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Турецький далекобійник приховано віз в Україну партію тестів на COVID-19. ФОТОрепортаж
У морському пункті пропуску "Чорноморський рибний порт" прикордонники Одеського загону спільно з митниками виявили приховані від контролю тести на COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Під час огляду вантажівки, яка прибула в Україну теплоходом з Туреччини, спільна прикордонно-митна оглядова група виявила сховані в кабіні водія 95 тестів на COVID-19. Громадянин Туреччини – водій автівки, приховав експрес-тести під спальним місцем. Ймовірно, іноземець, враховуючи пандемію коронавірусу, планував таким чином підзаробити", - йдеться в повідомленні.
Тести на антитіла IgM та IgG до вірусу SARS-Cov-2 вилучені працівниками митниці, додали в пресслужбі.
Топ коментарі
+14 житель юговостока
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+13 ПАРАБЕЛЛУМ 777
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+10 Ласкавий звір
показати весь коментар24.06.2020 13:32
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основной контрабас - наркота, его не нашли
Бо вони зберігались неналежно, в жарі, без холодильника,вібрація. Але можливо то він він як презенти партнерам, для себе , хтось замовив ввезти ,інше. 100 одноразових тестів це як аптечка для трудового міні-колектива, щоб мати картину що коїться всередині
Колеса проверили? Может там героин или кокаин был.
Засранцы одним словом...