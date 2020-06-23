НАЗК перевірить інформацію про московський банкет депутата ОПЗЖ Христенка на мільйон доларів, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Національне агентство із запобігання корупції перевірить інформацію про те, що депутат від ОПЗЖ Федір Христенко витратив $1 млн на організацію вечірки в Москві на честь дня народження своєї дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Дружина депутата від ОПЗЖ Федора Христенка погуляла в Москві на 1 млн доларів. Тепер НАЗК перевірить нардепа, який чомусь не повідомив про ці скромні витрати, хоча зобов'язаний", - сказано в повідомленні.

За даними ЦПК, нардеп не вніс відповідні зміни до своєї декларації. "Кожен публічний службовець зобов'язаний робити це, якщо витрачає понад 50 прожиткових мінімумів. А нардеп витратив 1 млн доларів і мовчав", - сказано в повідомленні.

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ЦПК написав заяву про це в НАЗК. В агентстві відповіли, що проведуть перевірку викладеної інформації.





Нагадаємо, в лютому 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація, що нардеп від ОПЗЖ Федір Христенко з Горлівки замовив в елітному готелі в центрі Москви дорогу вечірку на честь дня народження своєї дружини.

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