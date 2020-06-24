Турецький далекобійник приховано віз в Україну партію тестів на COVID-19. ФОТОрепортаж

У морському пункті пропуску "Чорноморський рибний порт" прикордонники Одеського загону спільно з митниками виявили приховані від контролю тести на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час огляду вантажівки, яка прибула в Україну теплоходом з Туреччини, спільна прикордонно-митна оглядова група виявила сховані в кабіні водія 95 тестів на COVID-19. Громадянин Туреччини – водій автівки, приховав експрес-тести під спальним місцем. Ймовірно, іноземець, враховуючи пандемію коронавірусу, планував таким чином підзаробити", - йдеться в повідомленні.

Тести на антитіла IgM та IgG до вірусу SARS-Cov-2 вилучені працівниками митниці, додали в пресслужбі.











