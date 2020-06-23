"Лежати! Руки за спину": поліція на Київщині знешкодила банду, яка викрадала людей для заволодіння їхніми квартирами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Київщини затримали злочинне угруповання, яке "спеціалізувалася" на викраденні людей для заволодіння їхніми квартирами.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зловмисники підробляли документи і на їх підставі продавали квартири громадян. При цьому вони вибирали квартири, власники яких померли або вели антисоціальний спосіб життя. При цьому бандити застосовували фізичне насильство до господарів житла і проти їхньої волі вивозили в інше місце, де утримували, доки не продадуть квартиру.

Для цього правопорушники виготовляли правовстановлюючі документи на нерухоме майно, зокрема залучали "свою" людину з підробленим паспортом, яка виступала в ролі власника. Також підробляли різні довідки, необхідні для подальшого продажу. Маючи повний комплект документів, виставляли нерухомість на продаж. Кошти від продажу покупці передавили нібито власнику, а той - організатору злочинної групи, який розподіляв їх між усіма учасниками.

Наразі затримано організатора угруповання і сімох його учасників.

За результатами вжитих слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили їхню причетність до п'яти фактів заволодіння квартирами.

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