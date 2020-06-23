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Вихід із "самоізоляції", Лимонадний Джо, Парад на планеті Плюк. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"
Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"
Вихід із "самоізоляції"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Коломойський обкрадає державні "Укрнафту" і "Центренерго", - Куюн
... можете у Медведчука запитати
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нові обличчя" не надто розбираються в складних системах, - "слуга народу" Арахамія
"Птичку жалко"
...словом, придумаємо щось
"Народження кандидата". Мікелаунджело Буонавройого. Музей психіхіатрії та дієтології при МНС
Читайте на "Цензор.НЕТ": Бурхлива реакція мережі на те, як нардеп Микола Тищенко допомагав потерпілим на Позняках
Лимонадний Джо
Парад на планеті Плюк
Тяжкі будні
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Топ коментарі
+69 Олег Карпов #409293
показати весь коментар23.06.2020 21:17
+68 саша паламарчук
показати весь коментар23.06.2020 21:09
+66 Павло ШОвте
показати весь коментар23.06.2020 21:22
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https://nv.ua/ukraine/events/nikolay-tishchenko-privez-limony-postradavshim-ot-vzryva-reakciya-socsetey-novosti-kieva-50095534.html
https://twitter.com/24JDI/status/1275447264106799105/photo/1
Голосував за🐸клоуна.
Клоун назвав кума засранцем.
Треба переписати його в телефоні.
Раджу дивитись і переглядати.