МВС перекидає великогабаритну техніку Нацгвардії в постраждалі від паводку райони Західної України, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Постраждалим унаслідок паводку на Івано-Франківщині доставлять їжу, а також перекинуть великогабаритну техніку Нацгвардії для ліквідації наслідків стихії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив глава відомства Арсен Аваков під час візиту в найбільш постраждалі від паводку райони Івано-Франківської області.

"Наразі евакуйовано понад 200 людей, інші відмовилися від евакуації та залишилися на місці, ми забезпечуємо їхню життєдіяльність. Відсутні газо-, електрозабезпечення, оскільки не витримали електроопори, йде замикання, працюють електрики. Два потічки поміняли русла пливу, тобто повністю пішли на село", - зазначив Аваков.

Глава МВС додав, що сьогодні важливо ліквідувати наслідки стихії, йдеться про фінансове і технічне забезпечення.

"Найближчим часом направимо сюди великогабаритну техніку НГУ, щоб розчистити русла. Перекинемо додаткові сили рятувальників та поліції. Доставимо їжу. Люди відчують захист та допомогу держави!" - підкреслив Аваков.

Загалом у Надвірнянському районі підтоплено 16 населених пунктів, 604 житлові будинки, 26 автомобільних мостів, 18,1 км дорожнього покриття. Відсутнє сполучення з двома населеними пунктами.

Читайте: На Прикарпатті випало близько 70% місячної норми опадів, - Аваков









