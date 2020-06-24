УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9193 відвідувача онлайн
Новини Фото Репресії в Білорусі
9 272 32

ОМОН затримав у Мінську 20 осіб з черги в магазин сувенірів з національною символікою. ВIДЕО

У Мінську чергу в магазин сувенірів з національною символікою розігнав ОМОН, затримано близько 20 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.

Увага! Ненормативна лексика!

Раніше власник магазина оголосив про його закриття через тиск державних інспекцій. Увечері 23 червня близько 50 людей вишикувалися в чергу в магазин, щоб перед його закриттям розкупили товари, що залишилися, і висловити свою підтримку.

Причиною затримання, за інформацією МВС, стало нібито те, що люди, які стояли біля магазину, не давали проїхати машині. "Щоб припинити незаконні дії, які виражалися в блокуванні автомобіля, виїхав загін міліції. Деякі із затриманих залишені для розгляду", - повідомили в МВС білоруській службі Радіо Свобода.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - білоруській опозиції: "Саша 3% .., вусатий тарган. Я поки чинний президент. У жодній країні не дозволено ображати людей". ВIДЕО

Всього, за інформацією правозахисного центру "Весна", затримано не менше 20 осіб. Серед них - фотокореспондент агентства БелаПАН Андрій Шавлюга (його відпустили), а також Олександр Кузнєцов - cтудент БГУ. Він разом зі своїми друзями на власні гроші запустив на 3D-принтерах друк деталей ЗІЗ і ШВЛ для медиків, яким необхідна була допомога в боротьбі з пандемією коронавірусу. На державному телебаченні навіть виходили про нього сюжети.

12 червня в Мінську співробітники ДАІ зупинили кур'єра, який віз в магазин 419 футболок з написом "Псіхо3%". За словами власника магазину Павла Білоуса, такі футболки - дизайнерська продукція компанії "Символ Бай" (Symbal.by). Товари були конфісковані незаконно, вважає Білоус, всі документи на них в порядку.

ОМОН затримав у Мінську 20 осіб з черги в магазин сувенірів з національною символікою 01

Власник магазину Symbal.by Павло Білоус

Останнім часом в інтернеті можна побачити, як президента Білорусі Лукашенка називають "Саша 3%": нібито такий його реальний рейтинг у країні.

Павло Білоус розповів білоруській службі Радіо Свобода, що після конфіскації футболок в магазин почали ходити перевірки. Припис про припинення провадження виписала санстанція, міліція забрала "на перевірку" дев'ять біло-червоно-білих прапорів. Триває перевірка податкової і ВБЕЗ. Житлово-комунальні служби відмовляються підключити електрику, хоча підстав відключити його у них ніяких немає. Крім того, Мінміськком повідомив про нібито анонімні скарги на поганий запах з магазину. Власник Symbal.by ухвалив рішення його закрити.

У Мінську та інших містах Білорусі 19-21 червня пройшли поодинокі пікети, "ланцюжка солідарності" та інші акції. Люди вимагали звільнити з-під варти кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика та його сина Едуарда, який займає пост глави його передвиборчого штабу. Також вони вимагали звільнення відеоблогера Сергія Тіхановського, якого звинувачують у втручанні в роботу виборчих комісій, і проведення в Білорусі чесних президентських виборів.

За даними правозахисного центру "Весна", всього на мирних акціях солідарності в Білорусі було затримано понад 250 осіб. Більшість з них (тільки в Мінську пройшло майже чотири десятки судових процесів) були оштрафовані на суми від 108 до 1080 білоруських рублів (від 45 до 456 доларів), але були і ті, кого суди засудили до адміністративного арешту. Володимир Міхалап з Бобруйська був засуджений до 10 діб арешту, а Роман Бобров з Орші отримав п'ять діб арешту.

Автор: 

Білорусь (7932) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) ОМОН (66)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
ось що стається коли люди втрачають свою мову і віру, а вибирають дешеву ковбасу
показати весь коментар
24.06.2020 12:31
+12
А сейчас - что происходит в Украине?
Может 73% выбрали Украину, а не дешевую колбасу?
показати весь коментар
24.06.2020 12:53
+6
... Йа другой такой страни нє зна-ю
Гдє так во-ольно дишет чі-лавєк!
показати весь коментар
24.06.2020 12:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
... Йа другой такой страни нє зна-ю
Гдє так во-ольно дишет чі-лавєк!
показати весь коментар
24.06.2020 12:28 Відповісти
А я знаю. І не одну. Лука, Кабай, Туркменбаши та інші - їхні деспоти.
показати весь коментар
24.06.2020 12:33 Відповісти
путін хоче зкинути Лукашенка і поставити нового проросійського Президента Білорусі щоб об'єднати Білорусь і росію в єдину державу і отримати право далі бути Президентом вже об'єднаної держави! З Лукашенком путін домовитись не зміг, тому почалась операція по усуненню Лукашенка від влади! У Лукашенка дійсно великий рейтинг в Білорусі і тому піар-піар-0акція про 3% підтримки Лукашенка піариться російськими телеканалами та російськими агентами! Далі буде якась провокація проти Лукашенка і силові акції протистояння з поліцією, або просто вбивство Лукашенка кілером! Білорусь входить в період дестабілізації силами путіна, тому Україні потрібно готуватись до відкриття білоруського фронту з путіним! На жаль Генштаб поки що не готує плани по допомозі Білорусі в протистоянні з російськими терористами! А могли б започаткувати спільні військові навчання авіації, політати на Білоруссю, придивитись до орієнтирів, постріляти Вільхою та Нептуном на білоруських полігонах! Може бути так, що білоруські генерали відмовляться нападати на механізовані та танкові колони росіян які будуть заходити в Білорусь і прийдеться застосовувати авіацію, ракетні підрозділи, артилерію, механізовані та танкові підрозділи ЗСУ!
показати весь коментар
24.06.2020 12:43 Відповісти
Пля днище
показати весь коментар
24.06.2020 12:29 Відповісти
ось що стається коли люди втрачають свою мову і віру, а вибирають дешеву ковбасу
показати весь коментар
24.06.2020 12:31 Відповісти
А сейчас - что происходит в Украине?
Может 73% выбрали Украину, а не дешевую колбасу?
показати весь коментар
24.06.2020 12:53 Відповісти
Да, но Беларусь далеко впереди мутрого украинскага нарота. Такое в Украине невозможно. Судя по видео у вас там 37-й год..
показати весь коментар
24.06.2020 13:03 Відповісти
А почему бы с Крымом не сравнить?
А почему бы не сопоставить по времени?
Когда Лукашенко начал узурпировать власть, в головах у людей был полный совок, но в Украине же прошло более четверти века...
показати весь коментар
24.06.2020 13:05 Відповісти
Как бы там ни было, ничего хорошего для Украины и Беларуси от было-нарита (совков) нет. Народ любой страны заслуживает жить так, как голосует на выборах. Из бывшего сэсэсэрэ только страны Балтии стали цивилизованными странами. Им нечего боятся. Они под военной защитой НАТО и экономической защитой ЕС.
показати весь коментар
24.06.2020 13:20 Відповісти
Разница в том, что для паРаши Украина - "её история", а ВКЛ, как наследие Беларуси, уничтожается до сих пор, т.к. придётся признать, что Орда воевала с федерацией славянских государств. Даже Арестович произнёс, что Вильно - историческое наследие Польши, настолько этими мифами всё пропитано...
Это - огромная разница в самоосознании, когда паРаша бережёт для себя историю Руси и уничтожает историю ВКЛ...
показати весь коментар
24.06.2020 13:25 Відповісти
Вспомнилось, как пару-тройку десятков лет назад мы с друзьями, возвращаясь из стройотряда через Москву, были "приняты" местными мусорами за то, что, стоя в длиннющей очереди в магазин "Белград", фотографировались!
После расспросов "зачем и почему", нас отпустили, засветив пленку.
показати весь коментар
24.06.2020 12:34 Відповісти
А ведь пришел "таракан" как непримиримый "борцун" с коррупцией.
показати весь коментар
24.06.2020 12:34 Відповісти
1. Без команды.
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии.
4. Специалист в болтологии.
показати весь коментар
24.06.2020 12:54 Відповісти
***** та Саша 3% ******* фюрери. Але кінець їх вже близько тому і шаленіють!!
показати весь коментар
24.06.2020 12:35 Відповісти
Ну вы это...русскоязычные бульбаши,БЕЛАРУСАМИ вас язык не позволяет назвать...держитесь там,и хорошего вам настроения.
Будете как в параше молча это все сносить и снимать видосик то никогда с колен не встанете,так и останетесь бульбашами для кацапов.Нация заканчивается там,где забывается родная мова и национальная гордость.А вы и мовы беларусской не знаете(сняетесь),и предков не цените.
Можете отсчитывать дни или даже часы и вы будете белорусским федеральным округом РФии,это в самом оптимальном варианте.
показати весь коментар
24.06.2020 12:36 Відповісти
Молчал бы ты уже про Беларусь после 21 апреля 2019 года.
показати весь коментар
24.06.2020 12:55 Відповісти
Запаребрік і Білорусь аднастрана?
показати весь коментар
24.06.2020 12:39 Відповісти
Так. Саєдіньонноє каралевство. Ща, оркі сваю канстітуцію тока подправят...
показати весь коментар
24.06.2020 13:22 Відповісти
https://mobile.twitter.com/RitterSuper Antonina1979 ))) https://mobile.twitter.com/RitterSuper @RitterSuper https://mobile.twitter.com/RitterSuper/status/1274372976448876545 20 июн.
У мене такі самі підозри.
Чому опозиція не промовляє бяларуською?
Чи там вже всі її позабували?
показати весь коментар
24.06.2020 16:11 Відповісти
15 суток за державну символіку.У голови колгоспу зовсім кукуха поїхала.
показати весь коментар
24.06.2020 12:41 Відповісти
Это же не символика БССР.

В 90-е в Украине тоже можно было за национальную символику загудеть.
показати весь коментар
24.06.2020 12:54 Відповісти
Петушарии под крышей Авакова уже активно прессуют за украинскую символику в Украине.
показати весь коментар
24.06.2020 13:03 Відповісти
Кому там хочется , как "в Беларуси" езжайте в гости, поживите.
показати весь коментар
24.06.2020 12:50 Відповісти
Ну вот так же Лука и коронавирус поборол.
Главное запугать и посадить кого надо - так решается большинство проблем в совковой БССР.
показати весь коментар
24.06.2020 12:53 Відповісти
страшная ДИЧЬ,шэрыя быки не дремлят!!
показати весь коментар
24.06.2020 13:10 Відповісти
Пару лет назад купил там бел-чырвона-белы сцяг и привёз в Украину. Потом через год опять приехал в Украину а там как раз в нашем крупном райцентре на халяву в центре выступали "белорусские песняры", которых нанял Медведчук агитировать за ОПЗЖ.
В общем мы стояли с этим Флагом в первых рядах и засветились в местных СМИ... Реакция прикормленых Лукой песняров была минимум - удивление
Не хочу конкретизировать, чтоб не засветить свой фейс тут...
показати весь коментар
24.06.2020 13:24 Відповісти
диктатура и фашизм
показати весь коментар
24.06.2020 14:17 Відповісти
а где любители лысого дурака ватного с фразочками типа какой бацька молодец и т.д.?
показати весь коментар
24.06.2020 15:02 Відповісти
Т.е., получается, Беларусам, в смысле Литвинам, национальности иметь уже нельзя? За национальную символику - дубинкой по башка и в автозак?
показати весь коментар
24.06.2020 15:58 Відповісти
https://mobile.twitter.com/KaspHaus

https://mobile.twitter.com/KaspHaus Гильотен https://mobile.twitter.com/KaspHaus @KaspHaus https://mobile.twitter.com/KaspHaus/status/1274372575347474435 20 июн.

Интересно, беларусы точно уверены в том, что, когда Бацьке окончательно снесет крышу, их газпромовский "оппозиционный кандидат" не обратится к Путину с призывом ввести войска?
показати весь коментар
24.06.2020 16:03 Відповісти
У будь-якому випадку, в Бєларусі мають відбутися масові заворушення під час (після) виборів. Уж ***** то постарається. Цугцванг, - улюблена ********** диспозиція.
Лука, звісно, може придушити (розстріляти) протести, але безальтернативно цим потрапляє на гачок до *****. Захід возмущьон подавлєнієм дємократічєських виступлєній. Лукашенку не буде куди дітися, - він або повністю здасть Бєларусь кацапам, або вони його знищать.
Слідкуйте за подіями.
показати весь коментар
24.06.2020 17:40 Відповісти
 
 