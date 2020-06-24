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Зруйновано 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень та 90 мостів: Шмигаль і Аваков здійснили повітряний моніторинг найбільш затоплених районів Івано-Франківщини. ФОТО

Сьогодні, 24 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін і командувач Національної гвардії Микола Балан здійснили обліт найбільш затоплених територій Івано-Франківської області з метою моніторингу наслідків негоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Удар стихії в Івано-Франківській області прийняли Верховинський, Косівський, Рожняківський райони. Фактично випало до 70% місячної норми опадів. Це спричинило потужні потоки, які на своєму шляху руйнували, дамби, мости і переходи. Дністер розлився майже на 7 м - це рівень стихії 2008 року", - зазначив Аваков.

За його словами, підтоплених населених пунктів наразі понад 200. До 29 селищ немає проїзду. В Івано-Франківській області загинуло три людини від стихії. Одна – зникла безвісти.

Зруйновано 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень та 90 мостів: Шмигаль і Аваков здійснили повітряний моніторинг найбільш затоплених районів Івано-Франківщини 01

Загалом зруйновано 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

Зруйновано 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень та 90 мостів: Шмигаль і Аваков здійснили повітряний моніторинг найбільш затоплених районів Івано-Франківщини 02

Міністр внутрішніх справ також зауважив, що наразі важливо зробити доїзд до населених пунктів, аби надавати людям необхідну допомогу.

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Зруйновано 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень та 90 мостів: Шмигаль і Аваков здійснили повітряний моніторинг найбільш затоплених районів Івано-Франківщини 03

"На другу половину дня очікуємо покращення погодних умов та згоду на виліт авіації МВС. Вертоліт вже завантажений продуктами харчування та необхідним обладнанням", - сказав Арсен Аваков.

Зруйновано 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень та 90 мостів: Шмигаль і Аваков здійснили повітряний моніторинг найбільш затоплених районів Івано-Франківщини 04

У відомстві також повідомили, що на сьогодні заплановано засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Зруйновано 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень та 90 мостів: Шмигаль і Аваков здійснили повітряний моніторинг найбільш затоплених районів Івано-Франківщини 05

Нагадаємо, для подолання наслідків паводків у Західній Україні направлено додаткові сили та авіацію МВС.

Зруйновано 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень та 90 мостів: Шмигаль і Аваков здійснили повітряний моніторинг найбільш затоплених районів Івано-Франківщини 06
Фото: сайт МВС

Автор: 

Аваков Арсен (2190) паводок (233) Івано-Франківська область (950) Шмигаль Денис (4581)


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Топ коментарі
+12
Вначале облёт, потом считать корабельные сосны, куда без них
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24.06.2020 11:32
+10
А кто такой аваков?? каждой бочке затычка?? мусаров своих облетай и за порядком смотри ****!!!!
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24.06.2020 11:33
+9
Чегож вы Антонину не взяли с собой. Что в вертолет не помещается?
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24.06.2020 11:36
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Вначале облёт, потом считать корабельные сосны, куда без них
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24.06.2020 11:32 Відповісти
потом разпил бабла
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24.06.2020 11:51 Відповісти
Влада реагує дуже повільно, більшості підтоплень можна було уникнути, якби збудували тимчасові дамби з піску вздовж русла річок!
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24.06.2020 20:19 Відповісти
А кто такой аваков?? каждой бочке затычка?? мусаров своих облетай и за порядком смотри ****!!!!
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24.06.2020 11:33 Відповісти
ДСНС входить до його керівництва, ти мабудь з совка прокинувся?
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24.06.2020 11:47 Відповісти
ну так зеленский же гдето прячется
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24.06.2020 11:51 Відповісти
ну це чи не єдиний раз коли він таки виступає в своїй ролі
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24.06.2020 12:43 Відповісти
Если бы ты был украинцем, то знал бы полномочия и обязанности МВД Украины, но так как ты всего лишь троль на зарплате, тебе прощается.
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24.06.2020 15:23 Відповісти
Дальнобойщики все Разрушили.
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24.06.2020 11:33 Відповісти
так и живём. отремонтировано 50 км дорог - разрушено 110.
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24.06.2020 11:35 Відповісти
и опять все деньги на восстанавление... остальным - куй
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24.06.2020 18:44 Відповісти
Вот вам ****, очередной экзамен..
Да результат его уже известен..
Они уже корону победили))))
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24.06.2020 11:35 Відповісти
Чегож вы Антонину не взяли с собой. Что в вертолет не помещается?
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24.06.2020 11:36 Відповісти
Хєрашьчєнку можна використовувати хіба що як підвісну фугасно-жирову бімбу
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24.06.2020 11:38 Відповісти
вирубуйте ліси й надалі, тоді буде топити цілі міста
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24.06.2020 11:36 Відповісти
самое время огласить список экспортёров леса и самых известных чёрных лесорубов.
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24.06.2020 11:39 Відповісти
опасно, на себя выйдут
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24.06.2020 11:43 Відповісти
Бурбак там будет вписан золотыми буквами
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24.06.2020 12:06 Відповісти
Бубочка в кокаиновом угаре, ему некогда такими делами заниматься...
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24.06.2020 11:43 Відповісти
Айкосы загрузили в вертолет?!
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24.06.2020 11:44 Відповісти
и лимонов что-то не видно, херня, а не помощь
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24.06.2020 12:07 Відповісти
с дорогами как то неудобно вышло. на этих 110 километрах им можно было года 4 ещё плановый ямковый ремонт проводить. хотя на смытых дорогах и разово смогут отмыть не мало.
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24.06.2020 11:44 Відповісти
Ось так, весело й дружно, у по пояс стоячи в воді, щасливі без лісу карпатці у повінь співають пісні - Malaika, nakupenda Malaika....
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24.06.2020 11:47 Відповісти
Это они уже на французском вертолете облетали территорию?
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24.06.2020 11:48 Відповісти
Спостереження: У тему про паводок кинуто самих свіжих, щойно вилуплених (активованих) ко-ко-ко... Купіть їм карту України, бо ці чорти, гори Карпати на глобусі лише бачили.
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24.06.2020 11:49 Відповісти
такое впечатление, что сама Природа хочет кое-кому ткнуть, что это совсем не прикольно по-приколу возглавлять огромную страну, что это не только видосики но и бедосики...которые как никогда сваливаются один за другим или гроздьями сразу (а в сериале ж такого не было... да? не по сценарию...да?...и кудыбечь?)
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24.06.2020 11:53 Відповісти
найгірше в цьому що нелох розпорядиться роздавати грошенята позичені в мвф потопельникам, котрі понабудовували на приватизованих ділянках в руслах гірських річок.
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24.06.2020 12:43 Відповісти
то така проблема!...і будинки аби де (без рекреаційної зони)...і ліс порубали (що міг хоч трохи береги тримати)... та мабудь не дуже комусь щось і перепаде (бо самим мало)) хіба наобіцяє і почне у Европи (та по сусідам) канючити гуманітарку )))))
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24.06.2020 12:48 Відповісти
премьер и президент оценили последствия наводнения, так стоило написать. Декоративный зицпредседатель ловит засранцев в чатах, а вы не хоч тришечки не заважайте, если не умеете ловить засранцев.
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24.06.2020 12:04 Відповісти
деньгами запахло-мусора тут как тут
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24.06.2020 12:05 Відповісти
с какого хера тут авакян морду светит это что его парафия?
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24.06.2020 12:05 Відповісти
оце Авакову нарешті дісталась така отара дурної овечої влади , що він сам скоро у відставку проситиметься. Він знає зсередини як можна продовжувати заробляти прі ніх, а от нянячитись з ними - то вже мабуть наївся , й піти у владу згову чистим не вдасться...
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24.06.2020 12:10 Відповісти
Аваков покатался на купленном французском вертолетике, - мощнейший министр всего
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24.06.2020 12:13 Відповісти
леса продали на доллар, а убытков на миллионы. Недострана с недонародом.
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24.06.2020 12:22 Відповісти
Зруйновано 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень та 90 мостів: Шмигаль і Аваков здійснили повітряний моніторинг найбільш затоплених районів Івано-Франківщини - Цензор.НЕТ 3379
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24.06.2020 12:24 Відповісти
В Оман слетал - султан умер. Во Францию - собор загорелся. В Германию - Меркель трусит.
Назвала та цыганка сына Зеленским - паводки тут как тут.
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24.06.2020 12:33 Відповісти
В Кагарлик залетіть.
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24.06.2020 12:34 Відповісти
Последствий не непогоды, а незаконных вырубок!
К которым причасны местные силовики и чинуши! И уж точно авакян!
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24.06.2020 12:59 Відповісти
Аваков приїхав подивитись наслідки свого кришування вивозу деревени за кордон!
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24.06.2020 16:10 Відповісти
Мабуть складає бізнес-план скільки грошенят можна відмити на відбудові та ліквідації наслідків.
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24.06.2020 19:36 Відповісти
Гадали безкарно ліс знищите.... природа свою ціну бере.... нажаль не з тих кого треба.
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24.06.2020 22:51 Відповісти
 
 