картинку для кремлеботов.
Когда понял, что могут за это и в зубы дать - переобулся.
Очень "достойно" - чисто соевая перамога. Аплодирую, Алла.
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23.06.2020 12:29 Відповісти
Я объяснила в чем молодец.
Арахамия из сочинского питомника НИ РАЗУ не сказал, что был не прав, его постоянно вырывает.
А дать в зубы пусть бы попробовали воевавшему человеку диванные импотенты.
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23.06.2020 12:39 Відповісти
Вы, Алла, похоже этому воину под стать - пускай медаль еще на зуб попробует, а потом молотком - может где "зрада" притаилась.
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23.06.2020 13:19 Відповісти
Не вам ему советовать что делать.
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23.06.2020 13:36 Відповісти
Кстати, в названии правильнее было бы указать, что Брест воевал, а не только волонтер.
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23.06.2020 12:41 Відповісти
Силуминовая медаль не лучше пластмассовой. Хотя бы латунь
.
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23.06.2020 12:16 Відповісти
Може ,копійки,виведені з обороту,переплавляють.
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23.06.2020 14:39 Відповісти
дело не в материале, а в том что цена ее падает на фоне награждения вилкула.
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23.06.2020 12:17 Відповісти
даже если это металл, зацените качество изготовления (особенно в верхней части)Волонтер Мартин Брест извинился за недостоверное заявление о "пластиковых медалях" от Минобороны: "Я поторопился с выводами" - Цензор.НЕТ 3746
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23.06.2020 12:18 Відповісти
тьху, еще бы КВ-1 присобачили туда, ну и "лик" Сралина.
совок полный - как будто Ермак у етой медали дизайнером
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23.06.2020 12:35 Відповісти
В китае заказали, 10 гривен за ведро
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23.06.2020 13:39 Відповісти
Медаль "70 років визволення від фашистських загарбників"
Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про "пластикові медалі" від Міноборони: "Я поквапився з висновками" - Цензор.НЕТ 7791
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23.06.2020 14:43 Відповісти
Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про "пластикові медалі" від Міноборони: "Я поквапився з висновками" - Цензор.НЕТ 7533
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23.06.2020 14:50 Відповісти
Юбилейная медаль "В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 40-ЛЕТИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ СОВЕТСКОЙ УКРАИНЫ ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ. 1944-1984"

Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про "пластикові медалі" від Міноборони: "Я поквапився з висновками" - Цензор.НЕТ 7118
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23.06.2020 14:52 Відповісти
Зроби просто висновки.
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23.06.2020 12:20 Відповісти
Красивую картинку для Кремль ТВ сделали - ветераны сжигают свои медали!
Случайно?
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23.06.2020 12:22 Відповісти
А давайте все дружно будем переживать, шо там кацапам по тв показывают, а вдруг плохое про нас скажут?
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23.06.2020 13:07 Відповісти
Ценность не содержимом медали , а в большом "СПАСИБО" . Уверен , Люди защищают Украину не за медали .
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23.06.2020 12:25 Відповісти
Это хорошо,когда человек признает ошибки:все совершаем,все ошибаемся,но признать может далеко не каждый.Поэтому-респект,як кажуть,не взирая на политические взгляды
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23.06.2020 12:26 Відповісти
У нормального человека , нормальная реакция на критику . Тему надо закрыть . Человек извинился . Всё , что ниже напишут возмущенные , пусть кинут в себя камень , если "ангелы" .
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23.06.2020 12:31 Відповісти
Какой гавнокомандующий, такие и мендали.
И пусть этот Мартын не спешит извиняться, скоро можем дойти и до пластмассовых.
Зачем тратить металл, если сейчас эти медали ничего не стоят.
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23.06.2020 12:28 Відповісти
Брест хайпонув,Цензор підібрав.
Насправді це не медаль,а пам'ятний знак,видається (купується) з 1994 року ,алюмішка фарбована.
Ось справжня медаль "Ветеран АТО" (держнагорода)
Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про "пластикові медалі" від Міноборони: "Я поквапився з висновками" - Цензор.НЕТ 1113

медаль "учасник АТО":
Волонтер Мартін Брест вибачився за недостовірну заяву про "пластикові медалі" від Міноборони: "Я поквапився з висновками" - Цензор.НЕТ 7356

Накупляють побрякушок...

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@StillVasserman
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23.06.2020 15:03 Відповісти
А сколько помоев вьілили на Украину по данному фейковому поводу порохоботьі , псевдопатриотьі и путинские портянки ?
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23.06.2020 12:29 Відповісти
И при чем тут совковая Родина мать к теперешним атошникам? И изображенный там салют к чему? Мы уже победили?
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23.06.2020 12:30 Відповісти
Дебил!
Хорошо, что флаг не проверял на возгорание!
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23.06.2020 12:41 Відповісти
Могли б використати і більш пристойний метал щоб медаль не була люмінівою.
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23.06.2020 12:46 Відповісти
Да чугунную,от этого весомость награды увеличится пропорционально весу.
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23.06.2020 13:46 Відповісти
Чавуній ржавітиме.
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23.06.2020 13:51 Відповісти
ну люминь тоже не фонтан. лучше делать скажем из переплавленных кацапских снарядов - это больше цена символа чем цена металла. хотя конечно кто будет заморачиваться когда даже визового режима с оккупантами нет.
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23.06.2020 12:53 Відповісти
Честно говоря,уже поздно. Те гандоны уже написали такие статьи...
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23.06.2020 13:38 Відповісти
 
 