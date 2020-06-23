НАЗК перевірить інформацію про московський банкет депутата ОПЗЖ Христенка на мільйон доларів, - ЦПК. ДОКУМЕНТ
Національне агентство із запобігання корупції перевірить інформацію про те, що депутат від ОПЗЖ Федір Христенко витратив $1 млн на організацію вечірки в Москві на честь дня народження своєї дружини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.
"Дружина депутата від ОПЗЖ Федора Христенка погуляла в Москві на 1 млн доларів. Тепер НАЗК перевірить нардепа, який чомусь не повідомив про ці скромні витрати, хоча зобов'язаний", - сказано в повідомленні.
За даними ЦПК, нардеп не вніс відповідні зміни до своєї декларації. "Кожен публічний службовець зобов'язаний робити це, якщо витрачає понад 50 прожиткових мінімумів. А нардеп витратив 1 млн доларів і мовчав", - сказано в повідомленні.
ЦПК написав заяву про це в НАЗК. В агентстві відповіли, що проведуть перевірку викладеної інформації.
Нагадаємо, в лютому 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація, що нардеп від ОПЗЖ Федір Христенко з Горлівки замовив в елітному готелі в центрі Москви дорогу вечірку на честь дня народження своєї дружини.
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тепер цьомки в офісі головнокомандуючого тільки за вкв!
а что мульон...так чего ж не в велюре???? да????
На ближнем их лугу пасли;
Однако ж имена в архиве их остались:
То были два Осла,
Две Клячи старые, да два иль три Козла;
Для должного ж в порядке дел надзора
Им придана была Лиса за Прокурора.
И слух между народа шел,
Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол;
Со всем тем, не было в судьях лицеприязни,
И то сказать, что Щукиных проказ
Удобства не было закрыть на этот раз.
Так делать нечего: пришло писать указ,
Чтоб виноватую предать позорной казни
И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке». - «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку!