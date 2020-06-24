ОМОН затримав у Мінську 20 осіб з черги в магазин сувенірів з національною символікою. ВIДЕО

У Мінську чергу в магазин сувенірів з національною символікою розігнав ОМОН, затримано близько 20 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

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Раніше власник магазина оголосив про його закриття через тиск державних інспекцій. Увечері 23 червня близько 50 людей вишикувалися в чергу в магазин, щоб перед його закриттям розкупили товари, що залишилися, і висловити свою підтримку.

Причиною затримання, за інформацією МВС, стало нібито те, що люди, які стояли біля магазину, не давали проїхати машині. "Щоб припинити незаконні дії, які виражалися в блокуванні автомобіля, виїхав загін міліції. Деякі із затриманих залишені для розгляду", - повідомили в МВС білоруській службі Радіо Свобода.

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Всього, за інформацією правозахисного центру "Весна", затримано не менше 20 осіб. Серед них - фотокореспондент агентства БелаПАН Андрій Шавлюга (його відпустили), а також Олександр Кузнєцов - cтудент БГУ. Він разом зі своїми друзями на власні гроші запустив на 3D-принтерах друк деталей ЗІЗ і ШВЛ для медиків, яким необхідна була допомога в боротьбі з пандемією коронавірусу. На державному телебаченні навіть виходили про нього сюжети.

12 червня в Мінську співробітники ДАІ зупинили кур'єра, який віз в магазин 419 футболок з написом "Псіхо3%". За словами власника магазину Павла Білоуса, такі футболки - дизайнерська продукція компанії "Символ Бай" (Symbal.by). Товари були конфісковані незаконно, вважає Білоус, всі документи на них в порядку.

Власник магазину Symbal.by Павло Білоус

Останнім часом в інтернеті можна побачити, як президента Білорусі Лукашенка називають "Саша 3%": нібито такий його реальний рейтинг у країні.

Павло Білоус розповів білоруській службі Радіо Свобода, що після конфіскації футболок в магазин почали ходити перевірки. Припис про припинення провадження виписала санстанція, міліція забрала "на перевірку" дев'ять біло-червоно-білих прапорів. Триває перевірка податкової і ВБЕЗ. Житлово-комунальні служби відмовляються підключити електрику, хоча підстав відключити його у них ніяких немає. Крім того, Мінміськком повідомив про нібито анонімні скарги на поганий запах з магазину. Власник Symbal.by ухвалив рішення його закрити.

У Мінську та інших містах Білорусі 19-21 червня пройшли поодинокі пікети, "ланцюжка солідарності" та інші акції. Люди вимагали звільнити з-під варти кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика та його сина Едуарда, який займає пост глави його передвиборчого штабу. Також вони вимагали звільнення відеоблогера Сергія Тіхановського, якого звинувачують у втручанні в роботу виборчих комісій, і проведення в Білорусі чесних президентських виборів.

За даними правозахисного центру "Весна", всього на мирних акціях солідарності в Білорусі було затримано понад 250 осіб. Більшість з них (тільки в Мінську пройшло майже чотири десятки судових процесів) були оштрафовані на суми від 108 до 1080 білоруських рублів (від 45 до 456 доларів), але були і ті, кого суди засудили до адміністративного арешту. Володимир Міхалап з Бобруйська був засуджений до 10 діб арешту, а Роман Бобров з Орші отримав п'ять діб арешту.