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СБУ припинила діяльність проросійських пропагандистів у Києві, серед них громадянин РФ. ФОТОрепортаж

Діяльність групи проросійських провокаторів, які закликали до порушення територіальної цілісності нашої країни, припинила Служба безпеки України в столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними досудового слідства, пропагандисти, один із яких має російський паспорт, знімали та поширювали в інтернеті сепаратистські матеріали і сприяли розпалюванню міжнаціональної ворожнечі. Зловмисники, зокрема, агітували за порушення державних кордонів та створення на території окремих областей України псевдодержавних утворень. Також встановлено, що зловмисники часто були учасниками маніпулятивних сюжетів на російських пропагандистських телеканалах.

Експертиза засвідчила, що відзняті зловмисниками відеоматеріали містять публічні заклики до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України -

Під час слідчих дій за місцями проживання і тимчасового перебування учасників групи правоохоронці вилучили антиукраїнські матеріали, сценарії та звіти про антидержавні інформаційні кампанії, гроші, надані спонсорами з РФ, носії інформації та заборонену літературу, а також пам’ятні відзнаки Московського вищого військового командного училища.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України, слідчі СБУ повідомили про підозри організатору групи та його спільнику. Тривають слідчі дії. Перевіряється інформація щодо можливої причетності окремих російських політсил та громадських організацій до фінансування антиукраїнських пропагандистських акцій.

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СБУ припинила діяльність проросійських пропагандистів у Києві, серед них громадянин РФ 01
СБУ припинила діяльність проросійських пропагандистів у Києві, серед них громадянин РФ 02
СБУ припинила діяльність проросійських пропагандистів у Києві, серед них громадянин РФ 03
СБУ припинила діяльність проросійських пропагандистів у Києві, серед них громадянин РФ 04
СБУ припинила діяльність проросійських пропагандистів у Києві, серед них громадянин РФ 05

Автор: 

Київ (19490) пропаганда (2802) росія (65223) СБУ (12826)


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Топ коментарі
+21
сепарня с оккупированных территорий , которых так облизывает зесрань, тоже имеют паспорта рефии.
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23.06.2020 13:50
+19
когда открытых предателей и врагов Украины арестуют медведчука, бойко, рабиновича, черноротую елену Бондаренко, Лукаш??!
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23.06.2020 14:25
+17
А сколько вам СБУ-шникам платит Петушарий, чтоб вы его не трогали?
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23.06.2020 14:01
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сепарня с оккупированных территорий , которых так облизывает зесрань, тоже имеют паспорта рефии.
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23.06.2020 13:50 Відповісти
Мертвечук-Рабінович - сепари в законі.
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23.06.2020 14:05 Відповісти
Шарики на хате у них были?
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23.06.2020 13:56 Відповісти
Этих обменять на таксистов,

а их детей без экзаменов определить на бюджет в университет им Шевченко.
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23.06.2020 13:56 Відповісти
Только хотел о том же дописать - "Мол, посоны, не сцыте, в Лугандоне уже заготовили на подвале пару таксистов и наркомана, чтоб вас выменять"
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23.06.2020 13:59 Відповісти
СБУ припинила діяльність проросійських пропагандистів у Києві, серед них громадянин РФ - Цензор.НЕТ 4556
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23.06.2020 14:07 Відповісти
Шобла - не шобла, а с ними было лучше!
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23.06.2020 14:13 Відповісти
Конечно лучше - раньше ты ходить мог, а теперь только на бутылке сидеть
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24.06.2020 03:04 Відповісти
Т.е. здесь станет меньше дегенератов, орущих, что Украины без Свыночолого больше нет, а есть какая то "маларосия" в их воспаленном мозге?
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23.06.2020 13:56 Відповісти
походу,некому будет тебе компанию составить..
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23.06.2020 13:58 Відповісти
Ты считаешь, что больше подобных долбней здесь не будет и мне не будет кого тут троллить за подобную бредятину?СБУ припинила діяльність проросійських пропагандистів у Києві, серед них громадянин РФ - Цензор.НЕТ 2013
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23.06.2020 14:03 Відповісти
если ты, наконец-то, уйдёшь, то - да
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23.06.2020 14:47 Відповісти
СБУ припинила діяльність проросійських пропагандистів у Києві, серед них громадянин РФ - Цензор.НЕТ 2488
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23.06.2020 15:05 Відповісти
Так они что, людям помогали, деньги раздавали?
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23.06.2020 14:00 Відповісти
А сколько вам СБУ-шникам платит Петушарий, чтоб вы его не трогали?
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23.06.2020 14:01 Відповісти
Не, питушня тратится только на титушю...
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23.06.2020 14:09 Відповісти
похоже питушарий нашел себе какого-то влиятельного покровителя... вполне возможно, что это фекаломойский
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23.06.2020 14:48 Відповісти
крыша МВД. а имменно Аваков прикрывает, у него с Шарием договоренность.
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23.06.2020 16:16 Відповісти
Основания для посещения в Украины у них есть и никто им не запретит посещать. А был бы визовый режим с РФ, тогда другое дело.
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23.06.2020 14:04 Відповісти
шо-шо.....
Деятельность группы пророссийских провокаторов сидящих в Верховной Раде, которые призывали к нарушению территориальной целостности нашей страны, прекратила Служба безопасности Украины в столице?????
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23.06.2020 14:13 Відповісти
кремлядским курсантом оказалась украинская гнида
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23.06.2020 14:21 Відповісти
когда открытых предателей и врагов Украины арестуют медведчука, бойко, рабиновича, черноротую елену Бондаренко, Лукаш??!
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23.06.2020 14:25 Відповісти
Такую буйную чуйню распространить возможно наверно только через церкви секту РПЦФСБ в Украине !
Других гнойников наверно не осталось, ну может Одесса и Харьков.
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23.06.2020 14:34 Відповісти
Посадить того, кто их не посадил!!!
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23.06.2020 15:26 Відповісти
Вот что сделают с украинцем за похожие дела на обосрашке? Сгноят ведь в лагерях!!! А Зе рассмотрел мир в глазах пыни, или просто сцыт.
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23.06.2020 15:30 Відповісти
Украина должна уничтожить все каналы спонсируемые из Кремля внутри Украины! Они ведут подрывную деятельность страны и кремлевскую пропаганду психологическую войну против Украинского населения! Это видно вооруженным глазом по пророссйиским кремля каналам Медведчука-Козака. News One, 112 канал, Зик.
СБУ бесхребетное ловит только мелких шавок. и власть Зе дно ватное. Сыт трогать откровенных предателей.
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23.06.2020 15:51 Відповісти
По рукам дадут и компромат покажут на гомосексуалиста Зеленского. Скажи кого ты избрал в президенты и я скажу кто ты.
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24.06.2020 07:45 Відповісти
А я подумав захерачили бакланівські виродки мертвечуків та виродків ригоАнальних, а вони накрили яку-сь сцикопіхоту недотрахану.
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23.06.2020 19:31 Відповісти
 
 