ДБР проводить обшук в Одеській міськраді у справі про закупівлю безкоштовних підручників на суму 13 млн грн. ФОТОрепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань в рамках розслідування кримінального провадження за фактом закупівлі онлайн-підручників, які були у вільному доступі, проводять 16 санкціонованих судом обшуків за місцем роботи і проживання осіб, які можуть бути причетні до вказаного злочину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, 18 червня 2018 року посадові особи Департаменту економічного розвитку Одеської міської ради на підставі недостовірних даних оголосили і провели тендер на закупівлю онлайн-підручників. За його результатами з приватним підприємством було укладено договір і проведено оплату послуг з доступу до підручників на суму 13 млн 900 грн. Приватне підприємство, яке було визнано переможцем тендеру, надало доступ до ресурсу з підручниками, які були у вільному доступі на сайті Міністерства освіти України.

У 2019 чиновники повторно внесли свідомо недостовірні відомості про ефективність реалізації згаданої програми та внесли відповідні зміни до Міської цільової програми підтримки інвестиційної діяльності на території Одеси на 2019-2021 роки з питань фінансування зазначених заходів.

Слідство встановило, що фігуранти справи залучали до участі в проведенні тендерів заздалегідь узгоджених учасників, які забезпечували завищення вартості послуг. Надалі бюджетні кошти привласнювалися шляхом переведення на рахунки підконтрольних підприємств, а в подальшому переводилися в готівку і розподілялися між усіма учасниками схеми.

Досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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