У Кривому Розі в автомобілі стався вибух, постраждав чоловік, - поліція. ФОТОрепортаж

За фактом вибуху в автомобілі поліція Кривого Рогу відкрила кримінальне провадження. За попередньою інформацією, 32-річний чоловік зазнав поранення уннаслідок необережного поводження з електродетонатором, який вибухнув.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області за матеріалами Криворізького відділу поліції.

"22 червня до поліції надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Металургійного району пролунав вибух у автомобілі. Виїздом на місце події працівниками поліції було встановлено, що криворіжець знаходячись у вказаному автомобілі дістав вибухонебезпечний предмет схожий на електродетонатор, який вибухнув. В результаті чого останній отримав тілесне ушкодження та був госпіталізований до лікарні.

Також, в ході огляду речей потерпілого правоохоронцями було виявлено та вилучено з сумки тротилову шашку вагою 200 грамів. Вилучене направлено на експертизу.

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За цим фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 та за ст. 128 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження).



Фото: сайт поліції

Наразі триває досудове розслідування, в рамках якого поліція встановлює всі обставини справи.

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