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Супрун заявила, що її намагалися залякати: "З адвокатом готую заяву в поліцію". ФОТОрепортаж

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я заявила про спробу її залякати. В автомобілі, куди сів провокатор, Супрун побачила людину, схожу на екснардепа від БПП, члена "Європейської Солідарності" і кандидата на пост глави НСЗУ Костянтина Яриніча.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.

"Увечері (23 червня. - Ред.) біля мого будинку невідомий чоловік вкрай зухвало намагався мене сфотографувати, пхавши телефон мені обличчя. Він поводився дуже нахабно, наче хотів мене налякати. Після цього він побіг і сховався в автівку, яка виїхала зі сторони офісу Медведчука. Мені вдалося сфотографувати цей автомобіль. Всередині, окрім інших, сидів чоловік, дуже схожий на колишнього депутата ВРУ Костянтина Яриніча від БПП, зараз член партії "Європейська Солідарність". Яриніч також кандидат на посаду голови НСЗУ "Національна служба здоров'я України", якого проштовхує на цю посаду міністр охорони здоров’я Максим Степанов, аби мати в цій інституції "свою людину". Зараз Яриніч - головний лікар Кропивницького онкодиспансеру. Нещодавно його зловили на вимаганні хабаря в онкопацієнта. Дуже достойний кандидат для того, аби очолити службу, в розпорядженні якої перебувають мільярди коштів платників податків. З адвокатом готую заяву до поліції. Мене так легко не налякати", - заявила Супрун.

Також читайте: Супрун заявила про підготовку проти неї інформатаки: Пропоную ЗМІ повідомити імена замовників

Супрун заявила, що її намагалися залякати: З адвокатом готую заяву в поліцію 01
Супрун заявила, що її намагалися залякати: З адвокатом готую заяву в поліцію 02
Супрун заявила, що її намагалися залякати: З адвокатом готую заяву в поліцію 03
Супрун заявила, що її намагалися залякати: З адвокатом готую заяву в поліцію 04
Супрун заявила, що її намагалися залякати: З адвокатом готую заяву в поліцію 05

Автор: 

Супрун Уляна (636) Степанов Максим (2196) НСЗУ (313) Європейська Солідарність (1082) Яриніч Костянтин (1)


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Топ коментарі
+39
Супрун заявила, що її намагалися залякати: "З адвокатом готую заяву в поліцію" - Цензор.НЕТ 2022
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24.06.2020 09:58
+16
Ти баба хоч робоча?
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24.06.2020 09:57
+14
Надя, людині, яка розділові знаки розставити не здатна, не варто лізти у такі складні галузі, як політика та медицина!
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24.06.2020 10:05
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24.06.2020 10:13 Відповісти
Нам плевать,проблемы порохоботских аферистов простой народ не интересует.
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24.06.2020 09:49 Відповісти
Ти баба хоч робоча?
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24.06.2020 09:57 Відповісти
Эй администратор,это порохобот про твою маму сказал.
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24.06.2020 10:31 Відповісти
Супрун заявила, що її намагалися залякати: "З адвокатом готую заяву в поліцію" - Цензор.НЕТ 2022
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24.06.2020 09:58 Відповісти
😀
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24.06.2020 10:06 Відповісти
Высокая поэзия!
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24.06.2020 10:11 Відповісти
какая муза, такая и поэзия
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24.06.2020 10:12 Відповісти
"Повзав по соснi", - такой высокий поэтический стиль...
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24.06.2020 10:15 Відповісти
И твоё развитие на каком уровне?
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24.06.2020 10:26 Відповісти
ой, дураак...
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24.06.2020 10:27 Відповісти
Это какой-то позор - ПРОСТО ПОЗОР
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24.06.2020 09:49 Відповісти
Я тоже ей об этом говорил.
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24.06.2020 10:11 Відповісти
Позор з чешської - увага.
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24.06.2020 10:16 Відповісти
И с словацкой тоже
ЗОР- взгляд ( словянский)
Позырать - смотреть
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24.06.2020 10:20 Відповісти
О, ти знаєш одне слово з чеської мови. І що?
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24.06.2020 10:25 Відповісти
Зелена мафія.
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24.06.2020 09:52 Відповісти
Да, это тебе не по уютным фейсбучикам всякую бредятину постить, как страшно жЫть)))
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24.06.2020 09:55 Відповісти
Кому-то смотрю сильно весело, когда нападают на реальных борцов против фарммафии.
Это "общество" не заслуживает лучший жизни.
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24.06.2020 11:46 Відповісти
Ой, нападает она...Да эта хиппанутая может только на косяк с дурью нападать, думая, что тот-Ддимми Хендрикс.
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24.06.2020 11:54 Відповісти
Типичный представитель 73%-ого стада.
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24.06.2020 12:46 Відповісти
Ну-ну, не нервничай, 25 процентный, глядишь и ты вместе с ней доживёшь когда-нибудь до кислотного трипа.
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24.06.2020 13:07 Відповісти
Кто бы сомневался, что ты в теме... Жаль не в той, что надо для здорового общества.
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24.06.2020 13:28 Відповісти
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24.06.2020 13:31 Відповісти
Шось не розумію. Пєтін депутат запугав Уляну?
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24.06.2020 10:01 Відповісти
Бунт на корабле - путь к крушению.
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24.06.2020 10:17 Відповісти
Не зрозумів, тобто міністр Степанов пропихає на посаду в НСЗУ порохобота?
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24.06.2020 10:01 Відповісти
ні..
В лави ЄС пробрались приховані агенти Кремля,але ЧУЙНА пані американка їх Викрила !!
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24.06.2020 10:34 Відповісти
порохосрань обосралась а зе виноват.
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24.06.2020 10:02 Відповісти
Надя, людині, яка розділові знаки розставити не здатна, не варто лізти у такі складні галузі, як політика та медицина!
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24.06.2020 10:05 Відповісти
лукавишь, подонок! суть в том что человек с опг порошнеко нападает на людей.
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24.06.2020 10:14 Відповісти
Знову коми не розставлені нормально! Надя, що у тебе за утворення? ПТУ №13?
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24.06.2020 10:41 Відповісти
суть в том, что этого подонка выкинут из ЕС - но он УЖЕ отлично вписался в "слуги урода", и даже будет назначен лично вислюком в нужное кресло
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24.06.2020 10:48 Відповісти
От неправда, не віслюком, а Єрмаком!)))
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24.06.2020 10:49 Відповісти
а, точно, сорян)) вислюук некогда - оно айкос выкуривает и дегустирует слуг урода))..
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24.06.2020 10:52 Відповісти
надька ненавидит Пороха только за то, что он наглядно показал - какая она срань, голосовавшая за вислюка оманського)) А тут еще и зашквар вчерашний с обдолбанными зелохом и подкладываемой под него корабельной сосной
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24.06.2020 10:47 Відповісти
От сосны, от сосны мне, оторви иголочку. (С) Потап.
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24.06.2020 11:16 Відповісти
Да так Вам и надо если избрали в президенты зеленую плесень, эти ребята обуют Вас не на один миллиард, допустили жидка к бюджету, они то поумнее дурных хохлов, будете арбайтен на жидов и прокацапскую ********- маргионалы. Скажи кто твой друг(президент) я скажу кто ты такой, вот такая сказочка малята.
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24.06.2020 10:08 Відповісти
Путинская блевотина наступает на всех направлениях.
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24.06.2020 10:17 Відповісти
Держись, Ульяна!Ё
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24.06.2020 10:18 Відповісти
"пихавши телефон мне в лицо"
Супрун заявила, що її намагалися залякати: "З адвокатом готую заяву в поліцію" - Цензор.НЕТ 3910
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24.06.2020 10:18 Відповісти
"Ганьбище": соцмережі про оцінку "слугами" колеги Аллахвердієвої як "корабельної сосни".
Українці у соцмережах відповіли критикою і "фотожабами" на обговорення нардепами від "Слуги народу" Олександром Корнієнком і Давидом Арахамією зовнішності їхньої колеги Ірини Аллахвердієвої, щодо якої було вжито слова "робоча, як корабельна сосна"
Еспресо.TV представляє добірку дописів українців із соцмереж.

Так, партію "Слуга народу" користувачі "перейменували" на "Сосна Народу", а діалог Корнієнка та Арахамії представили діалогом "пацанчиків з района".

Також користувачі згадали і слова президента Володимира Зеленського, який цього ж дня назвав далекобійників "засранцями".

"Сьогодні Зеленський обізвав далекобійників "засранцями", а голова його фракції обізвав колегу "робочою як корабельна сосна".

"Засранці. Буде боляче. Баба робоча. Корабельна сосна. 300 зустрічей за 4 місяці. Викурити все айкоси. Баба так". Ви прослухали основні меседжі керівництва України за сьогоднішній день. Яке бл* грьобане ганьбище. Гей, дефективні, вам-то хоч смішно?" - пише НикоХунта.У мене тільки одне питання. Чим ця бидлота здивує нас завтра? Разумков нас*е на трибуні Верховної Ради? Герус нас*ить у ліфті Кабміну?" - пише у Twitter користувач "Львівський метрополітен"."Сьогодні Зеленський обізвав далекобійників "засранцями", а голова його фракції обізвав колегу "робочою як корабельна сосна". У мене тільки одне питання. Чим ця бидлота здивує нас завтра? Разумков нас*е на трибуні Верховної Ради? Герус нас*ить у ліфті Кабміну?" - пише у Twitter користувач "Львівський метрополітен".https://espreso.tv/news/2020/06/24/quotganbyschequot_socmerezhi_pro_ocinku_quotslugamyquot_kolegy_allakhverdiyevoyi_yak_quotkorabelnoyi_sosnyquot
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24.06.2020 10:18 Відповісти
Не на ту напали. Молодець, пані Уляна
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24.06.2020 10:18 Відповісти
Уже сами на себя нападают!
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24.06.2020 10:20 Відповісти
Ось і відповідь на питання, чому люди голосували за Голос а не ЄС.
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24.06.2020 10:28 Відповісти
Доктор Смерть Супрун створює якусь ГОшку..
піариться на чому може ))))))

Член"ЄС" працює з офісу Медведчука ?

Навіть я не повірю )))
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24.06.2020 10:32 Відповісти
Супрун -Доктор Смерть не здала паспорт США. Трындуй отсюда. Украина тебе не рада.
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24.06.2020 10:44 Відповісти
Странный пост. Может, это фанаты Супрун.. А, может, все не так было...
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24.06.2020 10:45 Відповісти
Ух порохоботи
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24.06.2020 11:12 Відповісти
мыла бы пол в амбулатории Детройта было бы спокойней
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24.06.2020 12:40 Відповісти
 
 