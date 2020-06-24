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Іноземці із Закавказзя налагодили на Житомирщині незаконний видобуток граніту на десятки мільйонів гривень, - СБУ. ФОТОрепортаж

Іноземці із Закавказзя налагодили на Житомирщині незаконний видобуток граніту на десятки мільйонів гривень, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала в Житомирській області незаконний видобуток граніту на суму понад 70 млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

У ході досудового слідства оперативники спецслужби встановили, що організувала нелегальний видобуток група іноземців із однієї з країн Закавказзя, які впродовж декількох останніх років проживають у нашій державі. Наразі перевіряється законність їх перебування в Україні.

Зловмисники за готівку скуповували незаконно видобутий гранітний камінь на кар’єрах у Коростишівському районі Житомирщини. За попередньою інформацією, серед постачальників незаконного граніту є підприємство державної форми власності. Його працівники здійснювали видобуток каменю на ділянці, на яку не було дозвільної документації.

Також читайте: Незаконний видобуток граніту виявлено на Житомирщині - видобуто 500 тис. кубів каменю, збиток навколишньому середовищу становить 1,3 млрд грн, - СБУ. ФОТО

Технологічну обробку граніту здійснювали у легальних каменеобробних цехах, афілійованих із фігурантами справи. Для легалізації продукції та формування пакету митних документів для її подальшого вивезення за кордон організатори оформили на "своїх" брокерів декілька ФОП-ів. Вони займалися митним і логістичним супроводженням експорту граніту.

За оперативною інформацією, за останні декілька років ділки реалізували продукції на більше ніж 85 мільйонів гривень, у той час як за документами – лише на 14 мільйонів.

Іноземці із Закавказзя налагодили на Житомирщині незаконний видобуток граніту на десятки мільйонів гривень, - СБУ 01
Іноземці із Закавказзя налагодили на Житомирщині незаконний видобуток граніту на десятки мільйонів гривень, - СБУ 02
Іноземці із Закавказзя налагодили на Житомирщині незаконний видобуток граніту на десятки мільйонів гривень, - СБУ 03
Іноземці із Закавказзя налагодили на Житомирщині незаконний видобуток граніту на десятки мільйонів гривень, - СБУ 04
Іноземці із Закавказзя налагодили на Житомирщині незаконний видобуток граніту на десятки мільйонів гривень, - СБУ 05
Іноземці із Закавказзя налагодили на Житомирщині незаконний видобуток граніту на десятки мільйонів гривень, - СБУ 06
Іноземці із Закавказзя налагодили на Житомирщині незаконний видобуток граніту на десятки мільйонів гривень, - СБУ 07

Під час обшуків на території каменедобувних підприємств і виробництв, в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документальні матеріали із доказами проведення оборудки. Також на виїзді з одного із нелегальних кар’єрів затримано черговий незаконний вантаж із брилами граніту.

Повний розмір збитків, завданих державі внаслідок незаконного видобутку корисних копалин та ненадходження до державного бюджету обов’язкових платежів, встановлюється у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ викрила привласнення 17 млн ​​грн бюджетних коштів посадовими особами колишнього Мінкульту

Автор: 

СБУ (12829) копалини (186) Житомирська область (1263)


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Топ коментарі
+26
Иностранцы с Закавказья

Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 6481
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24.06.2020 16:31
+13
Кто еще не грабил Украину, подходи, не стесняйся!
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24.06.2020 16:32
+8
как толерантно)))... с Закавказья... (или ромской национальности...или афроамериканцы...)
***
жена закинула белое белье в стиральную машину,
я подумал, что это ярый расизм, и добавил... черные трусы...
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24.06.2020 16:34
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Ну слава Богу - справедливость восторжествовала - цікаво на скільки дехто стане багатшим
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24.06.2020 16:26 Відповісти
"Просто треба перестати копати".
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24.06.2020 16:29 Відповісти
Иностранцы с Закавказья

Иностранцы с Закавказья наладили на Житомирщине незаконную добычу гранита на десятки миллионов гривен, - СБУ - Цензор.НЕТ 6481
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24.06.2020 16:31 Відповісти
зеленый корабельный сосун
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24.06.2020 17:55 Відповісти
СБУ- "Молодцы!!!"))))
У кого-то хватило ума почитать объявления в Киеве и окрестностях и построить цепочку)))
Респект))) Так, скоро, и не такое "задокументируете".....................
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24.06.2020 16:32 Відповісти
сбу похоже команду из кремля получило - уважаемые Кавказцы не заплатили
в москву за лицензию и бибизяна с корабельной сосны дала команду баканову
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24.06.2020 16:45 Відповісти
Кто еще не грабил Украину, подходи, не стесняйся!
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24.06.2020 16:32 Відповісти
Шо, в горах Кавказа граніту нема ?
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24.06.2020 16:34 Відповісти
там лохов нету, которых с корабельной сосны айкосами наплужают
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24.06.2020 16:49 Відповісти
Так там свій і державні органи не допускають такої наруги над навколишнім середовищем.
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24.06.2020 21:01 Відповісти
как толерантно)))... с Закавказья... (или ромской национальности...или афроамериканцы...)
***
жена закинула белое белье в стиральную машину,
я подумал, что это ярый расизм, и добавил... черные трусы...
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24.06.2020 16:34 Відповісти
Батенька Вы в ударе, этожепять
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24.06.2020 16:52 Відповісти
не...удар был после ...того как достали бельё ))))))))
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24.06.2020 17:07 Відповісти
видать дорогой гранит высокого качества попался в карьере.. владоможци решили отжать себе..
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24.06.2020 16:38 Відповісти
Кто там, дочка Йульки вроде, в совете директоров была по гранитному делу что ли?Небось сидит сейчас и думает: На их месте должна была быть я!)))
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24.06.2020 16:38 Відповісти
Куда смотрит президент? И вообще -- чем он занимается?
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24.06.2020 16:42 Відповісти
какаяразнiца?
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24.06.2020 16:53 Відповісти
он делает больно корабельным соснам...
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24.06.2020 17:04 Відповісти
мусариллы только заметили ?
по ходу в Украине недра принадлежат уважаемым Кавказцам, а не лохам
которые за обезьяну с айкосом, на корабельной сосне сидящую,
голосуют
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24.06.2020 16:48 Відповісти
СБУ и вместо МВД и налоговой и местной администрации.
Как по мне - плати налоги,соблюдай КЗОТ и работай дальше
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24.06.2020 16:48 Відповісти
ну добівали люди каменюки у местных была работа ,заработок, кормили свои семьи теперь народ пойдет или на биржу труда пособие получать или в польшу унитазы мыть
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24.06.2020 16:55 Відповісти
Тобі *арикі * дофіга заплатять !? ...Там місцеві по коліна в воді камінь шліфують за 8-9 тис .
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24.06.2020 17:05 Відповісти
місцеві и небольшим деньгам от *арикі * рады, кроме черных что то не сильно кто бежит в те края инвестиции вливать .а запретить и разогнать изза какой то бумажки у нас запросто. совок
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24.06.2020 17:12 Відповісти
не драматизируй, там просто сменился собственник. Постоят месяц опечатанные и снова в бой.
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24.06.2020 17:56 Відповісти
распил камня, вот это подход!!! а то своё жульё ничего не может организовать как распил бабла!!
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24.06.2020 18:00 Відповісти
Удивили, у нас почти все гранитные карьеры или в стадии разработки, или уже законсервированы, камня по бумагах на добывают, а он материализуется из воздуха. Миллионы гривен проходят мимо, тоесть туда, куда и кому надо)))
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24.06.2020 18:13 Відповісти
Вчера вот только завезли оборудование ,добыли и ограбили вчера только,а сегодня ни фига себе вот оно преступление.Достижение просто для СБУ. Под носом грабили и никто не знал.
А может знали? Брали с них и знали? Предавали Украину ,грабили вместе с иностранцами - кавказцами? А?
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24.06.2020 22:34 Відповісти
 
 