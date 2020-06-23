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23 083 43

Внаслідок паводку в Карпатах затоплено 80 сіл, мости і дороги. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Карпатах внаслідок негоди було затоплено села, змито мости і дороги.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

Ігор Тихолаз у Фейсбуці зазначив: "У Карпатах зараз - біда, велика повінь. Затопило десятки сіл (понад 80 сіл), змито 40 мостів, затоплено дороги, порушена інфраструктура... Дощ продовжує лити, без зупинки. Якщо ще день-два таких злив - страшно уявити, що буде".

Він продовжив: "Традиційно - ніхто не був готовий, влада безпорадна, людям тільки молитися залишається. Навіть не коментую де взагалі і влада зараз, в яку дірку залізла - ніхто нічого не коментує, ніхто нічого не робить".

Лариса Гайдук опублікувала відео, зазначивши: "Траса Н-09 на відрізку Яремче- Микуличин, станом на 10.30 ранку 23.06.2020 р"

Внаслідок паводку в Карпатах затоплено 80 сіл, мости і дороги 01
Внаслідок паводку в Карпатах затоплено 80 сіл, мости і дороги 02
Внаслідок паводку в Карпатах затоплено 80 сіл, мости і дороги 03
Внаслідок паводку в Карпатах затоплено 80 сіл, мости і дороги 04

Автор: 

Карпати (261) паводок (233)


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Топ коментарі
+41
Правильній заголовок: Вследствие варварской вырубки дикарями реликтовіх карпатских лесов, в Карпатах затоплено 80 сел, мосты и дороги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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23.06.2020 18:49
+16
Мосты смыло. Уходить будем через границу со Швейцарией, и сразу в Оман...
Вследствие паводка в Карпатах затоплено 80 сел, мосты и дороги - Цензор.НЕТ 9798
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23.06.2020 18:35
+9
НЕ Р1ЖТЕ ДЕРЕВ БОГ НАКАЗУЕ
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23.06.2020 19:15
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Мосты смыло. Уходить будем через границу со Швейцарией, и сразу в Оман...
Вследствие паводка в Карпатах затоплено 80 сел, мосты и дороги - Цензор.НЕТ 9798
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23.06.2020 18:35 Відповісти
русла рек нужно чистить
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23.06.2020 18:41 Відповісти
мозги себе почисть, эколог от сохи..
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23.06.2020 19:34 Відповісти
я бы вас, ку*в инвестор "зелёной энергетики", просил бы мне не писать, в ваших даунистических комментариях не нуждаюсь и вашу, ваше приземлённое ПОЦовское мнение о колбасных обрезках, меня совсем не интересует!! То, что вы сейчас начинаете жрать глазами, я всё это в 80-90 уже оставил в гальюне!!
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23.06.2020 20:19 Відповісти
А у тебя подгорело, колхозник..ты капслок ещё включи для сурьёзности..
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23.06.2020 20:37 Відповісти
Так, в нас робиться жахіття...
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23.06.2020 18:48 Відповісти
Правильній заголовок: Вследствие варварской вырубки дикарями реликтовіх карпатских лесов, в Карпатах затоплено 80 сел, мосты и дороги. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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23.06.2020 18:49 Відповісти
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23.06.2020 21:39 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=uRqkpgvnHPI#action=share
Закарпаття...
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23.06.2020 19:08 Відповісти
Люди -дебіли, самі себе знищують.
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23.06.2020 19:14 Відповісти
НЕ Р1ЖТЕ ДЕРЕВ БОГ НАКАЗУЕ
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23.06.2020 19:15 Відповісти
нечего на берегу реки строится, не смыло бы.
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23.06.2020 19:16 Відповісти
багато сел стоять на берегах річок. але на горбах. тому не треба сторїтися в долинах.
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23.06.2020 19:59 Відповісти
гуцулочка -карпаты ((((( учился в школе в 6 кл. в 1977 году , нам ГЕОГРАФИЧКА говорила , что КАРПАТЫ с его ЛЕСИСТОСТЬЮ делает очень КОМФОРТНЫЙ КЛИМАТ для ЕВРОПЕЙСКОЙ части СССССР !!! фашисты и комунисты не ПИЛИЛИ карпаты в промышленных МАССШТАБАХ как местные аборигены !!! с БУРШТЫНОМ делается тоже самое , песок будет литеть на весь УКРАИНСКИЙ ЧЕРНОЗЕМ !!! что сказать , вы не ХАЗЕЙВА , вы ВАРВАРЫ !!! мне местных не жалко , ЗНАЙТЕ что ГЕОГРАФИЧКА тогда жила в г. Кишиневе , а как дотошно она об этом говорила !!! в украинских школах сегодня ПАРЯТСЯ про секс в 6 ром вместе с ДИРЕКТОРОМ !!! там вам и надо , .....ли , еще сказать ???((((
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23.06.2020 19:35 Відповісти
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23.06.2020 21:40 Відповісти
.....вот сегодня СВЕЖИЙ ПРИМЕР , едут на великах два пацаненка лет 8-10 и на всю улицу один ОРЕТ : БМВ для -пацанов , МЕРСЕДЕС для петухов !!! что еще хотеть от ЭТОГО всего ???? я не выдержал и РЫКНУЛ на него : ЗАВАЛИ ХЛЕБАЛО , тот чуть с велика НЕ СВАЛИЛСЯ !!! вспоминаю свое детство МЫ про велики МЕЧТАЛИ , были тогда "орленок " и "школьник" , какие на.... ПИТУХИ , какие там БМВ с МЕРЕНАМИ ???!!! панове , нам ПИСЕЦ !!! причем ВСЕМ !!!!
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23.06.2020 19:44 Відповісти
Гавно и БМВ и Мерины- дорогие игрушки собранные из китайских дешевых деталей. Остались одни понты! Типа крутые бренды!
По своему опыту знаю, с 2004 года все они перешли на дешевые запчасти и качество машин упало повсеместно. А сейчас их так напичкали излишней електроникой, что они сами разобраться в проблемах не могут! Сколько у меня знакомых ездят на меринах и БМВ- только в лизе! Потому что без штанов оствнешься, если ремонтировать эти гробы надо будет.
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24.06.2020 07:17 Відповісти
Я не здивуюсь коли в найближчому майбутньому чорношкірі жителі Карпат з трембітою з в'єтнамського бамбуку, будуть співати на мові місцевого діалекту банту щасливу пісню україських бариг-лісовирубальників -: Malaika, nakupenda Malaika....
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23.06.2020 19:49 Відповісти
Помста Природы...
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23.06.2020 19:57 Відповісти
100%
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24.06.2020 05:14 Відповісти
А такі повені в Татрах,Альпах чи інших горах в Європі бувають?
Чи там дощів менше чи я чогось не розумію?
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23.06.2020 20:11 Відповісти
там олигофренов меньше
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23.06.2020 21:41 Відповісти
Там немає шаленої вирубки лісів, там укріплюються схили і загалом контроль за тим, щоб це не набувало таких масштабів, ведеться значно ретельніше, особливо владою на місцях.
Таке є всюди, де є гори, але в таких руйнівних масштабах - тільки в окремих довбнів, які самі це спровокували...
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24.06.2020 09:44 Відповісти
73%ные жлобы таки "порвали" Украину: лысые Карпаты стекут в ямы, бурштыновые республики станут песчаной пустыней, выпаленные *********** вездЕ посадки образуют "долину смерчей" по всей Украине..
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23.06.2020 20:52 Відповісти
шо-шо? Карпаты как раз за свыню голосовали. Внаслідок паводку в Карпатах затоплено 80 сіл, мости і дороги - Цензор.НЕТ 5263
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23.06.2020 21:44 Відповісти
так-так, за зелену свиню голосували. он і Івано-Франківська, і Закарпатська області зеленим позначені
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24.06.2020 09:20 Відповісти
ты ду... или приду... какие Зе, там барыги всем заправляли
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23.06.2020 21:45 Відповісти
зебилы, подкиньте эту шЫкарную идею Вошьдю вашему и его ручной Ведьмедиктовой нарисовать ещё одно дело за вырубаный местным элитным жлобьём лес, их или их родичей-знакомых затопленные дома, а заодно, шоб два раза не вставать, ещё и бурштыновые республики под крышей Авакова..
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24.06.2020 17:44 Відповісти
И что здесь такого?Такие паводки уже были и не раз,особо заметно на последнем фото.Село вроде затоплено но ни один дом не находится в воде,значит жители знали докуда достает паводок.
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23.06.2020 20:53 Відповісти
Это все проклятие оманского Осла Апокалипсиса
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24.06.2020 01:27 Відповісти
Когда вырубывали деревья и продавали лес в ЕС и уничтожали леса добычей бурштына, то тогда посеяли то, что сейчас пожинают!
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24.06.2020 05:09 Відповісти
Деревья надо было не вырубывать, а сажать, чтобы деревья не давали воде подняться. ну идиоты! И власти тоже черти и на местах, которые 100% с этого имели бабки и те, что на верхах! Потому что хотели бы пресечь уничтожение леса, то тогда бы направили туда и СБУ и нац гвардию и даже армию! Чтобы расследовать и всех арестовать! А все видать имели кусок пирога и теперь ущерба хер знает на сколько стране!
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24.06.2020 05:13 Відповісти
заслужили. природа дает ответку. а лес везут и везут....
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24.06.2020 07:02 Відповісти
Шо там, жителі Карпат та Прикарпаття, добре розжилися баблішком на вирубаних лісах? Воно, звісно, легко і дешево (торгувати необробленою сировиною), але тільки на якийсь нетривалий час. Потім починаються дещо інші, значно менш приємні процеси...
Що надбали - те й маєте.
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24.06.2020 09:41 Відповісти
Нічого ці паводки гуцулів не вчать, вчора знайомого чуть в тих краях не побили що він почав доказувати їм що це через вирубку...
А наші всі клієнти одну мантру несуть що це все влада винувата тому що не дала їм роботи, а більше немає де заробити тому і повинні ліс рубати... Менти, прокурори, лісники плачуть що в них зарплати низькі тому змушені це кришувати, якщо вони не будуть кришувати то інші це зроблять..
А влада плаче що Європа вимагає ліс вирубувати у всіх поважні причини....
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24.06.2020 10:20 Відповісти
Лес рубили, янтарь мыли, реки захламляли, где не нужно строились.... Теперь вся Украина им скинется на восстановление!
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24.06.2020 10:33 Відповісти
А Зе просто какой-то не фартовый
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24.06.2020 10:33 Відповісти
Більш ніж впевнений - дерева навіть зараз рублять в Карпатах на продаж за кордон, любов до грошей це ЗАХВОРЮВАННЯ ЮДИ ІСКАРІОТА
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24.06.2020 11:56 Відповісти
Прямого звязку вирубки лісу з повеню немає,в цій місцевості уявіть собі 2 місяці кожного дня опади навіть зараз в даний момент,земля давно воду не приймає.
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24.06.2020 19:38 Відповісти
 
 