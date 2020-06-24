Зруйновано 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень та 90 мостів: Шмигаль і Аваков здійснили повітряний моніторинг найбільш затоплених районів Івано-Франківщини. ФОТО

Сьогодні, 24 червня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, голова ДСНС Микола Чечоткін і командувач Національної гвардії Микола Балан здійснили обліт найбільш затоплених територій Івано-Франківської області з метою моніторингу наслідків негоди.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

"Удар стихії в Івано-Франківській області прийняли Верховинський, Косівський, Рожняківський райони. Фактично випало до 70% місячної норми опадів. Це спричинило потужні потоки, які на своєму шляху руйнували, дамби, мости і переходи. Дністер розлився майже на 7 м - це рівень стихії 2008 року", - зазначив Аваков.

За його словами, підтоплених населених пунктів наразі понад 200. До 29 селищ немає проїзду. В Івано-Франківській області загинуло три людини від стихії. Одна – зникла безвісти.

Загалом зруйновано 110 км автодоріг, 1850 м берегоукріплень та 90 мостів в Івано-Франківській області. Пошкоджено 429,7 км автодоріг та 130 мостів в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій областях. Порушено транспортне сполучення із 34 населеними пунктами.

Міністр внутрішніх справ також зауважив, що наразі важливо зробити доїзд до населених пунктів, аби надавати людям необхідну допомогу.

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"На другу половину дня очікуємо покращення погодних умов та згоду на виліт авіації МВС. Вертоліт вже завантажений продуктами харчування та необхідним обладнанням", - сказав Арсен Аваков.

У відомстві також повідомили, що на сьогодні заплановано засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, для подолання наслідків паводків у Західній Україні направлено додаткові сили та авіацію МВС.



Фото: сайт МВС