Затримано членів злочинної групи, які виманювали у громадян гроші, обіцяючи їм повернути вкрадене майно. ФОТОрепортаж

Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції та Подільським управлінням поліції ГУНП у місті Києві за результатами спецоперації викрито і затримано п'ятьох учасників організованої злочинної групи, які налагодили схему системного протиправного заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом повернення викраденого у них майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Прокуратури міста Києва.

Кримінальне провадження розслідується за. ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Як повідомляють у прокуратурі, організував та очолив злочинну групу 37-річний раніше судимий мешканець Запорізької області, який особисто підібрав її учасників із числа своїх знайомих та членів сім’ї. Це мешканці м. Запоріжжя, двоє з них також мають судимості.

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Організатор розподіляв між учасниками групи ролі, забезпечував засобами конспірації та встановлював час і місце вчинення злочинів.

Так, використовуючи інформацію, внесену до інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України", зловмисники здійснювали пошук громадян, які звертались по спецлінії "102" з приводу викрадення в них особистих речей на території м. Києва, м. Львова, м. Одеси, м. Дніпра та інших регіонів держави, зокрема щодо крадіжок мобільних телефонів, велосипедів, цінних речей тощо.

Відомості про потерпілих та їхні контакти зловмисники отримували від колишнього працівника ГУ НП в Запорізькій області.

"У ході телефонних розмов з потерпілими учасники злочинної групи пропонували останнім викупити викрадені речі, перерахувавши гроші на карткові рахунки чи номери мобільних телефонів. Сума коштів, які зловмисники вимагали нібито за повернення майна, коливалась від 3 до 13 тис. грн.

Після підтвердження інформації про надходження коштів, зловмисники вимикали свої телефони, а sim-картки знищували. Отримані від потерпілих гроші, шахраї знімали через банкомати та розподіляли між собою", - йдеться в повідомленні.

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За даними слідства, щодня зловмисники здійснювали від 5 до 15 дзвінків постраждалим. Наразі встановлено 12 потерпілих.

У вівторок, 22 червня 2020 року, на території м. Запоріжжя правоохоронцями затримано організатора та одного з активних учасників групи безпосередньо під час здійснення чергової афери. Надалі були затримані ще 3 співучасники злочинів.

За місцем проживання затриманих проведено обшуки, під час яких вилучено грошові кошти, мобільні термінали, Sim-картки кількох операторів мобільного зв’язку, рамки від вже використаних Sim-карток з абонентськими номерами, комп’ютерну техніку, банківські картки, наркотичні засоби та інші речові докази.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Прокурорами Київської місцевої прокуратури № 7 спільно з працівниками Київського міського управління ДВБ НП України вживаються заходи щодо встановлення осіб, які здійснювали безпосереднє втручання в роботу інформаційно-телекомунікаційної системи "Інформаційний портал Національної поліції України".

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Санкція статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі.