Супрун заявила, що її намагалися залякати: "З адвокатом готую заяву в поліцію". ФОТОрепортаж
Колишня в.о. міністра охорони здоров'я заявила про спробу її залякати. В автомобілі, куди сів провокатор, Супрун побачила людину, схожу на екснардепа від БПП, члена "Європейської Солідарності" і кандидата на пост глави НСЗУ Костянтина Яриніча.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, передає Цензор.НЕТ.
"Увечері (23 червня. - Ред.) біля мого будинку невідомий чоловік вкрай зухвало намагався мене сфотографувати, пхавши телефон мені обличчя. Він поводився дуже нахабно, наче хотів мене налякати. Після цього він побіг і сховався в автівку, яка виїхала зі сторони офісу Медведчука. Мені вдалося сфотографувати цей автомобіль. Всередині, окрім інших, сидів чоловік, дуже схожий на колишнього депутата ВРУ Костянтина Яриніча від БПП, зараз член партії "Європейська Солідарність". Яриніч також кандидат на посаду голови НСЗУ "Національна служба здоров'я України", якого проштовхує на цю посаду міністр охорони здоров’я Максим Степанов, аби мати в цій інституції "свою людину". Зараз Яриніч - головний лікар Кропивницького онкодиспансеру. Нещодавно його зловили на вимаганні хабаря в онкопацієнта. Дуже достойний кандидат для того, аби очолити службу, в розпорядженні якої перебувають мільярди коштів платників податків. З адвокатом готую заяву до поліції. Мене так легко не налякати", - заявила Супрун.
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В лави ЄС пробрались приховані агенти Кремля,але ЧУЙНА пані американка їх Викрила !!
Українці у соцмережах відповіли критикою і "фотожабами" на обговорення нардепами від "Слуги народу" Олександром Корнієнком і Давидом Арахамією зовнішності їхньої колеги Ірини Аллахвердієвої, щодо якої було вжито слова "робоча, як корабельна сосна"
Еспресо.TV представляє добірку дописів українців із соцмереж.
Так, партію "Слуга народу" користувачі "перейменували" на "Сосна Народу", а діалог Корнієнка та Арахамії представили діалогом "пацанчиків з района".
Також користувачі згадали і слова президента Володимира Зеленського, який цього ж дня назвав далекобійників "засранцями".
"Сьогодні Зеленський обізвав далекобійників "засранцями", а голова його фракції обізвав колегу "робочою як корабельна сосна".
"Засранці. Буде боляче. Баба робоча. Корабельна сосна. 300 зустрічей за 4 місяці. Викурити все айкоси. Баба так". Ви прослухали основні меседжі керівництва України за сьогоднішній день. Яке бл* грьобане ганьбище. Гей, дефективні, вам-то хоч смішно?" - пише НикоХунта.У мене тільки одне питання. Чим ця бидлота здивує нас завтра? Разумков нас*е на трибуні Верховної Ради? Герус нас*ить у ліфті Кабміну?" - пише у Twitter користувач "Львівський метрополітен"."Сьогодні Зеленський обізвав далекобійників "засранцями", а голова його фракції обізвав колегу "робочою як корабельна сосна". У мене тільки одне питання. Чим ця бидлота здивує нас завтра? Разумков нас*е на трибуні Верховної Ради? Герус нас*ить у ліфті Кабміну?" - пише у Twitter користувач "Львівський метрополітен".https://espreso.tv/news/2020/06/24/quotganbyschequot_socmerezhi_pro_ocinku_quotslugamyquot_kolegy_allakhverdiyevoyi_yak_quotkorabelnoyi_sosnyquot
піариться на чому може ))))))
Член"ЄС" працює з офісу Медведчука ?
Навіть я не повірю )))