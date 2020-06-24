ОМОН затримав у Мінську 20 осіб з черги в магазин сувенірів з національною символікою. ВIДЕО
У Мінську чергу в магазин сувенірів з національною символікою розігнав ОМОН, затримано близько 20 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє білоруська служба Радіо Свобода.
Увага! Ненормативна лексика!
Раніше власник магазина оголосив про його закриття через тиск державних інспекцій. Увечері 23 червня близько 50 людей вишикувалися в чергу в магазин, щоб перед його закриттям розкупили товари, що залишилися, і висловити свою підтримку.
Причиною затримання, за інформацією МВС, стало нібито те, що люди, які стояли біля магазину, не давали проїхати машині. "Щоб припинити незаконні дії, які виражалися в блокуванні автомобіля, виїхав загін міліції. Деякі із затриманих залишені для розгляду", - повідомили в МВС білоруській службі Радіо Свобода.
Всього, за інформацією правозахисного центру "Весна", затримано не менше 20 осіб. Серед них - фотокореспондент агентства БелаПАН Андрій Шавлюга (його відпустили), а також Олександр Кузнєцов - cтудент БГУ. Він разом зі своїми друзями на власні гроші запустив на 3D-принтерах друк деталей ЗІЗ і ШВЛ для медиків, яким необхідна була допомога в боротьбі з пандемією коронавірусу. На державному телебаченні навіть виходили про нього сюжети.
12 червня в Мінську співробітники ДАІ зупинили кур'єра, який віз в магазин 419 футболок з написом "Псіхо3%". За словами власника магазину Павла Білоуса, такі футболки - дизайнерська продукція компанії "Символ Бай" (Symbal.by). Товари були конфісковані незаконно, вважає Білоус, всі документи на них в порядку.
Власник магазину Symbal.by Павло Білоус
Останнім часом в інтернеті можна побачити, як президента Білорусі Лукашенка називають "Саша 3%": нібито такий його реальний рейтинг у країні.
Павло Білоус розповів білоруській службі Радіо Свобода, що після конфіскації футболок в магазин почали ходити перевірки. Припис про припинення провадження виписала санстанція, міліція забрала "на перевірку" дев'ять біло-червоно-білих прапорів. Триває перевірка податкової і ВБЕЗ. Житлово-комунальні служби відмовляються підключити електрику, хоча підстав відключити його у них ніяких немає. Крім того, Мінміськком повідомив про нібито анонімні скарги на поганий запах з магазину. Власник Symbal.by ухвалив рішення його закрити.
У Мінську та інших містах Білорусі 19-21 червня пройшли поодинокі пікети, "ланцюжка солідарності" та інші акції. Люди вимагали звільнити з-під варти кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика та його сина Едуарда, який займає пост глави його передвиборчого штабу. Також вони вимагали звільнення відеоблогера Сергія Тіхановського, якого звинувачують у втручанні в роботу виборчих комісій, і проведення в Білорусі чесних президентських виборів.
За даними правозахисного центру "Весна", всього на мирних акціях солідарності в Білорусі було затримано понад 250 осіб. Більшість з них (тільки в Мінську пройшло майже чотири десятки судових процесів) були оштрафовані на суми від 108 до 1080 білоруських рублів (від 45 до 456 доларів), але були і ті, кого суди засудили до адміністративного арешту. Володимир Міхалап з Бобруйська був засуджений до 10 діб арешту, а Роман Бобров з Орші отримав п'ять діб арешту.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гдє так во-ольно дишет чі-лавєк!
Может 73% выбрали Украину, а не дешевую колбасу?
А почему бы не сопоставить по времени?
Когда Лукашенко начал узурпировать власть, в головах у людей был полный совок, но в Украине же прошло более четверти века...
Это - огромная разница в самоосознании, когда паРаша бережёт для себя историю Руси и уничтожает историю ВКЛ...
После расспросов "зачем и почему", нас отпустили, засветив пленку.
2. Без программы.
3. На волне антикоррупционной истерии.
4. Специалист в болтологии.
Будете как в параше молча это все сносить и снимать видосик то никогда с колен не встанете,так и останетесь бульбашами для кацапов.Нация заканчивается там,где забывается родная мова и национальная гордость.А вы и мовы беларусской не знаете(сняетесь),и предков не цените.
Можете отсчитывать дни или даже часы и вы будете белорусским федеральным округом РФии,это в самом оптимальном варианте.
У мене такі самі підозри.
Чому опозиція не промовляє бяларуською?
Чи там вже всі її позабували?
В 90-е в Украине тоже можно было за национальную символику загудеть.
Главное запугать и посадить кого надо - так решается большинство проблем в совковой БССР.
В общем мы стояли с этим Флагом в первых рядах и засветились в местных СМИ... Реакция прикормленых Лукой песняров была минимум - удивление
Не хочу конкретизировать, чтоб не засветить свой фейс тут...
https://mobile.twitter.com/KaspHaus Гильотен https://mobile.twitter.com/KaspHaus @KaspHaus https://mobile.twitter.com/KaspHaus/status/1274372575347474435 20 июн.
Интересно, беларусы точно уверены в том, что, когда Бацьке окончательно снесет крышу, их газпромовский "оппозиционный кандидат" не обратится к Путину с призывом ввести войска?
Лука, звісно, може придушити (розстріляти) протести, але безальтернативно цим потрапляє на гачок до *****. Захід возмущьон подавлєнієм дємократічєських виступлєній. Лукашенку не буде куди дітися, - він або повністю здасть Бєларусь кацапам, або вони його знищать.
Слідкуйте за подіями.