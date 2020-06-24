МВС перекидає великогабаритну техніку Нацгвардії в постраждалі від паводку райони Західної України, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Постраждалим унаслідок паводку на Івано-Франківщині доставлять їжу, а також перекинуть великогабаритну техніку Нацгвардії для ліквідації наслідків стихії.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив глава відомства Арсен Аваков під час візиту в найбільш постраждалі від паводку райони Івано-Франківської області.
"Наразі евакуйовано понад 200 людей, інші відмовилися від евакуації та залишилися на місці, ми забезпечуємо їхню життєдіяльність. Відсутні газо-, електрозабезпечення, оскільки не витримали електроопори, йде замикання, працюють електрики. Два потічки поміняли русла пливу, тобто повністю пішли на село", - зазначив Аваков.
Глава МВС додав, що сьогодні важливо ліквідувати наслідки стихії, йдеться про фінансове і технічне забезпечення.
"Найближчим часом направимо сюди великогабаритну техніку НГУ, щоб розчистити русла. Перекинемо додаткові сили рятувальників та поліції. Доставимо їжу. Люди відчують захист та допомогу держави!" - підкреслив Аваков.
Загалом у Надвірнянському районі підтоплено 16 населених пунктів, 604 житлові будинки, 26 автомобільних мостів, 18,1 км дорожнього покриття. Відсутнє сполучення з двома населеними пунктами.
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Интересно, кто и как его туда перенес через эту воду.
Таких - Зріле Суспільство у Владу не повинно пропускати...
Интересно, что она говорит Авакову, учитывая реакцию мужиков.
Ну про таке як противо-розмивочні укріпні СПОРУДИ та ДАМБИ і не питаю...
https://www.youtube.com/watch?v=KzmGRWGvrmU&feature=emb_title
А где МЧС и их техника? Или авакян уже прихватизировал эту структуру?
Интересно, что эта женщина говорит Авакову?
Это танки, дирижабли или драги?