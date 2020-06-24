СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертцентра с ежемесячным оборотом в 400 млн. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"По данным предварительного следствия, "конверт" действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях. Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичиванию средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в том числе и жителей временного оккупированных территорий Донбасса", - сказано в сообщении.

Так, правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по месту жительства и в автомобилях участников махинации. Была изъята компьютерная техника, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карты, деньги и другие доказательства противоправной деятельности группы.







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В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Сейчас наложен арест на изъятое имущество, заблокированы банковские счета конвертцентра.. СБУ проверяет информацию о возможной причастности организаторов схемы к финансированию так называемых "Л/ДНР".