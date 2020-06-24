Поліція виявила на трасі Київ-Чоп 11-річного хлопчика, який їхав на велосипеді в сусідню область до бабусі. ФОТО

Співробітники Макарівського відділення поліції на автодорозі Київ-Чоп виявили маленького хлопчика на велосипеді, який їхав без супроводу дорослих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

11-річний хлопчик розповів, що проживає разом з мамою у столиці та без її відома вирішив з’їздити на Житомирщину, в гості до бабусі.

"Інспектори ювенальної превенції зателефонували матері шукача пригод. Вона і гадки не мала, що її син перебуває у Макарівському районі Київщини, жінка була певна, що її дитина грає на подвір’ї", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці доставили хлопчика до відділення поліції, звідки маленького мандрівника забрала стурбована мати. На щастя, з дитиною за час "подорожі" не трапилося ніякого лиха.

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