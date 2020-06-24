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Новини Фото Коронавірус і карантин
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Турецький далекобійник приховано віз в Україну партію тестів на COVID-19. ФОТОрепортаж

У морському пункті пропуску "Чорноморський рибний порт" прикордонники Одеського загону спільно з митниками виявили приховані від контролю тести на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Під час огляду вантажівки, яка прибула в Україну теплоходом з Туреччини, спільна прикордонно-митна оглядова група виявила сховані в кабіні водія 95 тестів на COVID-19. Громадянин Туреччини – водій автівки, приховав експрес-тести під спальним місцем. Ймовірно, іноземець, враховуючи пандемію коронавірусу, планував таким чином підзаробити", - йдеться в повідомленні.

Тести на антитіла IgM та IgG до вірусу SARS-Cov-2 вилучені працівниками митниці, додали в пресслужбі.

Турецький далекобійник приховано віз в Україну партію тестів на COVID-19 01
Турецький далекобійник приховано віз в Україну партію тестів на COVID-19 02
Турецький далекобійник приховано віз в Україну партію тестів на COVID-19 03
Турецький далекобійник приховано віз в Україну партію тестів на COVID-19 04
Турецький далекобійник приховано віз в Україну партію тестів на COVID-19 05
Турецький далекобійник приховано віз в Україну партію тестів на COVID-19 06

Автор: 

карантин (18172) Туреччина (3502) тест (318) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+14
Чем он хуже Эпицентра?
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24.06.2020 13:27
+13
Турецкий дальнобойщик скрытно вез в Украину партию тестов на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1641
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24.06.2020 13:22
+10
Контрабанда в особо мелких размерах карается по закону. В отличие от особо крупных размеров.
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24.06.2020 13:32
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Вот же "засранец"!!
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24.06.2020 13:21 Відповісти
Турецкий дальнобойщик скрытно вез в Украину партию тестов на COVID-19 - Цензор.НЕТ 1641
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24.06.2020 13:22 Відповісти
волонтер?)
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24.06.2020 13:23 Відповісти
меценат? гумпомощь? )))))
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24.06.2020 13:23 Відповісти
прикрытие
основной контрабас - наркота, его не нашли
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24.06.2020 13:37 Відповісти
Чем он хуже Эпицентра?
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24.06.2020 13:27 Відповісти
Контрабанда в особо мелких размерах карается по закону. В отличие от особо крупных размеров.
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24.06.2020 13:32 Відповісти
Молодець.
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24.06.2020 13:28 Відповісти
"таможенная группа обнаружила скрытые в кабине водителя 95 тестов на COVID-19" - это новость? Нашли контрабандиста, что вез меньше сотни тестов..
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24.06.2020 13:33 Відповісти
Роздавити їх бульдозером !
Бо вони зберігались неналежно, в жарі, без холодильника,вібрація. Але можливо то він він як презенти партнерам, для себе , хтось замовив ввезти ,інше. 100 одноразових тестів це як аптечка для трудового міні-колектива, щоб мати картину що коїться всередині
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24.06.2020 13:36 Відповісти
зеленые 980 тн масок вывезли в начале эпидемии и ничего ....а тут супер контрабанда
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24.06.2020 13:37 Відповісти
Это народец дерьмовый наживается друг на друге, шкуру сдирают.
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24.06.2020 13:38 Відповісти
турецкий засранец...своих девать некуда...
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24.06.2020 13:40 Відповісти
У фокусников это отвлечь внимание.
Колеса проверили? Может там героин или кокаин был.
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24.06.2020 13:41 Відповісти
Дальнобойщики - они такие.
Засранцы одним словом...
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24.06.2020 13:43 Відповісти
а шо? тести - запріщьонка?
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24.06.2020 13:52 Відповісти
Победа! Всем мусорам и погранцам генеральские погоны!
Турецький далекобійник приховано віз в Україну партію тестів на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9808
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24.06.2020 13:57 Відповісти
Хех. 95 тестів можна було купити дешевше. Але митниця бдіт!
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24.06.2020 14:05 Відповісти
Ну и шо, кому он помешал?
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24.06.2020 14:09 Відповісти
Скотыняка такая, как он мог! Тесты!
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24.06.2020 14:30 Відповісти
Видимо хотел продать дешевле, чем закупает доктор-смерть Степанов.
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24.06.2020 14:41 Відповісти
Скоти ...Як це так хтось посмів в Україну тести ввозити, а не вивозити. та ще й без супроводу великого зе. Тьфу...
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24.06.2020 14:49 Відповісти
Это чтоб сосны проверять... Корабельые...
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24.06.2020 15:48 Відповісти
 
 