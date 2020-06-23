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Український літак сьогодні доставить із Китаю 13 тонн гумдопомоги, зокрема засоби медичного захисту та апарати ШВЛ, - посольство. ФОТОрепортаж

У пекінському аеропорту Шоуду завершується завантаження українського військово-транспортного літака Іл-76 вантажем гуманітарної призначення для України.

Про це Укрінформу повідомили в Посольстві України в КНР, передає Цензор.НЕТ

"На борт повітряного судна буде завантажено близько 125 куб. м. засобів медичного захисту, а також апаратів штучної вентиляції легень загальною вагою 13 тонн", - зазначили в диппредставництві.

Повернення літака в Україну заплановано на 23 червня.

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Донорами безоплатної допомоги виступили 39 китайських державних органів, корпорацій, урядів провінційного та місцевого рівнів, Пекінська організація Товариства Червоного Хреста КНР, приватні організації й особи тощо. Гумвантаж адресований 36 отримувачам медичних засобів, серед яких лікарні, навчальні заклади, органи влади України, що будуть розподіляти засоби серед кінцевих реципієнтів відповідно до потреб.

Посольство, яке надало організаційну підтримку в зборі вантажу, висловлює особливу вдячність китайській компанії AVIC International, яка на безоплатній основі надавала своє складське приміщення для зберігання допомоги. Брокерські послуги, а також переліт літака оплатила українська компанія "Метінвест".

Український літак сьогодні доставить із Китаю 13 тонн гумдопомоги, зокрема засоби медичного захисту та апарати ШВЛ, - посольство 01
Український літак сьогодні доставить із Китаю 13 тонн гумдопомоги, зокрема засоби медичного захисту та апарати ШВЛ, - посольство 02
Український літак сьогодні доставить із Китаю 13 тонн гумдопомоги, зокрема засоби медичного захисту та апарати ШВЛ, - посольство 03
Український літак сьогодні доставить із Китаю 13 тонн гумдопомоги, зокрема засоби медичного захисту та апарати ШВЛ, - посольство 04
Український літак сьогодні доставить із Китаю 13 тонн гумдопомоги, зокрема засоби медичного захисту та апарати ШВЛ, - посольство 05

Автор: 

карантин (18172) Китай (4601) літак (2904) гуманітарна допомога (991) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
Сьогодні в Епіцентрі.
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23.06.2020 12:36
+8
Український літак сьогодні доставить із Китаю 13 тонн гумдопомоги, зокрема засоби медичного захисту та апарати ШВЛ, - посольство - Цензор.НЕТ 1713
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23.06.2020 12:41
+4
Вавій в ізоляції - їдьте спокійно.
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23.06.2020 12:36
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Что в сторону Борисполя сегодня лучше не ехать?
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23.06.2020 12:35 Відповісти
Вавій в ізоляції - їдьте спокійно.
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23.06.2020 12:36 Відповісти
Сьогодні в Епіцентрі.
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23.06.2020 12:36 Відповісти
откат уже занесли?
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23.06.2020 12:38 Відповісти
Очередь в Эпицентре занимать?
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23.06.2020 12:39 Відповісти
Український літак сьогодні доставить із Китаю 13 тонн гумдопомоги, зокрема засоби медичного захисту та апарати ШВЛ, - посольство - Цензор.НЕТ 1713
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23.06.2020 12:41 Відповісти
Ну, наконец-то!
Я все думал, что это буба на Закарпатье, в район стихийного бедствия, не едет?
А он, бедолага, памперсы все использовал!
Ну вот, поставочка подоспела!
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23.06.2020 12:41 Відповісти
Обновление ассортимента в эпицентре?? Товар для осеннего сезона подвезут???
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23.06.2020 12:41 Відповісти
подкинули утепленные маски на меХУ.
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23.06.2020 12:49 Відповісти
ужасное качество. к тому же какое-то опасение существует. А вдруг они еще вирусочку подкинут...
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23.06.2020 12:54 Відповісти
Его Ленка где чалится? Туда и повезут....
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23.06.2020 12:55 Відповісти
Епіцентр поповнення??!.....
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23.06.2020 12:55 Відповісти
С одной »н» одна тонна будет легче.
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23.06.2020 22:04 Відповісти
Заголовок - слово «тонна» пишется с двумя «н», бестолочи неграмотные.
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23.06.2020 12:55 Відповісти
какая разница?
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23.06.2020 12:58 Відповісти
С одной »н» одна тонна будет легче.
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23.06.2020 22:06 Відповісти
Зеленский с одной "н", поэтому с 2019 г. слово "тона" тоже пишется с одной "н".....
Иначе 73% не догоняет!
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23.06.2020 13:04 Відповісти
Все это будет опять в Эпицентре и аптеках по спекулятивным ценам? Значить тогда штрафы за отсутствие масок не законные.
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23.06.2020 13:02 Відповісти
Просто для рівняння - залізничний вантажний вагон 60т
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23.06.2020 13:07 Відповісти
кто на этот раз заказчик? "Метро" или "Билла"?
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23.06.2020 13:09 Відповісти
 
 