Супрун заявила, що її намагалися залякати: "З адвокатом готую заяву в поліцію". ФОТОрепортаж

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я заявила про спробу її залякати. В автомобілі, куди сів провокатор, Супрун побачила людину, схожу на екснардепа від БПП, члена "Європейської Солідарності" і кандидата на пост глави НСЗУ Костянтина Яриніча.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері (23 червня. - Ред.) біля мого будинку невідомий чоловік вкрай зухвало намагався мене сфотографувати, пхавши телефон мені обличчя. Він поводився дуже нахабно, наче хотів мене налякати. Після цього він побіг і сховався в автівку, яка виїхала зі сторони офісу Медведчука. Мені вдалося сфотографувати цей автомобіль. Всередині, окрім інших, сидів чоловік, дуже схожий на колишнього депутата ВРУ Костянтина Яриніча від БПП, зараз член партії "Європейська Солідарність". Яриніч також кандидат на посаду голови НСЗУ "Національна служба здоров'я України", якого проштовхує на цю посаду міністр охорони здоров’я Максим Степанов, аби мати в цій інституції "свою людину". Зараз Яриніч - головний лікар Кропивницького онкодиспансеру. Нещодавно його зловили на вимаганні хабаря в онкопацієнта. Дуже достойний кандидат для того, аби очолити службу, в розпорядженні якої перебувають мільярди коштів платників податків. З адвокатом готую заяву до поліції. Мене так легко не налякати", - заявила Супрун.

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