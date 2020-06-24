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Новини Фото Арешт Волги Паводки на Західній Україні
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Паводок змив міст біля Калуша, який після повені 2008 року відновлювали 7 років. ФОТО

Вода зруйнувала міст через річку Лімниця, що з'єднував село Підмихайля і калуський мікрорайон Хотінь. Після сильної повені 2008 року відновлення цього моста зайняло у місцевої влади 7 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на місцеве видання "Курс".

Цей міст вже був зруйнований повінню у 2008 році. Кілька років селянам доводилося добиратися до Калуша через Добровляни чи Вістову.

Паводок змив міст біля Калуша, який після повені 2008 року відновлювали 7 років 01

На відновлення моста знадобилося сім років. У жовтні 2015 року відбулося урочисте відкриття та освячення новозбудованого пішохідного моста.

Паводок змив міст біля Калуша, який після повені 2008 року відновлювали 7 років 02

Відкриття моста в 2015 році

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль про паводок на Прикарпатті: Ситуація критична, затоплення перевершує масштаб 2008 року. ВIДЕО

Автор: 

Волга (26) Калуш (43) міст (1233) паводок (233) Івано-Франківська область (950)


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Топ коментарі
+47
закройте его в подвале. везде, где побывает-беда!
Паводок смысл мост возле Калуша, который после наводнения 2008 года восстанавливали 7 лет - Цензор.НЕТ 4237
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24.06.2020 13:45
+23
Качественно восстановили.
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24.06.2020 13:43
+13
7 лет строили? Да там моста всего ничего, представляю сколько на нем распилили бабла.
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24.06.2020 13:56
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Качественно восстановили.
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24.06.2020 13:43 Відповісти
А попадание метеорита не надо было предсмотреть?
Стихия потому и назвается стихией...
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24.06.2020 14:07 Відповісти
Не передёргивай.
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24.06.2020 14:11 Відповісти
Так это обычное явление!? А я -то думал. Тогда, да, цунами не предусмотрели.
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24.06.2020 14:12 Відповісти
В тех краях, вообще-то, да.
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24.06.2020 17:22 Відповісти
Мост же пять лет стоял и никто не предъявлял претензий...
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24.06.2020 17:25 Відповісти
Просто кадило некошерное.
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24.06.2020 16:39 Відповісти
Неужто плохо освятили?))
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24.06.2020 13:43 Відповісти
закройте его в подвале. везде, где побывает-беда!
Паводок смысл мост возле Калуша, который после наводнения 2008 года восстанавливали 7 лет - Цензор.НЕТ 4237
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24.06.2020 13:45 Відповісти
лучче б оно сёдня к путлу съездило...
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24.06.2020 14:04 Відповісти
7 лет... Где мы? В жо...
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24.06.2020 13:46 Відповісти
Так это на нем ещё Жулька зарабатывала.
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24.06.2020 13:48 Відповісти
Зато покрасили патриотично, а качество это дело десятое.))
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24.06.2020 13:54 Відповісти
7 лет строили? Да там моста всего ничего, представляю сколько на нем распилили бабла.
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24.06.2020 13:56 Відповісти
ну так рыгианалы строили, и то недостроили до конца
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24.06.2020 14:04 Відповісти
КОНЕЧНО СТРОИТЕЛИ БРАК ПОНАСТРОИЛИ И ПОЛОВИНА МАТЕРИАЛОВ РАЗВОРОВАЛИ И ХОТЯТ ИМЕТЬ МОСТ!! ДАЖЕ НА ФОТО ВИДНО, ЧТО РАЗМЫЛО КАК РАЗ СОПРЯЖЕНИЕ МОСТА И МАТЕРИКОВОГО БЕРЕГА! КОТОРУЮ ВЫПОЛНИЛИ ИЗ ДАРМОВОГО, ДЕШЁВОГО МЕСТНОГО ГРАВИЯ РАЗМЕРАМИ С ГУСИНОЕ ЯЙЦО!! КОНЕЧНО ТАКИЕ КАМЕШКИ, МОЩНОЕ ТЕЧЕНИЕ ЗА ПАРУ МИНУТ И РАЗМЫЛО!!, А ТАКИЕ РАБОТЫ НАДО ВЫПОЛНЯТЬ КАМНЕМ- БУТОМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО ГРАНИТА -БАЗАЛЬТА, КАМНЯМИ ОГРОМНЫХ РАЗМЕРОВ, ВЕСОМ 200-400 КГ И БОЛЕЕ , ЗАТЕМ, ВСЁ ЩЕЛИ РАСКЛИНЦЕВАТЬ БОЛЕЕ МЕЛКОЙ ФРАКЦИЕЙ БУТА И СТОЯЛ БЫ ЭТОТ МОСТ СТО ЛЕТ!!... ВОРЫ !! ВЕЗДЕ В УКРАИНЕ ЧИНОВНИКИ ВОРЫ!! ИНТЕРЕСНО ПРОСТО КАКУЮ ПРИЧИНУ РАЗМЫВА МОСТОВОГО СОПРЯЖЕНИЯ НАЗОВУТ МЧСНИКИ АВАКОВА!! ИЛИ ОНИ ВСЕ В ОДНОЙ ВОРОВИТОЙ БАНДЕ!!!
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24.06.2020 13:57 Відповісти
заголовки все смешнее....
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24.06.2020 13:58 Відповісти
Конєшно же віноват Порох. Ето же он собствєнноручно єво проектіровал, строіл, інспєктіровал і прінімал в експлуатацию. Мудрий нарід тут ніпрічьом.
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24.06.2020 14:08 Відповісти
Во-первых, мост закончили в 2015 году. Во-вторых, предполагают, что уЗеленские найдут причину - куда исчезли 300 Миллиардов Гривен в 2019 году и куда исчезли выделенные на борьбу с коронавирусом.
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24.06.2020 14:10 Відповісти
Велике будівництво від Зеленського почалося?
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24.06.2020 14:02 Відповісти
Напевно , треба рубати більше лісів ! Треба вирубати всі ліси !
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24.06.2020 14:02 Відповісти
Нужно отселять людей на Донбасс.Там засухи.
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24.06.2020 14:06 Відповісти
Там рубить нечего, только защитки. Не дураки же они в самом деле, чтобы туда ехать.
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24.06.2020 14:09 Відповісти
Нужно было вовремя перила подкрашивать!
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24.06.2020 14:07 Відповісти
Природа способствует отмывать деньги
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24.06.2020 14:07 Відповісти
Главное не количество (лет восстановления), а качество. Вот и результат. Всё, по радиции сперли куда надо "нуждные люди".
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24.06.2020 14:08 Відповісти
отвєточка.Природа вона така. Не пробачає знущань. Це не печерський суд. Не відкупишся.
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24.06.2020 14:12 Відповісти
Так бывает мост откроют, гром оркеста, феерверк, а потом его закроют после дождика в четверг.
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24.06.2020 14:27 Відповісти
эти мосты мешают нам жить
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24.06.2020 14:43 Відповісти
Ничего, поможем опять. Та и лесов на Днепропетровщине побольше, чем в Прикарпатье...
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24.06.2020 15:06 Відповісти
Ничего, вода уйдет, все восстановят, выплатят всем компенсации, распилят деньги на восстановление, мы опять за все заплатим, а долбанные гуцулы опять будут вырезать лес.
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24.06.2020 15:26 Відповісти
Хуже уже не будет
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24.06.2020 16:05 Відповісти
корабельная сосна
гоп ца ца
гоп ца ца
будет выкурен айкос
гуп ца сос
гуп ца сос
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24.06.2020 17:12 Відповісти
Смывание денег)
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24.06.2020 17:47 Відповісти
 
 