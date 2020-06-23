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НАЗК перевірить інформацію про московський банкет депутата ОПЗЖ Христенка на мільйон доларів, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Національне агентство із запобігання корупції перевірить інформацію про те, що депутат від ОПЗЖ Федір Христенко витратив $1 млн на організацію вечірки в Москві на честь дня народження своєї дружини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

"Дружина депутата від ОПЗЖ Федора Христенка погуляла в Москві на 1 млн доларів. Тепер НАЗК перевірить нардепа, який чомусь не повідомив про ці скромні витрати, хоча зобов'язаний", - сказано в повідомленні.

За даними ЦПК, нардеп не вніс відповідні зміни до своєї декларації. "Кожен публічний службовець зобов'язаний робити це, якщо витрачає понад 50 прожиткових мінімумів. А нардеп витратив 1 млн доларів і мовчав", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Депутат від ОПЗЖ Христенко замовив банкет у Москві на мільйон доларів на честь дня народження дружини, - Казанський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

ЦПК написав заяву про це в НАЗК. В агентстві відповіли, що проведуть перевірку викладеної інформації.

НАЗК перевірить інформацію про московський банкет депутата ОПЗЖ Христенка на мільйон доларів, - ЦПК 01
НАЗК перевірить інформацію про московський банкет депутата ОПЗЖ Христенка на мільйон доларів, - ЦПК 02

Нагадаємо, в лютому 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація, що нардеп від ОПЗЖ Федір Христенко з Горлівки замовив в елітному готелі в центрі Москви дорогу вечірку на честь дня народження своєї дружини.

Также читайте: С Альперина сняли электронный браслет, ему отменили все обязательства, - ЦПК

Автор: 

НАЗК (1686) Центр протидії корупції (265) Христенко (5)


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Топ коментарі
+15
Товариші по пляшці?
НАПК проверит информацию о московском банкете депутата ОПЗЖ Христенко на миллион долларов, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8200
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23.06.2020 18:39
+6
А це божества зебілів на Олімпі, а лохторат десь там, внизу.
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23.06.2020 18:43
+6
тут Европа для них страшна, русский мир с шикарными гуляниями барина на фоне холопов ближе
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23.06.2020 18:44
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Товариші по пляшці?
НАПК проверит информацию о московском банкете депутата ОПЗЖ Христенко на миллион долларов, - ЦПК - Цензор.НЕТ 8200
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23.06.2020 18:39 Відповісти
А тут трохи менші обсяги...
НАПК проверит информацию о московском банкете депутата ОПЗЖ Христенко на миллион долларов, - ЦПК - Цензор.НЕТ 78
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23.06.2020 18:41 Відповісти
А це божества зебілів на Олімпі, а лохторат десь там, внизу.
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23.06.2020 18:43 Відповісти
Це ж хтось за них голосує.
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23.06.2020 18:41 Відповісти
Дуркецало что слева, такую чушь несло вот на днях. Вроде не дундук был. Оказалось хуже. Или от невероятной самоуверенности буру буровят, либо за бабло крепкое. Но бабло за туфту не дадут. Когда же у нас у всех лопнет терпение---они же его испытывают. И проходит!
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23.06.2020 21:10 Відповісти
тут Европа для них страшна, русский мир с шикарными гуляниями барина на фоне холопов ближе
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23.06.2020 18:44 Відповісти
Та шо такое лям бакоф,для жены ведь,в нычке на офшарах исчо полно...
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23.06.2020 18:48 Відповісти
попався вилупок!
тепер цьомки в офісі головнокомандуючого тільки за вкв!
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23.06.2020 18:48 Відповісти
т.е что в мацкве...ваще никого не напрягает ?
а что мульон...так чего ж не в велюре???? да????
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23.06.2020 18:51 Відповісти
Хотілось би знати з якою метою вони перевіряють і які будуть поджальші дії якщо пеідтвердиться? Невже НПК як завжди поцілує їх у дупу?
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23.06.2020 18:58 Відповісти
Судьи невдалеке сбирались;
На ближнем их лугу пасли;
Однако ж имена в архиве их остались:
То были два Осла,
Две Клячи старые, да два иль три Козла;
Для должного ж в порядке дел надзора
Им придана была Лиса за Прокурора.
И слух между народа шел,
Что Щука Лисыньке снабжала рыбный стол;
Со всем тем, не было в судьях лицеприязни,
И то сказать, что Щукиных проказ
Удобства не было закрыть на этот раз.
Так делать нечего: пришло писать указ,
Чтоб виноватую предать позорной казни
И, в страх другим, повесить на суку.
«Почтенные судьи!» Лиса тут приступила:
«Повесить мало: я б ей казнь определила,
Какой не видано у нас здесь на веку:
Чтоб было впредь плутам и страшно, и опасно -
Так утопить ее в реке». - «Прекрасно!»
Кричат судьи. На том решили все согласно.
И Щуку бросили - в реку!
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23.06.2020 19:56 Відповісти
Байка рускава Глібова?
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23.06.2020 20:04 Відповісти
А СБУ не буде перевіряти? Дивно якось виходить.... У 1942 жінки членів політбюро КПРС не відмічали дні народження в Берліні.... Справа не в грошах ... Справа в падлючості
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23.06.2020 19:30 Відповісти
 
 