"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - у Пермі невідомі звернулися до росіян з посланням. ФОТО
У Пермі невідомі люди з прапором Іншої Росії вивісили банер проти поправок до конституції, який закликає бойкотувати голосування.
Про це повідомляє канал у Telegram "Пряма дія", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що на місці була знайдена листівка з таким змістом: "Годі підтримувати ідіотські вигадки божевільного старого! У Російській Федерації ніколи не існувало інституту виборів! Отже, політика всюди, але тільки не на дільницях голосування!
Участь у голосуванні - визнання правильності постановки питання і легітимності системи взагалі. Це спроба діалогу з режимом, гра за його правилами, але режим розуміє лише мову сили. Ніхто не віддасть вам владу і власність просто так.
Замість того, щоб знову йти обманюватися, - сплутаймо їм карти! Справжній опозиції потрібна низька явка - нам потрібно послідовно доводити нелегітимність цієї влади.
Зміст поправок - вічне правління В.В. Путіна. Бойкот - перший крок до повернення політичного життя в Росії".
У Росії та окупованому нею Криму з 25 червня по 1 липня відбудеться голосування щодо поправок до Конституції РФ. Одна з поправок торкнеться обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі, і залишатися при владі до 2036 року. Закон про внесення до Конституції Росії кількох десятків поправок уже схвалений Держдумою і Радою Федерації, підписаний Путіним і схвалений Конституційним судом Росії.
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Впрочем в Гааге расскажут.
Быдло мычит от избытка любви к *****.
https://mobile.twitter.com/AlexSweden85 AlexSweden https://mobile.twitter.com/AlexSweden85 @AlexSweden85 https://mobile.twitter.com/AlexSweden85/status/1275016433743867907 22 июн.
Отец работал в кгб при ссср. Имел доступ к некоторым архивам закрытым.
Говорил из того что шокировало с отчетов, как чекисты переодевались в форму оун-упа,влетали в хаты и расстреливали всех кто в доме,и детей, оставляли живого 1-го чтоб рассказывал про зверства бандер.
https://mobile.twitter.com/Oak_Tank Дубовый танк https://mobile.twitter.com/Oak_Tank @Oak_Tank https://mobile.twitter.com/Oak_Tank/status/1275123064079110145 22 июн.
То же самое мне рассказывал знакомый, его отец служил в СМЕРШ.
Дед моего друга служил в войсках НКВД на Западной Украине.
До самой смерти в начале 90х спал с топором под руками и огромным псом в доме. Все ждал, что за ним придут.
https://mobile.twitter.com/yvklDLFP0FHG2Ni Людвиг Аристархович https://mobile.twitter.com/yvklDLFP0FHG2Ni @yvklDLFP0FHG2Ni https://mobile.twitter.com/yvklDLFP0FHG2Ni/status/1275028078109081600 22 июн.
Кгб - фсб - преступная организация. Банда мошенников на доверии и убийц. После смены режима сразу же будет объявлена таковой. Как в своё время гестапо было признано преступной организацией. Каждый служащий - от уборщицы до генералов, - будет обязан доказывать свою невиновность.
Нация-Исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры.
Из общности у них разве что территория, которую под шумок захватили то ли у Китая, то ли у других азиатов, то ли у всех, кто под руку подвернулся в своё время. Язык-нет, экономическая общность-нет, а уж общность культуры тут и вовсе не причём: "Пушкин наше всё"(потомок абиссинского еврея к слову) в применении к скульптору петухов выглядит откровенно нелепо. Нет у них нации и всё тут.
финно-угорский народ Московии, коренное население Республики Коми и Пермского края (Коми-Пермяцкий автономный улус московской орды)
Там намечается заварушка куда покруче чем в Сирии. И турки оказались под перекрёстным огнём.
Китайцы до рф не дойдут, там Сибирь буфером выступает.
https://censor.net/ua/photo_news/3096381/viyiskovyyi_zlochynets_i_brehun_u_tsentri_permi_do_stovpa_pryvyazaly_opudalo_putina_foto
В перекладі з фінно-угорської "пєрмь" ("пєрья-маа"), - означає "далека земля".