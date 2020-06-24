Іноземці із Закавказзя налагодили на Житомирщині незаконний видобуток граніту на десятки мільйонів гривень, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безпеки України задокументувала в Житомирській області незаконний видобуток граніту на суму понад 70 млн гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України, передає Цензор.НЕТ.

У ході досудового слідства оперативники спецслужби встановили, що організувала нелегальний видобуток група іноземців із однієї з країн Закавказзя, які впродовж декількох останніх років проживають у нашій державі. Наразі перевіряється законність їх перебування в Україні.

Зловмисники за готівку скуповували незаконно видобутий гранітний камінь на кар’єрах у Коростишівському районі Житомирщини. За попередньою інформацією, серед постачальників незаконного граніту є підприємство державної форми власності. Його працівники здійснювали видобуток каменю на ділянці, на яку не було дозвільної документації.

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Технологічну обробку граніту здійснювали у легальних каменеобробних цехах, афілійованих із фігурантами справи. Для легалізації продукції та формування пакету митних документів для її подальшого вивезення за кордон організатори оформили на "своїх" брокерів декілька ФОП-ів. Вони займалися митним і логістичним супроводженням експорту граніту.

За оперативною інформацією, за останні декілька років ділки реалізували продукції на більше ніж 85 мільйонів гривень, у той час як за документами – лише на 14 мільйонів.















Під час обшуків на території каменедобувних підприємств і виробництв, в офісних приміщеннях та за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документальні матеріали із доказами проведення оборудки. Також на виїзді з одного із нелегальних кар’єрів затримано черговий незаконний вантаж із брилами граніту.

Повний розмір збитків, завданих державі внаслідок незаконного видобутку корисних копалин та ненадходження до державного бюджету обов’язкових платежів, встановлюється у межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 191 та ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.

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