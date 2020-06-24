"Вечному Путину - х#й! Россия, не голосуй!" - у Пермі невідомі звернулися до росіян з посланням. ФОТО

У Пермі невідомі люди з прапором Іншої Росії вивісили банер проти поправок до конституції, який закликає бойкотувати голосування.

Про це повідомляє канал у Telegram "Пряма дія", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що на місці була знайдена листівка з таким змістом: "Годі підтримувати ідіотські вигадки божевільного старого! У Російській Федерації ніколи не існувало інституту виборів! Отже, політика всюди, але тільки не на дільницях голосування!

Участь у голосуванні - визнання правильності постановки питання і легітимності системи взагалі. Це спроба діалогу з режимом, гра за його правилами, але режим розуміє лише мову сили. Ніхто не віддасть вам владу і власність просто так.

Замість того, щоб знову йти обманюватися, - сплутаймо їм карти! Справжній опозиції потрібна низька явка - нам потрібно послідовно доводити нелегітимність цієї влади.

Зміст поправок - вічне правління В.В. Путіна. Бойкот - перший крок до повернення політичного життя в Росії".

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У Росії та окупованому нею Криму з 25 червня по 1 липня відбудеться голосування щодо поправок до Конституції РФ. Одна з поправок торкнеться обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі, і залишатися при владі до 2036 року. Закон про внесення до Конституції Росії кількох десятків поправок уже схвалений Держдумою і Радою Федерації, підписаний Путіним і схвалений Конституційним судом Росії.