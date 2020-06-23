Український літак сьогодні доставить із Китаю 13 тонн гумдопомоги, зокрема засоби медичного захисту та апарати ШВЛ, - посольство. ФОТОрепортаж

У пекінському аеропорту Шоуду завершується завантаження українського військово-транспортного літака Іл-76 вантажем гуманітарної призначення для України.

Про це Укрінформу повідомили в Посольстві України в КНР, передає Цензор.НЕТ

"На борт повітряного судна буде завантажено близько 125 куб. м. засобів медичного захисту, а також апаратів штучної вентиляції легень загальною вагою 13 тонн", - зазначили в диппредставництві.

Повернення літака в Україну заплановано на 23 червня.

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Донорами безоплатної допомоги виступили 39 китайських державних органів, корпорацій, урядів провінційного та місцевого рівнів, Пекінська організація Товариства Червоного Хреста КНР, приватні організації й особи тощо. Гумвантаж адресований 36 отримувачам медичних засобів, серед яких лікарні, навчальні заклади, органи влади України, що будуть розподіляти засоби серед кінцевих реципієнтів відповідно до потреб.

Посольство, яке надало організаційну підтримку в зборі вантажу, висловлює особливу вдячність китайській компанії AVIC International, яка на безоплатній основі надавала своє складське приміщення для зберігання допомоги. Брокерські послуги, а також переліт літака оплатила українська компанія "Метінвест".









