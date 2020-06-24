Паводок змив міст біля Калуша, який після повені 2008 року відновлювали 7 років. ФОТО
Вода зруйнувала міст через річку Лімниця, що з'єднував село Підмихайля і калуський мікрорайон Хотінь. Після сильної повені 2008 року відновлення цього моста зайняло у місцевої влади 7 років.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Курс".
Цей міст вже був зруйнований повінню у 2008 році. Кілька років селянам доводилося добиратися до Калуша через Добровляни чи Вістову.
На відновлення моста знадобилося сім років. У жовтні 2015 року відбулося урочисте відкриття та освячення новозбудованого пішохідного моста.
Відкриття моста в 2015 році
Топ коментарі
+47 Злой Карлик
показати весь коментар24.06.2020 13:45
+23 Ostap Bender #318385
показати весь коментар24.06.2020 13:43
+13 Игорь Ермоленко.
показати весь коментар24.06.2020 13:56
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Стихия потому и назвается стихией...
гоп ца ца
гоп ца ца
будет выкурен айкос
гуп ца сос
гуп ца сос