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Поліція викрила псевдополіцейського, який обдурив людей на 400 тис. гривень. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили шахрая, який дзвонив жителям різних регіонів України, представлявся поліцейським і розповідав про нібито вчинення злочинів їхніми родичами. За вирішення "проблемної ситуації" зловмисник пропонував перерахувати гроші на зазначені банківські картки.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що представляючись працівником поліції, зловмисник у телефонній розмові повідомляв людям про скоєння злочинів їхніми родичами. За уникнення відповідальності вимагав перерахувати гроші на банківську картку.

Шахраєм виявився 38-річний уродженець Полтавської області, який зараз живе в Івано-Франківську. У минулому чоловік відбував покарання за аналогічні злочини, а також розбій та умисне вбивство.

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До шахрайства зловмисник залучив свою 34-річну дружину. Подружжя вело доволі скритий спосіб життя: уникали будь-яких дружніх стосунків та не реєструвалися в соціальних мережах. Щоденно на автомобілі, яким керувала жінка, вони виїжджали в багатолюдні місця, звідки телефонували потерпілим. Після перерахунку коштів аферист намагався відразу зняти готівку, щоб уникнути блокування банківської картки потерпілою стороною.

Протягом дня зловмисник здійснював 300-400 телефонних дзвінків, а всього за два роки заволодів коштами на суму майже 400 000 гривен, розповіли в поліції.

Поліція викрила псевдополіцейського, який обдурив людей на 400 тис. гривень 01
Поліція викрила псевдополіцейського, який обдурив людей на 400 тис. гривень 02
Поліція викрила псевдополіцейського, який обдурив людей на 400 тис. гривень 03
Поліція викрила псевдополіцейського, який обдурив людей на 400 тис. гривень 04

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За шахрайство йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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Автор: 

шахрайство (1082) Нацполіція (15176) Івано-Франківська область (950)


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Два года условно дадут ?
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23.06.2020 13:14 Відповісти
Не, этого придурка мусора накажут по полной программе.
Конкурент, та ещё и подпольный.
Образцово-показательно порвут, як мавпа газету.
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23.06.2020 13:17 Відповісти
Эта наша корова! И мы её доим, негодник!
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23.06.2020 13:24 Відповісти
ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ!!!
"Псевдополиция начала псевдорасследование по нашим псевдодепутатам и псевдоминистрам с псевдопрезидентом, с целью выяснить когда-же они наконец то нажрутся."
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23.06.2020 13:22 Відповісти
Потому как народу скоро нечем штрафы будет платить.
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23.06.2020 13:23 Відповісти
Один из таких однажды позвонил мне в два часа ночи и давясь слезами, сообщил от моего имени, что меня забрали в участок и только небольшая доля пожертвований может спасти меня от тюрьмы... Когда я его проклял, мне показалось, что от моего тихого голоса в соседней квартире проснулись соседи. Сам не люблю когда меня ночью по пустякам беспокоят.
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23.06.2020 13:31 Відповісти
Цікаво скількі в тій поліцї людей залишилось? Сотня буде? Чи вже меньше?
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23.06.2020 13:33 Відповісти
А я б йому язика відрізав. Сказав би, що сам собі відкусив при затриманні. Бо через пару років ця гнида вийде і буде знову людей розводити.
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23.06.2020 14:15 Відповісти
 
 