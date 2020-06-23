УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7743 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України
21 794 53

Контррозвідка СБУ затримала найманця РФ Сергія Любецького з повним комплектом документів "ДНР", - Бутусов. ФОТОрепортаж

Контррозвідка СБУ затримала під час проходження через КПВВ найманця РФ, контрактника 4-го батальйону тероборони 1-го корпусу "ДНР" Сергія Любецького.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головред Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Перша "жертва" скасування ЗНО для жителів Донбасу? Контррозвідка СБУ дякує контрактникові 4-го батальйону тероборони 1-го корпусу "ДНР", жителю Донецька Сергію Любецькому, співробітникові Фонду ветеранів бойових дій "ДНР" за своєчасне поповнення обмінного фонду. У перший же день відкриття пропуску з окупованої території в Україну 20-річний Любецький вирішив заїхати до нас і для зручності слідчих взяв з собою повний комплект документів "ДНР" - військовослужбовця 1-го армійського корпусу ЗС РФ на Донбасі. Безстрашний хлопець - адже тут "таємні в'язниці" , "правосеки", "катування за російську мову", "хунта", а він ось так відкрито з усіма доказами поїхав прямо до бандерівців, покинув "русский мир". Не інакше як вступати зібрався - може, сподівається, що йому як іногородньому ще і гуртожиток дадуть? Ну, на певний час він притулком забезпечений. Чергова "жертва" російської пропаганди - і ніхто ж не змушував його все це підписувати. Ветеранське посвідчення даремно з собою брав - пільги на навчання для жителів "Л/ДНР" ввели, а ось пільги на проїзд для учасників бойових дій в Україні вже скасовують, так що військовий і ветеранський не зрозуміло навіщо взяв. Ну, доведеться відповідати за законом", - розповів журналіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 110 осіб, які стверджують, що прорвалися через блокпост окупантів, прибули з окупованого Донбасу. ВIДЕО

Контррозвідка СБУ затримала найманця РФ Сергія Любецького з повним комплектом документів ДНР, - Бутусов 01
Контррозвідка СБУ затримала найманця РФ Сергія Любецького з повним комплектом документів ДНР, - Бутусов 02
Контррозвідка СБУ затримала найманця РФ Сергія Любецького з повним комплектом документів ДНР, - Бутусов 03
Контррозвідка СБУ затримала найманця РФ Сергія Любецького з повним комплектом документів ДНР, - Бутусов 04

Автор: 

затримання (4339) контррозвідка (470) Донбас (22356) Бутусов Юрій (3593) найманці рф (2054)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
даунито хромосомо
показати весь коментар
23.06.2020 13:11
+24
довбаний ЗНОшник
показати весь коментар
23.06.2020 13:10
+21
этот ушлепок, видимо, наслушался Сивохи про "ментальное сближение" и подумал, что у "новых лиц" его ксивы вызовут почтение...
показати весь коментар
23.06.2020 13:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
довбаний ЗНОшник
показати весь коментар
23.06.2020 13:10 Відповісти
даунито хромосомо
показати весь коментар
23.06.2020 13:11 Відповісти
ну он просто поторопился .
показати весь коментар
23.06.2020 13:29 Відповісти
зашкварный убл*док!!
показати весь коментар
23.06.2020 13:14 Відповісти
Скоро корпусами попрут убд оформлять, дбли бть
показати весь коментар
23.06.2020 13:14 Відповісти
а где справка из дурки, что он дебил?
показати весь коментар
23.06.2020 13:14 Відповісти
или он за ней и ехал?
показати весь коментар
23.06.2020 13:14 Відповісти
Останній документ, той що на аркуші А4 чітко засвідчує що він дебіл
показати весь коментар
23.06.2020 13:16 Відповісти
А чего сразу он дебил?! Просто думал что ему ничего за это не будет...видать насмотрелся,как Зе и его опричники -Порошенко и прочим "укропам",по "голове стучат" и "руки ломают"!
показати весь коментар
23.06.2020 14:11 Відповісти
Агенты они такие - на задание берут не только все документы, а также собственноручно написанную автобиографию и характеристику с Жека и места работы.
показати весь коментар
23.06.2020 13:14 Відповісти
Таких как она надо для начала на лечения к психиатору.
показати весь коментар
23.06.2020 13:14 Відповісти
СБУ просто красавцы! На КПВВ. При прохождении. Проверили документы. У молодого парня с оккупированной территории. У придурка, которому для полного маразма ситуации, можно было бы еще и автомат прихватить. ...?! Гигантская работа! Может медали СБУшникам вручить?
показати весь коментар
23.06.2020 13:15 Відповісти
ты что, они к этой спецоперации год готовились
показати весь коментар
23.06.2020 13:16 Відповісти
при зеле ему грозит особый статус, место в вуз-е и высылка обратно по обмену
показати весь коментар
23.06.2020 13:15 Відповісти
этот ушлепок, видимо, наслушался Сивохи про "ментальное сближение" и подумал, что у "новых лиц" его ксивы вызовут почтение...
показати весь коментар
23.06.2020 13:15 Відповісти
как же он оружие забыл??????????
показати весь коментар
23.06.2020 13:17 Відповісти
это случайно не из сотни "прорвавшихся"? закройте лучше их всех на пару месяцев для профилактики если диверсия готовится то по крайней мере сроки сорвутся.
показати весь коментар
23.06.2020 13:18 Відповісти
Йшов "поступати" в український університет - ЗЕдебіл ЗНО для них не спроста відмінив!!!
показати весь коментар
23.06.2020 13:19 Відповісти
гаденыш...
одно не понятно - нафига он все это тащил с собой ?
такой тупой? или контуженный? или что-то не договаривают ????
показати весь коментар
23.06.2020 13:19 Відповісти
Тупой. Нормальный во-первых бы не записался в боевики, во-вторых не потащил бы с собой документы.
показати весь коментар
23.06.2020 13:22 Відповісти
паспорт ДыРы у комбата остался. а поступать в могилянку как-то надо... вот родители собрали узелок в дорогу, и пинком под зад через КПВВ.
показати весь коментар
23.06.2020 13:25 Відповісти
по пьяни может берега попутал. думал в расеюшку идёт )). у мну в начале войны, одноклассница похоже подзалетела, пока чоткой линии разграничения небыло. при выезде с лугандона к родне на свободную территорию под торецком, подумала шо уже украинский блокпост и выдала на чисто украинском типо "здорові будьте!". у блокпостовцев лугандона и глаза на лоб полезли )). говорили, шо очконула она тогда по крупному. могла ведь и "героям слава!" выдать )). как удалось уладить конфуз точно никто не знает. но на подвал не попала. мабуть залёт "влетів в копієчку" )))
показати весь коментар
23.06.2020 13:32 Відповісти
А сколько их еще пролезет за дармовыми дипломами?
показати весь коментар
23.06.2020 13:23 Відповісти
Ну таперичя с отменой ЗНО для жителей дамбавса наши ВУЗы наполнятся милой интеллигентной публикой
показати весь коментар
23.06.2020 13:23 Відповісти
ну вот. осталось проверить остальных 109 вчерашних прорывунов.
показати весь коментар
23.06.2020 13:24 Відповісти
Птенец Сивохо ?
показати весь коментар
23.06.2020 13:34 Відповісти
///
В российском городе Омске пройдет конкурс по скоростному копанию могил.
Об этом сообщила представительница оргкомитета выставки «Некрополь».
Изначально соревнования должны были пройти в Приморье в рамках форума ритуальных агентств во Владивостоке. Конкурс был запланирован на август и состоялся бы в городе Артем. На сайте конкурса, по данным агентства, были описаны условия участия: указаны размеры ямы, и было сказано, что гроб должен поместиться внутрь с первого раза. Позже информация об этом исчезла с ресурса.
Представительница оргкомитета ритуальной выставки сообщила, что в Приморье пройдет «дрифт» на катафалке. Технические возможности транспортного средства продемонстрирует профессиональный пилот.
Конкурс по скоростному рытью могил состоится в Омске во время следующей ритуальной выставки. Когда именно она пройдет, в связи с карантинными запретами, пока не уточняется..
показати весь коментар
23.06.2020 13:37 Відповісти
Эта пять!
показати весь коментар
23.06.2020 13:45 Відповісти
Славитса земля данетцкая далбайобами издревле ..!
показати весь коментар
23.06.2020 13:38 Відповісти
да там раскусят сразу когда пару раз переспросит что им сказали на Украинском, единственно жалко что сепары позанимают бюджетные места и под эту дудку особо в@******* с подконтрольной пропихнут своих детей без ЗНО на бюджет (взятки никто не отменял да еще и скрыть шифрованием данных можно-скорее всего для этого этот закон и принят был), ну а остальные студенты будут ненавидеть этих шаровиков.
показати весь коментар
23.06.2020 13:57 Відповісти
спрсите назвать слово паляныця и все станет ясно
показати весь коментар
23.06.2020 17:53 Відповісти
Не, ну а шо? Пацан понял, шо в Украине антиукраинская власть, так может и медальку дадут за ,,подвиги". А как их доказать без документов? Это сейчас арестовали, а завтра судья выпустит с извинениями. В наше время уже ничему не удивляешься.
показати весь коментар
23.06.2020 13:46 Відповісти
Лишняя хромосома так и прэ! Реально без мозгов, с полным фаршем компромата на Уйлостан.
Если "вдруг" умрет от коронавируса в обезьяннике, то вааще респект и уважуха спецуре.
К черту эти обмены на таксистов Даунецка.
показати весь коментар
23.06.2020 13:48 Відповісти
СБУ только таких пацанов и ловит, а как там насчет "в мешке через границу хотябыхинерала милиции, что до этого был сержантам патрульно-пастовой службы" - слабо?
показати весь коментар
23.06.2020 13:53 Відповісти
Дивлюсь на нього і розумію, що це ж дитя яке мабуть прочитало про умови вступу до виша і які потрібно подати документи. З іншого боку ненавиджу тих хто прийшов на нашу землю і вот таких ще зовсім юних дітей скалічує на все життя. І вот на такому прикладі ще більше переконуюсь, що парашостан як інститут державності не може існувати у цивілізованому світі. Поки не буде розвалений кремель, не буде спокою і цьому світі.
показати весь коментар
23.06.2020 13:58 Відповісти
Поясніть - це представник відібраний, чи там всі такі.
показати весь коментар
23.06.2020 14:34 Відповісти
Отличник террористической деятельности с Краснім дипломом ГРУ МО РФ. ))))))))
показати весь коментар
23.06.2020 14:38 Відповісти
Ну дык молодец, оформился по полной.
показати весь коментар
23.06.2020 14:43 Відповісти
Ехал сдавать документы на бюджет в Могилянку? Сколько таких "студентов" появятся в сентябре в лучших ВУЗах Украины? А мы, лохи, оплатим им обучение своими налогами, еще и стипендии с общежитиями обеспечим. Добрый и справедливый у нас Президент. А нам надо больше работать и больше отчислять.
показати весь коментар
23.06.2020 14:49 Відповісти
Дочекаємось що На день Незалежності мабуть буде спільний парад динр и зелендонських нацгвардіанців.
показати весь коментар
23.06.2020 14:56 Відповісти
Як ви думаєте що такий "студент" буде робити на підконтрольній території, вчитись?...
показати весь коментар
23.06.2020 15:16 Відповісти
В академию СБУ поступать ехал наверное))))
показати весь коментар
23.06.2020 15:18 Відповісти
Приехало поступать без экзаменов и очереди в лучшие вузы?
показати весь коментар
23.06.2020 15:23 Відповісти
При "киевской хунте" все сидели под шконкой, в т.ч. и Сивухи, Портновы и остальная киздобратия. При Членограе повылазила всякая мразота, прут в Украину и еще рюзьге мир пытаются строить.
показати весь коментар
23.06.2020 16:00 Відповісти
Наверное чувак думал, что ему " как ветерану боевых действий" льготы положены.
показати весь коментар
23.06.2020 17:44 Відповісти
Мають негайно вибичитися і відпустити, бо як про взнає Сівохо, то ще прийдеться ставати на коліна і просити пробачення.
показати весь коментар
23.06.2020 18:34 Відповісти
Ааааа....так вот какой ты абитуриент из ОРДЛО. Дык зачем вообще ему доки? Их же без ЗНО принимают, они же ...особенные!
показати весь коментар
23.06.2020 18:38 Відповісти
А это точно воин ДНР?
Или мама с папой этому мажору налепили "ксив" лугандонских и не объяснили чаду в каких случаях их надо применять?!
показати весь коментар
23.06.2020 18:41 Відповісти
Чему радуетесь? Это ВВП радуется и ручки трёт, что хохлёнка в 14 лет на войну отправил убивать своих же.
показати весь коментар
25.06.2020 10:44 Відповісти
 
 