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Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Вихід із самоізоляції, Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Вихід із "самоізоляції"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав далекобійників дотримуватися вагових обмежень: "Ви, хлопці, засранці. Ми вас знайдемо, і буде боляче". ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський обкрадає державні "Укрнафту" і "Центренерго", - Куюн

Вихід із самоізоляції, Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

... можете у Медведчука запитати

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коли розпочалася Друга світова. Як Зеленський і Шмигаль підіграли Медведчуку. ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нові обличчя" не надто розбираються в складних системах, - "слуга народу" Арахамія

Вихід із самоізоляції, Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

"Птичку жалко"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про похід у кафе в Хмельницькому: Добровільно оплачу закладу суму, рівнозначну сумі штрафу

Вихід із самоізоляції, Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

...словом, придумаємо щось

Вихід із самоізоляції, Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

"Народження кандидата". Мікелаунджело Буонавройого. Музей психіхіатрії та дієтології при МНС

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бурхлива реакція мережі на те, як нардеп Микола Тищенко допомагав потерпілим на Позняках

Вихід із самоізоляції, Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Лимонадний Джо

Вихід із самоізоляції, Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Парад на планеті Плюк

Вихід із самоізоляції, Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Тяжкі будні

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

Зеленський Володимир (23845) Кирил (453) путін володимир (23827) фотожаба (13868) Шойгу Сергій (626) Мендель Юлія (230) Тищенко Микола (351)


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Топ коментарі
+69
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1830
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23.06.2020 21:17
+68
знайдіть на фото презедента

Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7142
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23.06.2020 21:09
+66
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 90
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23.06.2020 21:22
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А шо за ситуація із зебілом тищенком та лимоном? Пропустив цей момент...
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23.06.2020 21:04 Відповісти
привіз лимони погорєльцам, бо вода з цитриною успокаівайєт
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23.06.2020 21:08 Відповісти
Це не жарт?!
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23.06.2020 21:34 Відповісти
піська
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3103
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23.06.2020 21:47 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lcS0dBtr8tk&vl=ru поздравлєнійє
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23.06.2020 21:50 Відповісти
При этом, как сообщает издание https://focus.ua/ukraine/457573-vzryv-na-poznyakah Фокус , сам Тищенко заявил, что лимонный сок помогает при стрессе.
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23.06.2020 21:55 Відповісти
А вот "каклетки" не привез, видать в штабе все поели.
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24.06.2020 15:32 Відповісти
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5631
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23.06.2020 21:11 Відповісти
«У людей недостаточно кислые лица». Николай Тищенко решил подарить лимоны пострадавшим от взрыва на Позняках
https://nv.ua/ukraine/events/nikolay-tishchenko-privez-limony-postradavshim-ot-vzryva-reakciya-socsetey-novosti-kieva-50095534.html
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23.06.2020 21:12 Відповісти
Ось посилання: https://www.google.com/amp/s/nv.ua/amp/vzryv-na-poznyakah-tishchenko-priehal-na-mesto-tragedii-s-limonami-novosti-ukrainy-50095507.html
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23.06.2020 21:13 Відповісти
лимони привіз, а чим їх різать і як з них сік добувати - ні. їжте як якблука.
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23.06.2020 21:14 Відповісти
Скорше за все, він краєм вуха почув, як сопартєйци радились, скільки давати людям потерпілим - по лимону чи по два (в них там https://censor.net/news/3203927/*********************************************************************************************************), а колякатлєта вирішив усіх випередити і буквально з лимонами приперся. потім почав викручуватися по стрес, коли йому пояснили.
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24.06.2020 03:08 Відповісти
чёт сёдни не очень... или это я в мрачном расположении духа...
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23.06.2020 21:05 Відповісти
Как всегда.
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23.06.2020 21:07 Відповісти
це згодиться лише для вашої розбещеної фантазії.
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23.06.2020 21:09 Відповісти
знайдіть на фото презедента

Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7142
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23.06.2020 21:09 Відповісти
И где вы увидели на фото президента?
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23.06.2020 22:03 Відповісти
преЗЕдента найдіть...
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23.06.2020 22:10 Відповісти
Наш преЗедент хоч віслюк хоч дерево
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23.06.2020 23:13 Відповісти


Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1284
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23.06.2020 21:09 Відповісти
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 583
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23.06.2020 21:16 Відповісти
********** очень переживал по поводу взрыва дома и паводка, поэтому на всякий случай решил потянуть пару дорожек.
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24.06.2020 09:42 Відповісти
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 334
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23.06.2020 21:11 Відповісти
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2819
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23.06.2020 21:15 Відповісти
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1830
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23.06.2020 21:17 Відповісти
А де "дружина" з турецької газети?
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23.06.2020 21:23 Відповісти
...А тут видосик с заседания ,да ещё и с музыкальным сопровождением . Угар .!! >>>-https://www.facebook.com/alex.drone.1840/videos/268723681042970/UzpfSTEwMDAyNTM2NjAyOTEzODo2NzA1NzE3MzM3OTgzNTU/ https://www.facebook.com/alex.drone.1840/videos/
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23.06.2020 22:24 Відповісти
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23.06.2020 22:50 Відповісти
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4264
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23.06.2020 21:11 Відповісти
Найкраща👍👍👍
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23.06.2020 21:15 Відповісти
Біл!
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23.06.2020 21:24 Відповісти
Зе Гов Няра?
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23.06.2020 22:51 Відповісти
Фотофакт. Зеленський намагається зловити далекобійників.

https://twitter.com/24JDI/status/1275447264106799105/photo/1
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6705
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23.06.2020 21:12 Відповісти
засранцям скидка 50%
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23.06.2020 21:16 Відповісти
Та тож старая шутка и вообще не о том, и вообще нет времени думать. Ну, что вы в самом деле..
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23.06.2020 21:41 Відповісти
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1137
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23.06.2020 21:13 Відповісти
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1799
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23.06.2020 21:13 Відповісти
первая жаба, - огонь
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23.06.2020 21:14 Відповісти
Да?
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23.06.2020 21:16 Відповісти
Не?)
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23.06.2020 21:19 Відповісти
Геша, поехали?!
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23.06.2020 21:46 Відповісти
Выход из "самоизоляции", Лимонадный Джо, Парад на планете Плюк. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3760
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23.06.2020 21:15 Відповісти
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2595
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23.06.2020 21:21 Відповісти
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23.06.2020 22:08 Відповісти
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4265
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23.06.2020 21:19 Відповісти
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 341
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23.06.2020 21:20 Відповісти
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3193
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23.06.2020 21:22 Відповісти
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 90
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23.06.2020 21:22 Відповісти
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7676
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23.06.2020 21:23 Відповісти
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4782
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23.06.2020 21:28 Відповісти
Мій кум - далекобійник.
Голосував за🐸клоуна.
Клоун назвав кума засранцем.

Треба переписати його в телефоні.
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23.06.2020 21:37 Відповісти
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24.06.2020 11:18 Відповісти
Так уже выяснили, что было первым, лимон, лимонад или гараж?
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23.06.2020 21:38 Відповісти
стакан
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23.06.2020 22:05 Відповісти
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 208
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23.06.2020 21:49 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/c/b/3/a/cb3aac2310e0b4990fc6b06de6afaf07/original.jpgЭтот советский народ за 16 лет вперёд знал, что Вторая Мировая Война начнётся 22 пинюня 1941года, ,а не 1 августа 1939 годуа
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23.06.2020 21:50 Відповісти
1 сентября 1939 года.
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23.06.2020 22:23 Відповісти
Ну да в 13-39.
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23.06.2020 22:40 Відповісти
Свой пост выше посмотри. Я просто уточнил.
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23.06.2020 22:44 Відповісти
Я понял.посмотри выше.
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23.06.2020 23:51 Відповісти
73% далекобійників -плєчєвіє прєпіздєнта
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23.06.2020 21:55 Відповісти
А порох страну продал за три копейки.

Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 718
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23.06.2020 21:59 Відповісти
ого як розбагатів він! факти бєнядіктовій дай!
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23.06.2020 22:01 Відповісти
кому?
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23.06.2020 22:16 Відповісти
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5368
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23.06.2020 22:00 Відповісти
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3713
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23.06.2020 22:00 Відповісти
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8456
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23.06.2020 22:06 Відповісти
Золоті часи Голлівуду. Фільм «Конвой»
Раджу дивитись і переглядати.
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24.06.2020 09:33 Відповісти
Недавно переглядав його, один з моїх улюблених фільмів.
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24.06.2020 09:35 Відповісти
https://images.cnscdn.com/images/7/1/3/3/71337ff3ac3e5074be4e8a825c41f228/original.jpgКаждому киевлянину нуждающихся в лимонах ещё насыплю соли на глаз,подумал тихо https://nv.ua/ukraine/events/nikolay-tishchenko-privez-limony-postradavshim-ot-vzryva-reakciya-socsetey-novosti-kieva-50095534.html нардеп Николай Тищенко ,после выпитого стакана коньяка
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23.06.2020 22:16 Відповісти
https://scontent.fkbp1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/106005843_148924173426679_8327962030587518386_n.jpg?_nc_cat=100&_nc_sid=ca434c&_nc_ohc=Xsl72cvzN0oAX8QKSST&_nc_ht=scontent.fkbp1-1.fna&oh=e0bec176359b8acbd63dc2f584a0848b&oe=5F189535 Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9253 https://ukranews.com/news/710552-v-odesskom-gorsovete-po-faktu-zakupki-onlajn-uchebnikov-kotorye-byli-v-svobodnom-dostupe-proveli В Одесском горсовете закупили бесплатных учебников на 13 млн гривен. ГБР проводит обыски .
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23.06.2020 22:38 Відповісти
Ракета-катлета все таки сделал сегодняшний день.
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23.06.2020 22:49 Відповісти
В следующих фотожабах изюминкой, видимо, будет корабельная сосна.
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24.06.2020 15:42 Відповісти
Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5054
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24.06.2020 07:03 Відповісти
Позор на позорі. Як не дивно для мене, але Овоч нервово курить в стороні.
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24.06.2020 07:05 Відповісти
Тот за 4 года такого не "учудил" как этот за год, так и останется в истории "ёлкой" и "проффессором".
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24.06.2020 15:40 Відповісти
Ахахах) Первая вообще зачет! В десятку!😂😂😂
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24.06.2020 09:18 Відповісти
 
 