Поліція виявила на трасі Київ-Чоп 11-річного хлопчика, який їхав на велосипеді в сусідню область до бабусі. ФОТО
Співробітники Макарівського відділення поліції на автодорозі Київ-Чоп виявили маленького хлопчика на велосипеді, який їхав без супроводу дорослих.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
11-річний хлопчик розповів, що проживає разом з мамою у столиці та без її відома вирішив з’їздити на Житомирщину, в гості до бабусі.
"Інспектори ювенальної превенції зателефонували матері шукача пригод. Вона і гадки не мала, що її син перебуває у Макарівському районі Київщини, жінка була певна, що її дитина грає на подвір’ї", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці доставили хлопчика до відділення поліції, звідки маленького мандрівника забрала стурбована мати. На щастя, з дитиною за час "подорожі" не трапилося ніякого лиха.
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Таким образом с 7 до 14 пользовацца ласипетами у нас запрещено
Айкос покурить ?
Свого часу, в його віці, їздив за надцять кілометрів до місцевого військового аеродрому. Там декілька разів був на волоскє от поімкі бодрим нарядом роти охорони.)))
Отобрать, а потом свидетелей
Застремклись
Этот не пропадет. Молодец.
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