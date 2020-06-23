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"Лежати! Руки за спину": поліція на Київщині знешкодила банду, яка викрадала людей для заволодіння їхніми квартирами. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поліцейські Київщини затримали злочинне угруповання, яке "спеціалізувалася" на викраденні людей для заволодіння їхніми квартирами.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що зловмисники підробляли документи і на їх підставі продавали квартири громадян. При цьому вони вибирали квартири, власники яких померли або вели антисоціальний спосіб життя. При цьому бандити застосовували фізичне насильство до господарів житла і проти їхньої волі вивозили в інше місце, де утримували, доки не продадуть квартиру.

Для цього правопорушники виготовляли правовстановлюючі документи на нерухоме майно, зокрема залучали "свою" людину з підробленим паспортом, яка виступала в ролі власника. Також підробляли різні довідки, необхідні для подальшого продажу. Маючи повний комплект документів, виставляли нерухомість на продаж. Кошти від продажу покупці передавили нібито власнику, а той - організатору злочинної групи, який розподіляв їх між усіма учасниками.

Наразі затримано організатора угруповання і сімох його учасників.

За результатами вжитих слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили їхню причетність до п'яти фактів заволодіння квартирами.

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Лежати! Руки за спину: поліція на Київщині знешкодила банду, яка викрадала людей для заволодіння їхніми квартирами 01
Лежати! Руки за спину: поліція на Київщині знешкодила банду, яка викрадала людей для заволодіння їхніми квартирами 02
Лежати! Руки за спину: поліція на Київщині знешкодила банду, яка викрадала людей для заволодіння їхніми квартирами 03
Лежати! Руки за спину: поліція на Київщині знешкодила банду, яка викрадала людей для заволодіння їхніми квартирами 04
Лежати! Руки за спину: поліція на Київщині знешкодила банду, яка викрадала людей для заволодіння їхніми квартирами 05
Лежати! Руки за спину: поліція на Київщині знешкодила банду, яка викрадала людей для заволодіння їхніми квартирами 06
Лежати! Руки за спину: поліція на Київщині знешкодила банду, яка викрадала людей для заволодіння їхніми квартирами 07

Автор: 

Київська область (4028) Нацполіція (15176) викрадення (819)


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Топ коментарі
+18
Все были в доле! От нотариусов до "новой" полиции. Жесть.
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23.06.2020 17:36
+9
Як можна продати квартиру , коли нотаріуси не в долі? Крім цих виродків бойовиків, яких зловили, Треба слідчим копати глибше, там ниточки потягнуться - до нотаріусів, в райдержадміністрацію, в БТІ, до дільничних міліціонерів-корупціонерів, в суди, адже повинні були кудись подітись їх родичі на спадчину з першої по четверту черги. Таке враження, що лихі 90 повернулись. Я пам'ятаю ті часи. коли одинока людина пропадала, потім її викидали вже як невиліковного хворого наркомана під огорожу, коли дім її вже продали, також знаходили одиноких бабусь які чомусь замерзли в річці, а на місці їх халупок тепер збудували великі елітні маєтки . Тому їм в майбутньому ще воздастя по ділам їх .
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23.06.2020 17:55
+8
Лихие 90-е настали...
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23.06.2020 17:16
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Лихие 90-е настали...
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23.06.2020 17:16 Відповісти
"Лежать! Руки за спину": полиция на Киевщине обезвредила банду, которая похищала людей для завладения их квартирами - Цензор.НЕТ 4780
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23.06.2020 17:17 Відповісти
тобто не все мусора охраняют эгегейпарады пока...
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23.06.2020 17:19 Відповісти
Два, три показательных суда с максимально возможными сроками и это явление станет историей.
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23.06.2020 17:28 Відповісти
Да ладно цыркачить, все бандюки темболее такого уровня под мусоровской крышей, это знают даже дети в детсаду, скукотища....
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23.06.2020 17:33 Відповісти
Все были в доле! От нотариусов до "новой" полиции. Жесть.
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23.06.2020 17:36 Відповісти
и дальше будут в доле все.
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23.06.2020 17:54 Відповісти
Если будут свободные коросткосволы, эти преступлениия сократяться в разы.
Даже без заказчиков.
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23.06.2020 18:02 Відповісти
Для таких и им подобным должен существовать негласный закон "могила-единственный и без альтернативный приговор, вступающий в силу до накидывания браслетов".Если бы Аваков так воспитал всю систему пр-х органов, то его и их уважению не было бы предела.
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23.06.2020 17:45 Відповісти
Як можна продати квартиру , коли нотаріуси не в долі? Крім цих виродків бойовиків, яких зловили, Треба слідчим копати глибше, там ниточки потягнуться - до нотаріусів, в райдержадміністрацію, в БТІ, до дільничних міліціонерів-корупціонерів, в суди, адже повинні були кудись подітись їх родичі на спадчину з першої по четверту черги. Таке враження, що лихі 90 повернулись. Я пам'ятаю ті часи. коли одинока людина пропадала, потім її викидали вже як невиліковного хворого наркомана під огорожу, коли дім її вже продали, також знаходили одиноких бабусь які чомусь замерзли в річці, а на місці їх халупок тепер збудували великі елітні маєтки . Тому їм в майбутньому ще воздастя по ділам їх .
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23.06.2020 17:55 Відповісти
Вольготно живется в Украине бандитам и ворам всех мастей и рангов...
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23.06.2020 17:59 Відповісти
Пакуют всех, кто в бюджетных условиях , а тот который в добротном доме , стоит важно опершись о косяк .
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23.06.2020 18:29 Відповісти
К сожалению в нашей шакальей стране провести старость в собственной квартире и одиночестве попивая пивко или коньяк не получится. Но есть ряд действий, которые оставят желающих отжать чужую квартиру или дом без куска хлеба. Об этом нужно задуматся еще в молодость Самый лучший завести семью . Второй вариант ожно завещать религиозной организации -монастырю. Третий вариант, если есть возможность вымотатся в какую нибудь цивилизованную страну. Если с первым вторым и третьим вариантами не сложилось ,а так к сожалению может быть недвижимость должна быть завещана, и не важно, это племянник, друг, или соседка многодетная мать. Главное что бы человек был надёжным и проверенным. С ними дожна быть связь на уровне личных встреч и что бы это видели соседи. Всякие негодяи будут знать это и обходить вас стороной. Тем более если завещав недвижимость вы например,потом встретили любовь всей своей жизни завещание всегда можно переписать. Это ваше право.Это касается и наследников которые узнали что им чтото завещано. Они должны минимум 2 раза в месяц навещать завещателя, ухаживать за ним. Тогда шансы у упустить квартиру или дом у наследников минимальны.
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24.06.2020 01:19 Відповісти
У жидов на твой счёт другой план ((
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24.06.2020 09:51 Відповісти
Это только цветочки! Скоро начнут владельцев паёв похищать. Зелёные защитить не желают, а бандюкам всех мастей материал для нажива подкидывают. Мол собирайте земельку, мы у вас оптом выкупать будем.
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24.06.2020 01:54 Відповісти
А полученные деньги, за чужую земельку, можете в наших казино спускать
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24.06.2020 01:56 Відповісти
Да уж, наследие Свинорылого ((
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24.06.2020 09:45 Відповісти
 
 