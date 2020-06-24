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Новини Фото Паводки на Західній Україні
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МВС перекидає великогабаритну техніку Нацгвардії в постраждалі від паводку райони Західної України, - Аваков. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Постраждалим унаслідок паводку на Івано-Франківщині доставлять їжу, а також перекинуть великогабаритну техніку Нацгвардії для ліквідації наслідків стихії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, про це заявив глава відомства Арсен Аваков під час візиту в найбільш постраждалі від паводку райони Івано-Франківської області.

"Наразі евакуйовано понад 200 людей, інші відмовилися від евакуації та залишилися на місці, ми забезпечуємо їхню життєдіяльність. Відсутні газо-, електрозабезпечення, оскільки не витримали електроопори, йде замикання, працюють електрики. Два потічки поміняли русла пливу, тобто повністю пішли на село", - зазначив Аваков.

Глава МВС додав, що сьогодні важливо ліквідувати наслідки стихії, йдеться про фінансове і технічне забезпечення.

"Найближчим часом направимо сюди великогабаритну техніку НГУ, щоб розчистити русла. Перекинемо додаткові сили рятувальників та поліції. Доставимо їжу. Люди відчують захист та допомогу держави!" - підкреслив Аваков.

Загалом у Надвірнянському районі підтоплено 16 населених пунктів, 604 житлові будинки, 26 автомобільних мостів, 18,1 км дорожнього покриття. Відсутнє сполучення з двома населеними пунктами.

Читайте: На Прикарпатті випало близько 70% місячної норми опадів, - Аваков

МВС перекидає великогабаритну техніку Нацгвардії в постраждалі від паводку райони Західної України, - Аваков 01
МВС перекидає великогабаритну техніку Нацгвардії в постраждалі від паводку райони Західної України, - Аваков 02
МВС перекидає великогабаритну техніку Нацгвардії в постраждалі від паводку райони Західної України, - Аваков 03
МВС перекидає великогабаритну техніку Нацгвардії в постраждалі від паводку райони Західної України, - Аваков 04
МВС перекидає великогабаритну техніку Нацгвардії в постраждалі від паводку райони Західної України, - Аваков 05

Автор: 

Аваков Арсен (2190) МВС (3502) паводок (233) Національна гвардія (1535)


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Топ коментарі
+7
Аваков в модных кроссовках вещает с бордюра
Интересно, кто и как его туда перенес через эту воду.

МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 6697
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24.06.2020 15:10
+7
Показательное фото, сегодня в Карпатах
МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 7214
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24.06.2020 15:16
+3
Это надо было делать еще 4 дня назад...Профукать ситуацию которую прогнозировали .Или есть вариант внести законопроект в ВР запретить дождь
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24.06.2020 15:07
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Это надо было делать еще 4 дня назад...Профукать ситуацию которую прогнозировали .Или есть вариант внести законопроект в ВР запретить дождь
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24.06.2020 15:07 Відповісти
отаке (як приклад) потрібно було всі ці 29-ть років БУДУВАТИ...- та припинити (крім САНІТАРНОЇ) вирубку ЛІСІВ...
МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 3485
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24.06.2020 15:15 Відповісти
под Баныловом где дамбу прорвало, года два назад укрепляли берег мешками с песком, так местные его пистили на стройки
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24.06.2020 15:25 Відповісти
украсти у самих себе - це наше все....
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24.06.2020 18:47 Відповісти
Венеция, ****. Давайте туристов.
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24.06.2020 15:10 Відповісти
Аваков в модных кроссовках вещает с бордюра
Интересно, кто и как его туда перенес через эту воду.

МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 6697
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24.06.2020 15:10 Відповісти
жаль местные не пустили эту лживую шкуру за водой
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24.06.2020 15:17 Відповісти
невольно - бАрин приехали...
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24.06.2020 18:48 Відповісти
барє всі на раша-паРаші, а це для українців просто нахабний вірменчик, можна послухати його маячню кацапською, посміятись, а потім плюнути йому межи очі.))
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25.06.2020 09:14 Відповісти
барЄ -пан- суті не міняє....- але оте плюнути йому межи очі - воно при потребі, і як уже не раз, скаже , що , то Роса Божа - а він на Землі його Помазаник....
Таких - Зріле Суспільство у Владу не повинно пропускати...
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25.06.2020 11:11 Відповісти
так само, як і бабу Ю в 2008 на табуретку виставили вєщать у лабутєнах
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24.06.2020 15:32 Відповісти
ага та **** в 2008 вещала что "все видбудуе та компенсуе" в итоге всех кинула
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24.06.2020 15:50 Відповісти
Вот эта местная жительница.
Интересно, что она говорит Авакову, учитывая реакцию мужиков.

МВС перекидає великогабаритну техніку Нацгвардії в постраждалі від паводку райони Західної України, - Аваков - Цензор.НЕТ 8280
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24.06.2020 15:56 Відповісти
Щиро посилає нахабного вірменчика з його вказівками кацапською.))
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25.06.2020 09:15 Відповісти
одразу залиште ту техніку там - "дороги" лісорубські теж розмиті - допога витягувати лісовози теж знадобиться....
Ну про таке як противо-розмивочні укріпні СПОРУДИ та ДАМБИ і не питаю...
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24.06.2020 15:12 Відповісти
Почему бубочки там нет? такие события в любой стране сопровождаются визитом президента,стихия,землетресение,пожары,почему нет хотябы видео не о засранцах с ехидной мордой а о паводке с поддержкой там людей?
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24.06.2020 15:12 Відповісти
Показательное фото, сегодня в Карпатах
МВД перебрасывает крупногабаритную технику Нацгвардии в пострадавшие от паводка районы Западной Украины, - Аваков - Цензор.НЕТ 7214
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24.06.2020 15:16 Відповісти
Бред. Скриншот взят отсюда 2013 год
https://www.youtube.com/watch?v=KzmGRWGvrmU&feature=emb_title
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24.06.2020 16:12 Відповісти
Зараз літо, а на фото дерева без листя, так що не постіть муйню, хоча вуйки як пиляли ліс, так і будуть пиляти, поки не витиснуть все зі своєї землі.
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24.06.2020 17:35 Відповісти
йолопе в Карпатах сьогодні листя на деревах є
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24.06.2020 21:40 Відповісти
Что там клован верещал на стадионе? "Чому вирубуються українські Карпати?" А вот действительно, почему? Нелох 42, на видосик дальнобойщикам тебя хватило, а на видосик лесорубам? Поборем паводок видосиком! Больше видосиков разных и нужных!
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24.06.2020 15:25 Відповісти
видосик - ГУНДОСИК
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24.06.2020 15:42 Відповісти
Денег - и пострадавшим и спасающим!! желательно побольше и навсегда, как врачам!
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24.06.2020 15:32 Відповісти
Осел Апокалипсиса сказал нужно лиш чтобы перестал дождь.
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24.06.2020 15:39 Відповісти
А нахрена вы лес вырубали?У нас бы давно туда спецназ отправили,который всех бы положил и арестовал.В белорусском полесье почему то никто янтарь не добывает,а если бы попробывали..Расстреливали бы с вертолетов
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24.06.2020 15:43 Відповісти
понятна вся эта хрень, про то что людям надо помочь и т.д. простой вопрос-если она знают, что каждые 3 года у них пиZ@ец, почему не страхуют свое имущество и жилье? жалко 1000грн в год? потом за мои деньги восстанавливают то, что смыло из-за вырубки лесов! а завтра будут проблемы, где копают янтарь, тоже подкинем бабла?
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24.06.2020 15:47 Відповісти
Хрен что ты получишь потом с этих страховщиков, замучаешься, почти все они мошенники.
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25.06.2020 09:17 Відповісти
И нахрена нам мчс???😕
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24.06.2020 15:48 Відповісти
Че то я не поняла.....
А где МЧС и их техника? Или авакян уже прихватизировал эту структуру?
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24.06.2020 16:05 Відповісти
Обратите внимание на реакцию мужиков!
Интересно, что эта женщина говорит Авакову?


МВС перекидає великогабаритну техніку Нацгвардії в постраждалі від паводку райони Західної України, - Аваков - Цензор.НЕТ 5418
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24.06.2020 16:06 Відповісти
А можно уточнить про милицейскую технику?
Это танки, дирижабли или драги?
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24.06.2020 16:27 Відповісти
На острове Пасхи был райский уголок в тихом океане, был роскошный лес, но тупые аборигены уничтожили его на строительство никому не нужные муралы, то же самое происходит в закарпатье, современные аборигены уничтожают свою среду обитания для, сиюминутного обогащения, теперь пусть сосут лапу дебилы.
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24.06.2020 16:47 Відповісти
 
 