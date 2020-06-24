Паводок змив міст біля Калуша, який після повені 2008 року відновлювали 7 років. ФОТО

Вода зруйнувала міст через річку Лімниця, що з'єднував село Підмихайля і калуський мікрорайон Хотінь. Після сильної повені 2008 року відновлення цього моста зайняло у місцевої влади 7 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Курс".

Цей міст вже був зруйнований повінню у 2008 році. Кілька років селянам доводилося добиратися до Калуша через Добровляни чи Вістову.

На відновлення моста знадобилося сім років. У жовтні 2015 року відбулося урочисте відкриття та освячення новозбудованого пішохідного моста.

Відкриття моста в 2015 році

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