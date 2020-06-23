Поліція викрила псевдополіцейського, який обдурив людей на 400 тис. гривень. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили шахрая, який дзвонив жителям різних регіонів України, представлявся поліцейським і розповідав про нібито вчинення злочинів їхніми родичами. За вирішення "проблемної ситуації" зловмисник пропонував перерахувати гроші на зазначені банківські картки.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що представляючись працівником поліції, зловмисник у телефонній розмові повідомляв людям про скоєння злочинів їхніми родичами. За уникнення відповідальності вимагав перерахувати гроші на банківську картку.

Шахраєм виявився 38-річний уродженець Полтавської області, який зараз живе в Івано-Франківську. У минулому чоловік відбував покарання за аналогічні злочини, а також розбій та умисне вбивство.

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До шахрайства зловмисник залучив свою 34-річну дружину. Подружжя вело доволі скритий спосіб життя: уникали будь-яких дружніх стосунків та не реєструвалися в соціальних мережах. Щоденно на автомобілі, яким керувала жінка, вони виїжджали в багатолюдні місця, звідки телефонували потерпілим. Після перерахунку коштів аферист намагався відразу зняти готівку, щоб уникнути блокування банківської картки потерпілою стороною.

Протягом дня зловмисник здійснював 300-400 телефонних дзвінків, а всього за два роки заволодів коштами на суму майже 400 000 гривен, розповіли в поліції.









Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. За шахрайство йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

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