Контррозвідка СБУ затримала найманця РФ Сергія Любецького з повним комплектом документів "ДНР", - Бутусов. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ затримала під час проходження через КПВВ найманця РФ, контрактника 4-го батальйону тероборони 1-го корпусу "ДНР" Сергія Любецького.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Перша "жертва" скасування ЗНО для жителів Донбасу? Контррозвідка СБУ дякує контрактникові 4-го батальйону тероборони 1-го корпусу "ДНР", жителю Донецька Сергію Любецькому, співробітникові Фонду ветеранів бойових дій "ДНР" за своєчасне поповнення обмінного фонду. У перший же день відкриття пропуску з окупованої території в Україну 20-річний Любецький вирішив заїхати до нас і для зручності слідчих взяв з собою повний комплект документів "ДНР" - військовослужбовця 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі. Безстрашний хлопець - адже тут "таємні в'язниці" , "правосеки", "катування за російську мову", "хунта", а він ось так відкрито з усіма доказами поїхав прямо до бандерівців, покинув "русский мир". Не інакше як вступати зібрався - може, сподівається, що йому як іногородньому ще і гуртожиток дадуть? Ну, на певний час він притулком забезпечений. Чергова "жертва" російської пропаганди - і ніхто ж не змушував його все це підписувати. Ветеранське посвідчення даремно з собою брав - пільги на навчання для жителів "Л/ДНР" ввели, а ось пільги на проїзд для учасників бойових дій в Україні вже скасовують, так що військовий і ветеранський не зрозуміло навіщо взяв. Ну, доведеться відповідати за законом", - розповів журналіст.

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