УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9193 відвідувача онлайн
Новини Фото
13 741 55

Поліція виявила на трасі Київ-Чоп 11-річного хлопчика, який їхав на велосипеді в сусідню область до бабусі. ФОТО

Співробітники Макарівського відділення поліції на автодорозі Київ-Чоп виявили маленького хлопчика на велосипеді, який їхав без супроводу дорослих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

11-річний хлопчик розповів, що проживає разом з мамою у столиці та без її відома вирішив з’їздити на Житомирщину, в гості до бабусі.

"Інспектори ювенальної превенції зателефонували матері шукача пригод. Вона і гадки не мала, що її син перебуває у Макарівському районі Київщини, жінка була певна, що її дитина грає на подвір’ї", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці доставили хлопчика до відділення поліції, звідки маленького мандрівника забрала стурбована мати. На щастя, з дитиною за час "подорожі" не трапилося ніякого лиха.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чотирьох жителів Кривого Рогу спіймали на розповсюдженні дитячої порнографії, - поліція. ФОТО

Поліція виявила на трасі Київ-Чоп 11-річного хлопчика, який їхав на велосипеді в сусідню область до бабусі 01

Автор: 

діти (5072) Київ (19502) Нацполіція (15182)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+21
это уже не мальчик, а маленький мужчина
показати весь коментар
24.06.2020 13:00
+16
Мальчик на веловсипеде на автодороге. Дальнобойщики велосипедистов практически не замечают - ребёнок был в опасности, без сопровождения взрослых, что тут непонятного? Правильно сделали, что вернули его домой, считай, спасли ему жизнь или, как минимум, сэкономили инвалидность.
показати весь коментар
24.06.2020 13:10
+14
менты могли бы и отвезти малого к бабуське в Житомир/область..
показати весь коментар
24.06.2020 13:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
это уже не мальчик, а маленький мужчина
показати весь коментар
24.06.2020 13:00 Відповісти
Полиция обнаружила на трассе Киев-Чоп 11-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде в соседнюю область к бабушке - Цензор.НЕТ 1582
показати весь коментар
24.06.2020 13:00 Відповісти
Протокол затримання склали? Чи просто так "доставили у відділок" ?
показати весь коментар
24.06.2020 13:02 Відповісти
Ну і їхав собі так що??? Мусора ві рішили попіариться, трутні.
показати весь коментар
24.06.2020 13:02 Відповісти
это преступление вселенского масштаба ! а вдруг он визитки яроша развозил ? ...
показати весь коментар
24.06.2020 13:04 Відповісти
Мальчик на веловсипеде на автодороге. Дальнобойщики велосипедистов практически не замечают - ребёнок был в опасности, без сопровождения взрослых, что тут непонятного? Правильно сделали, что вернули его домой, считай, спасли ему жизнь или, как минимум, сэкономили инвалидность.
показати весь коментар
24.06.2020 13:10 Відповісти
ну, можно было бы доставить и до пункта назначения в машине
показати весь коментар
24.06.2020 13:31 Відповісти
До 14 лет на дорогу низзя. А по тротуарам - от 7 низзя.

Таким образом с 7 до 14 пользовацца ласипетами у нас запрещено
показати весь коментар
24.06.2020 13:15 Відповісти
так, я давно помітив цей казус в ПДР. виходить діти в найбільш активному віці 12-14 років позбавлені будь-якої законної можливості кататися велосипедами
показати весь коментар
24.06.2020 13:25 Відповісти
на лисапете можно
показати весь коментар
24.06.2020 13:32 Відповісти
Самое смешное, что этому парадоксу хз сколько лет. И всем пофиг.
показати весь коментар
24.06.2020 13:30 Відповісти
То всё фигня, намного хуже то, что в стране отсутствует закон об оружии. И те, кого садят по 263 ст УК, сидят совершенно незаконно, вопреки Конституции, которая ясно требует назвать конкретный закон, нарушенный осуждённым. И это тоже никого не волнует. Оборот гражданского оружия (порядка миллиона единиц) в стране регулируется... ВНУТРЕННИМ мусорским приказом №622... Занавес.
показати весь коментар
24.06.2020 17:26 Відповісти
во дворе пусть катаюцца
показати весь коментар
24.06.2020 13:41 Відповісти
Ты имбецил? Нет, не так. Ты - имбецил.
показати весь коментар
24.06.2020 13:29 Відповісти
В зеленых трусиках с булавой догонял дальнобойщика?
показати весь коментар
24.06.2020 13:03 Відповісти
менты могли бы и отвезти малого к бабуське в Житомир/область..
показати весь коментар
24.06.2020 13:03 Відповісти
это нормально. экипирован в дорогу только плохо. и должен знать, шо по "автобанах" на лисапетах не ездють. сегодня есть хорошие карты других, плохих для "зайцевых" дорог, но хороших для велика.
показати весь коментар
24.06.2020 13:06 Відповісти
так там шикарная широкая асфальтированная обочина - тока катись, а на других дорогах придется по траве скакать рядом с дорогой, потому шо зайцевы у нас везде есть - в любом задрипанном селе штук 5 зайцевых найдется на ржавой евробляхе или жигулях
показати весь коментар
24.06.2020 13:28 Відповісти
Зная, как с завидной регулярностью дебилы врезаются в стоящие на этих обочинах автомобили, я бы там ехать на велосипеде не рискнул.
показати весь коментар
24.06.2020 17:27 Відповісти
Мужик!
показати весь коментар
24.06.2020 13:06 Відповісти
Бо голосував за парАшенка. Ой, пардон, він ще ж неповнолітній.
показати весь коментар
24.06.2020 13:19 Відповісти
Мені до вподоби, що при слові мужик у вас асоціація з Порошенком. Дуже дякую!
показати весь коментар
24.06.2020 13:50 Відповісти
Але ж ніде правди діти : кожен хлопчик мріє про такого солоденького пГизидента.
показати весь коментар
24.06.2020 13:21 Відповісти
Который залазит на корабельную сосну
Айкос покурить ?
показати весь коментар
24.06.2020 13:43 Відповісти
Хлопець парасольку забув.
показати весь коментар
24.06.2020 13:07 Відповісти
До Житомирской области уже рукой было подать.
показати весь коментар
24.06.2020 13:08 Відповісти
шо полиция, шо путешественник)
показати весь коментар
24.06.2020 13:08 Відповісти
байк годний. Хльопчик дістанцію нє оценіл
показати весь коментар
24.06.2020 13:11 Відповісти
по-перше сідло виставлено надто низько - на такій довгій дистанції коліна можна вбити за 1 поїздку на все життя. по-друге по трасі варто їхати на шосейніку, а тут важкий, дешевий МТБ, в якому будь-якої миті зламаються гальма або передачі, а жодного ремкомплекту у хлопця звісно немає
показати весь коментар
24.06.2020 13:35 Відповісти
https://ardis-velo.kiev.ua/ardis-shop/index.php?view=productdetails&virtuemart_product_id=138469&gclid=EAIaIQobChMIiIqvtq-a6gIV1MAYCh0ikwEQEAQYAyABEgLIZPD_BwE велосипед crossride
показати весь коментар
24.06.2020 14:44 Відповісти
Всё правильно. На трассе могли пацана сбить. Слишком много развелось среди водителей летунов.
показати весь коментар
24.06.2020 13:12 Відповісти
достаточно мімо фурі проїхати - рібьонка вітром здує
показати весь коментар
24.06.2020 13:15 Відповісти
не сдует, нибаись
показати весь коментар
24.06.2020 13:47 Відповісти
Бубачка подав приклад малому.
показати весь коментар
24.06.2020 13:13 Відповісти
Хороший велосипед...хороший мальчик...любящий бабушку...почему бы и не съездить к ней...
показати весь коментар
24.06.2020 13:14 Відповісти
Співробітники ювенальної превенції запобігли дестабілізації стабілізєца, усунули загрозу життю зєлєбобіка шляхом затримання малолітнього злочинця, який їхав до таємної явочної квартири в Житомирі, щоб отримати там з рук терористів інфікований коронавірусом-мутантом айкос. Останній шляхом прихованого траспортування в дуплі корабельної сосни мав потрапити на стіл Глави Держави.
показати весь коментар
24.06.2020 13:16 Відповісти
Том Соер.
показати весь коментар
24.06.2020 13:18 Відповісти
От і добре.
Свого часу, в його віці, їздив за надцять кілометрів до місцевого військового аеродрому. Там декілька разів був на волоскє от поімкі бодрим нарядом роти охорони.)))
показати весь коментар
24.06.2020 13:20 Відповісти
Ну, це таке. А от мене у дитинстві від погоні служби охорони врятував винищувач МіГ-29! Коли переслідувачи вже дихали мені в потилицю, я шмигонув під хвіст літака між двома соплами. Оббиваючи коліна, я тоді був вражений наскільки цей літак виявився маленький! І тут охорона допустилася фатальної помилки, повторивши мій шлях. Хлопці були кремезніші за мене і тому просто позастрягали. Поки вони матюкалися, я вискочив біля переднього колеса і не втрачаючи ні хвилини швиденько накивав п'ятами. Гарний скажу я вам літак 😁
показати весь коментар
24.06.2020 14:02 Відповісти
Дурень малий. Добре, що все добре закінчилось. Хоча його пригоди попереду. Мама, і баба з дідом, про це потурбуються
показати весь коментар
24.06.2020 13:25 Відповісти
дитячий рожевий світ .
показати весь коментар
24.06.2020 13:26 Відповісти
Почему шапка белая? И где пирожки и горшочек масла? Менты реквизировали?
показати весь коментар
24.06.2020 13:26 Відповісти
Правильно, что пацана убрали с трассы. Даже взрослых опытных велосипедистов периодически раскатывают на таких дорогах. Про ребенка и говорить нечего.
показати весь коментар
24.06.2020 13:34 Відповісти
Воще от ласипидиста на трассах ничего не зависит (при условии, что едет ровно - но это любой пацан умеет).
показати весь коментар
24.06.2020 13:41 Відповісти
Мусора хотели у пкцана велик
Отобрать, а потом свидетелей
Застремклись
показати весь коментар
24.06.2020 13:39 Відповісти
Ещё чуть-чуть оставолось парню.
Этот не пропадет. Молодец.
показати весь коментар
24.06.2020 13:41 Відповісти
Справжній мандрівник росте...
показати весь коментар
24.06.2020 14:09 Відповісти
Вёз пирожки бабушке.
показати весь коментар
24.06.2020 14:15 Відповісти
Повезло мальчику, ведь по словам Бубочки там много засранцев-дальнобоев.
показати весь коментар
24.06.2020 14:21 Відповісти
в его возрасте самолеты угоняют

https://izvestia.kiev.ua/item/show/86855 11-летний ребенок угнал в Испании самолет и с дозаправками прилетел в Париж
показати весь коментар
24.06.2020 14:23 Відповісти
Козак росте... дай йому боже наснаги у життi///
показати весь коментар
24.06.2020 14:24 Відповісти
Дегенерати...
показати весь коментар
24.06.2020 14:25 Відповісти
А Кагарлик і його поліцаїв довго б хлопчик згадував і здригався.
показати весь коментар
24.06.2020 14:30 Відповісти
 
 