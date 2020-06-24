Затримано громадянина Молдови, який розшукується у Швейцарії за спробу вбивства, - МВС. ФОТО

Цієї ночі в пункті пропуску "Виступовичі" на кордоні з Білоруссю прикордонники Житомирського загону зафіксували спрацювання бази даних "Інтерполу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Інформаційна система Міжнародної кримінальної поліції спрацювала під час оформлення на в’їзд в Україну 34-річного громадянина Республіки Молдова. Виявилося, що іноземець перебуває у міжнародному розшуку.

Прикордонники одразу затримали злочинця та за цим фактом поінформували представників Укрбюро Інтерполу.

З'ясувалося, що чоловік підсів до вантажівки на під’їзді до державного кордону, попросивши водія його підвезти. Молдованин пояснив також, що прямував із Росії та мав намір потрапити в Молдову, транзитом через Білорусь та Україну.

Співробітники Укрбюро Інтерполу підтвердили, що громадянин Молдови справді перебуває у розшуку та повідомили, що його з жовтня 2018 року розшукують правоохоронні органи Швейцарії за спробу умисного вбивства, крадіжку та грабіж.

Наразі іноземця встановленим порядком передано співробітникам Національної поліції для подальшої екстрадиції до країни-запитувача з метою притягнення до кримінальної відповідальності.

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