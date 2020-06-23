Контррозвідка СБУ затримала найманця РФ Сергія Любецького з повним комплектом документів "ДНР", - Бутусов. ФОТОрепортаж
Контррозвідка СБУ затримала під час проходження через КПВВ найманця РФ, контрактника 4-го батальйону тероборони 1-го корпусу "ДНР" Сергія Любецького.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Перша "жертва" скасування ЗНО для жителів Донбасу? Контррозвідка СБУ дякує контрактникові 4-го батальйону тероборони 1-го корпусу "ДНР", жителю Донецька Сергію Любецькому, співробітникові Фонду ветеранів бойових дій "ДНР" за своєчасне поповнення обмінного фонду. У перший же день відкриття пропуску з окупованої території в Україну 20-річний Любецький вирішив заїхати до нас і для зручності слідчих взяв з собою повний комплект документів "ДНР" - військовослужбовця 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі. Безстрашний хлопець - адже тут "таємні в'язниці" , "правосеки", "катування за російську мову", "хунта", а він ось так відкрито з усіма доказами поїхав прямо до бандерівців, покинув "русский мир". Не інакше як вступати зібрався - може, сподівається, що йому як іногородньому ще і гуртожиток дадуть? Ну, на певний час він притулком забезпечений. Чергова "жертва" російської пропаганди - і ніхто ж не змушував його все це підписувати. Ветеранське посвідчення даремно з собою брав - пільги на навчання для жителів "Л/ДНР" ввели, а ось пільги на проїзд для учасників бойових дій в Україні вже скасовують, так що військовий і ветеранський не зрозуміло навіщо взяв. Ну, доведеться відповідати за законом", - розповів журналіст.
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одно не понятно - нафига он все это тащил с собой ?
такой тупой? или контуженный? или что-то не договаривают ????
В российском городе Омске пройдет конкурс по скоростному копанию могил.
Об этом сообщила представительница оргкомитета выставки «Некрополь».
Изначально соревнования должны были пройти в Приморье в рамках форума ритуальных агентств во Владивостоке. Конкурс был запланирован на август и состоялся бы в городе Артем. На сайте конкурса, по данным агентства, были описаны условия участия: указаны размеры ямы, и было сказано, что гроб должен поместиться внутрь с первого раза. Позже информация об этом исчезла с ресурса.
Представительница оргкомитета ритуальной выставки сообщила, что в Приморье пройдет «дрифт» на катафалке. Технические возможности транспортного средства продемонстрирует профессиональный пилот.
Конкурс по скоростному рытью могил состоится в Омске во время следующей ритуальной выставки. Когда именно она пройдет, в связи с карантинными запретами, пока не уточняется..
Если "вдруг" умрет от коронавируса в обезьяннике, то вааще респект и уважуха спецуре.
К черту эти обмены на таксистов Даунецка.
Или мама с папой этому мажору налепили "ксив" лугандонских и не объяснили чаду в каких случаях их надо применять?!