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У Кривому Розі в автомобілі стався вибух, постраждав чоловік, - поліція. ФОТОрепортаж

За фактом вибуху в автомобілі поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження. За попередньою інформацією, 32-річний чоловік зазнав поранення уннаслідок необережного поводження з електродетонатором, який вибухнув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького відділу поліції.

"22 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Металургійного району пролунав вибух у автомобілі. Виїздом на місце події працівниками поліції було встановлено, що криворіжець знаходячись у вказаному автомобілі дістав вибухонебезпечний предмет схожий на електродетонатор, який вибухнув. В результаті чого останній отримав тілесне ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Також, в ході огляду речей потерпілого правоохоронцями було виявлено та вилучено з сумки тротилову шашку вагою 200 грамів. Вилучене направлено на експертизу.

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У Кривому Розі в автомобілі стався вибух, постраждав чоловік, - поліція 01

За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 та за ст. 128 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).

У Кривому Розі в автомобілі стався вибух, постраждав чоловік, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Наразі триває досудове розслідування, в рамках якого поліція встановлює всі обставини справи.

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Автор: 

авто (6169) вибух (4461) Кривий Ріг (1358)


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Топ коментарі
+7
походу, готовился теракт(подрыв банкомата) или заказное убийство, но у киллера "черный пояс" по рукожопию, в итоге подрыв на электродетонатора в машине..
премия Дарвина чуваку и долгих лет на зоне..
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23.06.2020 15:00
+1
"находясь в указанном автомобиле получил взрывоопасный предмет"
От кого получил?
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23.06.2020 15:01
+1
недавно такие же албанские киллеры, мочканули какого-то албанского наркоторговца, который жил в центре Киева, потом пытались спалить смарт и чуть сами не сгорели
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23.06.2020 15:05
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походу, готовился теракт(подрыв банкомата) или заказное убийство, но у киллера "черный пояс" по рукожопию, в итоге подрыв на электродетонатора в машине..
премия Дарвина чуваку и долгих лет на зоне..
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23.06.2020 15:00 Відповісти
недавно такие же албанские киллеры, мочканули какого-то албанского наркоторговца, который жил в центре Киева, потом пытались спалить смарт и чуть сами не сгорели
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23.06.2020 15:05 Відповісти
Косорукий подрывник ! Как он еще шашку не взорвал недоумок
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23.06.2020 15:45 Відповісти
"находясь в указанном автомобиле получил взрывоопасный предмет"
От кого получил?
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23.06.2020 15:01 Відповісти
ну, для цих суворих країв, наш бубочка не такий вже й тупий!
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23.06.2020 15:03 Відповісти
може то бубочкин пєрдак рвонув від перегляду фейсбуку
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23.06.2020 15:10 Відповісти
Подскажите а где в шкоде используется электродетонатор, у нас что страна гранат и электродетонаторов?
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23.06.2020 15:18 Відповісти
Для системы взрывного пожаротушения.
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23.06.2020 15:49 Відповісти
он разбирал подушку безопасности и тут как бахнет.
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23.06.2020 20:25 Відповісти
Подрывнику по не осторожности ПРИ обращении с табельным электродетонатором, оторвало коки - яки.
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23.06.2020 15:22 Відповісти
В стране бандитский беспредел а Аваков самый лучший министр .
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23.06.2020 15:36 Відповісти
нафига номера на евробляхе замазали и так хрен узнаешь чья она.
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23.06.2020 20:30 Відповісти
 
 